Rezzime dana (nedelja): Kiksirali portugalski velikani i Hajduk

ZAOKRUŽENO

ZVOLE - AJAKS (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:2

Imao je Ajaks inicijativu na gostovanju protiv Zvolea, ali dugo nije uspevao da kruniše bolju igru. Sve se promenilo kada su domaćini ostali sa igračem manje, što je izgleda bilo potrebno favoritu da konačno probije otpor rivala. Ajaks je brojčanu prednost iskoristio i sa dva gola do kraja stigao do pobede.



PORTO - ALVERKA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

Nije Porto baš reprezentativno otvorio ligašku sezonu, ali pobeda je pobeda. Alverka nije izgledala kao ekipa koja je došla na megdan šampionu samo da mu prepusti tri boda. Ipak, dva penala u prvom poluvremenu i odlični Diogo Kosta na golu bili su dovoljni da na semaforu ostane 2:0.



SLAVIJA PRAG - PARADUBICE (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 2:1

Nastavlja šampion Češke da ređa pobede, a ovog puta bolji je bio od Pardubica. U prvom poluvremenu izgledalo je kao da je domaćin jedini na terenu, ali golova nije bilo. Slavia je povela u 50. minutu, gosti odgovorili samo dva minuta kasnije, ali nisu izdržali do kraja. Pogodak u 80. minutu ostavio je sva tri boda u Pragu.



ANDERLEHT - LA LUVJER (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Napadao je Anderleht protiv zatvorenog La Luvjera, ali tokom celog prvog poluvremena nije uspevao da pronađe put do mreže. Početkom drugog dela usledio je i šok za favorita, pošto su gosti poveli u 54. minutu. Ipak, samo pet minuta kasnije Džoel Ito je dobio crveni karton, a Anderleht je brojčanu prednost iskoristio. Izjednačenje u 69. pa gol za pobedu u 92. minutu za konačnih 2:1.

VOJVODINA - RADNIK (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Neki vidno motivisani, drugi očigledno demotivisani da još jednom prolaze kroz novi ciklus i ponovo menjaju sve iz korena kako bi se adaptirali na zahteve novog šefa struke. Možda se pitaju: zašto bih, kada se samo Miroslav Tanjga zadržao duže od jedne sezone otkako sam u klubu? Međutim, ono što je bilo evidentno u večerašnjem trijumfu Lala nad Radnikom (2:1) jeste da Marko Savić pokušava da izgradi novi sistem u igri Stare dame. Takođe, u navratima je bilo isto tako očigledno da se pojedinci ili ne uklapaju u taj sistem ili ne žele da se uklope.

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ZRENJSKI - ČELIK (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Neočekivano se Zrinjski mučio na domaćoj premijeri. Tim iz Mostara jeste bio veliki favorit protiv Čelika, ali je morao da se namuči kako bi upisao tri boda. Obe ekipe su po jednom zatresle mrežu u prvom poluvremenu, dok je pogodak odluke delo Antonija Ilića u nastavku utakmice.

BENEVENTO - RAVENA (tip 1, kvota 1,70 ) - rezultat 5:3

Kiša golova u Kupu Italije poslala je Benevento u narednu fazu takmičenja posle prave drame u prvom kolu. Ravena je povela protiv favorizovanog rivala, Benevento uspeo da izjednači, ali je trećeligaš ponovo stigao do prednosti u drugom poluvremenu i poveo sa 2:3. Ipak, tim sa juga Italije je do kraja potpuno preokrenuo utakmicu i sa tri gola stigao do pobede i plasmana u narednu rundu.



PRECRTANO

HAJDUK - ISTRA 1961 (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 2:2

Hajduk ne zna za pobedu u domaćem prvenstvu. Posle uvodnog poraza od Varaždina usledio je još jedan šok. Istra je na Poljudu iznenadila Bile. Upisan je prvi bod, ali jasno je da to nije dovoljno za Hajduk, mada nije kao da je domaćin igrao sjajno. Prednost Hajduku doneo je Marko Livaja u 84. minutu i činilo se da će Bili stići do prvog trijumfa u novoj sezoni, ali... Duboko u sudijskoj nadoknadi Istra je uspela da izjednači i tako ostavi domaćina bez tri boda.

BENFIKA - AKADEMIKO VISEU (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 2:2

E, ovo je već vrhunsko iznenađenje. Možda Benfika ne može da trči trku sa Portom i Sportingom, ali je morala da savlada na domaćoj premijeri Akademiku. Poveli su Orlovi u 10. minutu, ali se videlo da se gost nije uplašio renomiranog protivnika. Usledilo je furiozno drugom poluvreme u kojem je Akademika izjednačila 55. minutu. Međutim, domaćin je vrlo brzo vratio prednost posle pogotka Đanluke Prestijanija tri minuta kasnije. Konačan i prilično neočekivan rezultat postavio je u 67. minutu Andre.

MOREIRENSE - BRAGA (tip 2, kvota 1,62) - rezultat 2:2

Još jedan favorit u Portugaliji je podbacio. Braga se nije dobro provela na gostovanju Moreirenseu, a može se reći da je favorizovani gost doživeo šok. Braga je vodila sve do 90. minuta, da bi na startu nadoknade Veloso pogodio i doneo bod domaćinu.