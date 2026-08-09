Ne možeš Mladost savladati ni kad vodiš sa 2:0 do 83. minuta! Ćirković sprečio Čukin het-trik pobeda

Na kraju, u posedu 55:45 za Mladost, ali u golovima 2:2, iako je gostujući tim do 83. minuta imao dva gola prednosti i bio na pragu treće pobede u nizu. Lučanci su odigrali furiozan finiš, mogli u tom intervalu da postignu i više od dva gola, a četvrti remi iz isto toilko mečeva na početku sezone doneo im je Nikola Ćirković u 90+3. minutu, pogotkom glavom nakon kornera Varjačića !

U najavi utakmice Mladost-Čukarički u četvrtom kolu Mozzart Bet Superlige najinteresantnije je bilo videti kako će izgledati duel dva tima koja se mnogo komfornije osećaju kada je lopta u tuđem posedu. Ali, na drugačiji način. Lučanci uglavnom igraju u niskom bloku, sa petoricom u poslednjoj liniji i oslanjaju se na klasične kontranapade, dok su se Brđani već uklopili u zahteve Marka Jakšića , a to je visoki presing, vrebanje grešaka protivnika u opasnoj zoni i brza tranzicija po osvojenoj lopti.

Sve kad se sabere, nije Čukarički zaslužio trijumf, iako mu je, po kretanju rezultata, bio neuporedivo bliži. Mladost se našla na ‘nepoznatom terenu’ - nakon što je primila gol u 18. minutu prvi put je od početka sezone dospela u rezultatski deficit, a samo što je primila i drugi, u 80. minutu, kada je delovalo da je sve rešeno i da će Jakšić nastaviti da cedi suvu drenovinu iz onoga čime raspolaže, baš kao što je to većim delom prethodne sezone radio u Surdulici, ne da domaći nisu klonuli, nego su uraganski krenuli po izjednačenje i do njega stigli u sudijskoj nadoknadi. Izgleda da je ovog vikenda u srpskom fudbalu važno prezivati se - Sise. Francuski internacionalac Mohamed sinoć je u dresu Radničkog iz Kragujevca bio dvostruki strelac i najzaslužniji za pobedu nad Zemunom, a Senegalac Abubakar takođe strelac vodećeg pogotka ove noći u Dragačevu. Još jedna podudarnost - obojica dejstvuju po desnom krilu.

Baš onako kako smo opisali, iz greške rivala, i to velike, nesvojstvene greške kapitenu Mladosti Žarku Udovičiću, gosti su došli do prednosti. Delovalo je u 18. minutu da je to ‘polumrtav’ ugao, ali je Sise odatle gađao bliži golmanov i iznenadio Sašu Stamenkovića. Ako je on već godinama unazad jedan od najboljih čuvara mreže u ligi, onda treba reći da je Đorđe Nikolić možda i najzapaženiji golman na početku nove sezone u šampionatu Srbije. Blistao je u Nišu, bio veoma zapažen i protiv drugog Radničkog u prošlom kolu, a u Lučanima je u prvom poluvremenu imao jednu, ali sačuvanog vođstva vrednu intervenciju. Svi su, sem njega, videli loptu u golu kada ju je Andrić udario glavom posle centaršuta Varjačića iz kornera u 30. minutu, ali je sjajni Nikolić noktima zakačio, taman toliko da joj skrene put ka korneru.

Kad smo kod kornera, zanimljiv detalj sa početka utakmice - VAR soba ispravila je previd sudije Nikole Radakovića i oduzela domaćinu nezasluženo dodeljen korner. Prepustio je Čukarički rivalu posed, maltene nije ni imao prilike u drugom poluvremenu, dok je Mladost tek povremeno pretila u jednoj vrlo tvrdoj predstavi - pokušao je Džon Meri “makazicama”, Todosijević glavom, pa Kijevčanin udarcem pored gola. I onda opet jedan direktan udar Beograđana - samo što je ušao u igru umesto Sisea, Tino Nanke je pogodio donji ugao udarcem van kaznenog prostora.

Sve je rešeno? Zaboravili su Brđani koji rezultagt važi za ‘najopasniji’. Mihailo Todosijević je najpre pogodio na centaršut Kijevčanina, a onda asistirao Tošeskom, koji sa peterca glavom promašuje čist zicer, delovalo je i priliku da njegov tim izvuče bod i iz četvrte vezane utakmice na početku prvenstva. Dobro je menjao Radovan Ćurčić, svaka izmena nešto mu je donela, promeni oje i formaciju u završnici, a izjednačenje je stiglo posle još jednog savršenog centaršuta Varjačića iz kornera. Nikola Ćirković je danas tata-mata za odbranu, a nekada je igrao čak i u špicu. I to demonstrirao u drugom minutu sudijske nadoknade, za konačnih, burnih 2:2.