Fudbalska moderna u srpskoj Kući fudbala: Damjanović – Koković 2:2

Vreme čitanja: 10min | ned. 09.08.26. | 22:54
Železničaru malo dva gola prednosti, OFK Beograd Mozzart se ispromašivao u drugom delu
Drugačije nije ni moglo da bude: dvojica mladih trenera, okrenutih modernim fudbalskim tokovima, koji neguju ofanzivan fudbal. Zato je meč u srpskoj Kući fudbala između OFK Beograd Mozzart Beta i Železničara bio za uživanje i pored pregršt kardinalnih grešaka na obe strane.
Sve kada se stavi na vagu, Romantičari su za 90 minuta ostavili malo bolji utisak, ali na semaforu je ostalo na kraju 2:2. Za jednako zadovoljstvo i nezadovoljstvo timova sa dve strane Dunava.
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Na jednoj strani Jovan Damjanović, koji je svojevremeno vodio TSC do prolećne faze Lige konferencije, na drugoj Radomir Koković, koji je ovog leta izveo Železničar u Evropu prvi put u istoriji. A, obojica jedno vreme, u isto vreme, radila na voždovačkom Krovu, gde je Damjanović bio direktor, a Koković trener. Izgleda da su se još tada dobro upoznali i u stručnom smislu.
Nije bilo „opipavanja snaga“ na početku ove utakmice. Kao što dolikuje ofanzivnim trenerima kakvi su Koković i Damjanović, odmah se krenulo spuštenih gardova. Zato se nije dugo čekalo na prvi gol.
Najbolji igrač utakmice Janko Jevremović je u 6. minutu postigao fantastičan gol i pokazao da ne daje „obične“ pogotke. Pogodio je sa distance tamo gde golman OFK Beograd Mozzart Beta nije mogao da dohvati i ovom derbiju dve strane Dunava doneo dodatno usijanje.
Prošlo je osam minuta kada je Jevremović ponovo postigao gol, posle kornera, ali samo što se slavlje stišalo, iz VAR sobe je stigao signal sudiji Minakoviću da je loptu u mrežu poslala ruka fudbalera Železničara.
Ništa to nije uticalo ni na Jevremovića, ni na tok utakmice. Četiri minuta kasnije isti vezista Železničara je napravio piruetu na centru, povukao napad, poslao pas koji je Šekularac samo propustio do Simaa Pedra, a ovaj iz prve pogodio „malu mrežu“ – 2:0.
Tek posle toga Romantičari su se probudili i počeli da se oslobađaju stiska Pančevaca. Nije mnogo vremena prošlo kada je OFK Beograd prepolovio zaostatak: sjajan pas Gobeljića je napravio procep kroz linije Železničara, a Silue je i u ovom kolu pogodio mrežu.
Posle pola sata ovaj vatromet na dve strane terena se malo utišao. Zujala je lopta oko šesnaesterca, centaršutevi i šutevi, ali jedino je još Aderoju bio blizu pogotka u 32. minutu, propustio je dobru priliku da donese izjednačenje.
Drugo poluvreme – potpuno druga priča. Apsolutno je pripalo OFK Beogradu. Ne samo zbog činjenice da ga je dobio sa 1:0, već zbog „brda“ šansi koje su Romantičari ili bolje rečeno Jakuba Silue promašio.
Izašli su domaći visoko, pritiskali su poslednju liniju Železničara, koja se bez komandanta Mirka Milikića, koji ne greši u pasu, jako teško snalazila. Đuričić i Savadogo su pravili dosta grešaka, Aderoju je pravio velike probleme gostima, ali uzalud kada Silue nije imao svoje veče, promašivao je i sa šest-sedam metara, a u 78. minutu situaciju jedan na jedan sa golmanom Popovićem!
Za izjednačenje se pobrinuo, malo pošto je ušao u igru, Đorđe Ranković, jednako efektnim pogotkom kao Jevremović u prvom delu na drugoj strani. Do potpunog obrta delio je koji centimetar Romantičare, pošto je Hord posle kornera pogodio stativu.
Železničar gotovo ništa više od pola sata, sve do šanse Simaa Pedra u 83. minutu... Uspeo je Aleksa Kuljanin da ulaskom s klupe malo razmrda tim iz Pančeva, da unese u nekoliko navrata pometnu u redove plavo-belih, da ih malo odbije od Dizelkine polovine, ipak na semaforu je ostalo 2:2.
OFK BEOGRAD MOZZART BET – ŽELEZNIČAR 2:2 (1:2)
/Silue 25, Ranković 72 – Jevremović 6, Pedro 18/
Stadion: Kuća fudbala u Staroj Pazovi
Sudija: Nenad Minaković
Crveni karton: Tegeltija (Železničar) u 95. minutu
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Draškić 6 – Gobeljić 6,5, Vukičević 6, Pavlović 6 (od 77. Fol -), Stojanović 6,5 – Ado 6 (od 46. Momčilović 6,5), Šljivić 6,5 (od 61. Hord 6) – Aderoju 7 (od 77. Rodić -), Debar 6 (od 61. Ranković 7), Penja 6 – Silue 7.
ŽELEZNIČAR (4-2-3-1): Popović 6 – Tegeltija 6, Vidojević 6, Čuante 6,5 (od 63. Savadogo 5,5), Đuričić 5,5 – Sabo 6, Jevremović 7,5 – Jovanović 6 (od 75. Kuljanin 6,5), Šekularac 6,5, Pedro 7 (od 84. Sbai -) – Ankej 6 (od 63. Karikari 6).
Igrač utakmice: Janko Jevremović (Železničar) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO
subota
Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0 (1:0)
/Katai 45+3, Enem 58/
Radnički 1923 - Zemun 3:0 (2:0)
/Sise 12, 44, Sremčević 73/
nedelja
Mačva - IMT 1:0 (1:0)
/Vidakov 23/
Vojvodina – Radnik 2:1 (0:0)
/Zukić 50, Sukačev 63 – Bogdanović 68pen/
Mladost Lučani - Čukarički 2:2 (0:1)
/Todosijević 83, Ćirković 93 - Sise 18, Nanke 80/
OFK Beograd Mozzart Bet - Železničar 2:2 (1:2)
/Silue 25, Ranković 72 – Jevremović 6, Pedro 18/
odloženo
Radnički Niš - Partizan