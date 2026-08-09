Fudbalska moderna u srpskoj Kući fudbala: Damjanović – Koković 2:2

Na jednoj strani Jovan Damjanović, koji je svojevremeno vodio TSC do prolećne faze Lige konferencije, na drugoj Radomir Koković, koji je ovog leta izveo Železničar u Evropu prvi put u istoriji. A, obojica jedno vreme, u isto vreme, radila na voždovačkom Krovu, gde je Damjanović bio direktor, a Koković trener. Izgleda da su se još tada dobro upoznali i u stručnom smislu.

Nije bilo „opipavanja snaga“ na početku ove utakmice. Kao što dolikuje ofanzivnim trenerima kakvi su Koković i Damjanović, odmah se krenulo spuštenih gardova. Zato se nije dugo čekalo na prvi gol.

Najbolji igrač utakmice Janko Jevremović je u 6. minutu postigao fantastičan gol i pokazao da ne daje „obične“ pogotke. Pogodio je sa distance tamo gde golman OFK Beograd Mozzart Beta nije mogao da dohvati i ovom derbiju dve strane Dunava doneo dodatno usijanje.

Prošlo je osam minuta kada je Jevremović ponovo postigao gol, posle kornera, ali samo što se slavlje stišalo, iz VAR sobe je stigao signal sudiji Minakoviću da je loptu u mrežu poslala ruka fudbalera Železničara.

Ništa to nije uticalo ni na Jevremovića, ni na tok utakmice. Četiri minuta kasnije isti vezista Železničara je napravio piruetu na centru, povukao napad, poslao pas koji je Šekularac samo propustio do Simaa Pedra, a ovaj iz prve pogodio „malu mrežu“ – 2:0.