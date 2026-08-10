Za Sarajevo odigrao samo devet minuta i nestao, sada najbolji napadač u Brazilu

Tužno je kako se muči veliki Santos, ali večeras nisu imali nikakve šanse protiv raspucanog Viverosa . Napadač Paranensea rešio je utakmicu za samo 26. minuta. Sjajni napadač doveo je gostujući tim u vođstvo već posle 14 minuta igre, kada se najbolje snašao u kaznenom prostoru rivala i matirao odbranu Santosa.

U ovo, 22. kolo šampionata, Viveros je ušao sa 12 pogodaka, koliko i Pedro iz Flamenga. Međutim, Kolumbijac je odigrao sjajno na gostovanju protiv jednog od najvećih tamošnjih klubova i sa pravom etablirao sebe kao jednog od najboljih napadača u Južnoj Americi, iako nije mogao da prođe u Bosni i Hercegovini, gde je nivo fudbala nemerljivo slabiji, nego što je to slučaj u Brazilu.

Atletiko Paranense je rutinski savladao Santos na gostovanju - 2:0 i tako nastavio odličnu sezonu, mimo svih očekivanja, te se crveno-vrni bore za sam vrh Brazileiraa. Centralna figura meča bio je upravo nekadašnji špic Sarajeva.

Nije se dugo čekalo na njegovu novu majstoriju. Ovog puta je nekadašnji član Sarajeva odlično istrčao kontru, a potom elegantno zavrnuo loptu, koja je bila nezaustavljiva za golmana domaćina, pa je posle 26 minuta rezultat na semafori bio - 2:0 u korist Atletiko Paranensea.

Mogli su gosti da povećaju prednost, ali je Santos nekako odolevao. Činilo se duboko u drugom poluvremenu da će domaćin doživeti katastrofu, ali je pogodak Gastona Benavideza poništen zbog nedozvoljene pozicije. Na kraju je Paranense prilično rutinski slavio i nastavio borbu za sam vrh brazilskog šampionata i trku sa daleko bogatijim Flamengom i Palmeirasom.

Daleko je Korintijans od vrha i rezultata koji priliče renomeu kluba, ali bar nije imao problema na gostovanju Bragantinu. Slavni klub je rutinski slavio - 2:0 i tako upisao nova tri boda.

Napadali su gosti, ali u prvom poluvremenu golovi su izostali, međutim promašaji su se naplatili u drugih 45 minuta.

Ipak, Korintijans je otključao mrežu domaćina tek posle velike greške. Golman Bragantina Tijago Volpi promašio je loptu, a ona je došla pravo do Rodriga Gara, koji ju je samo prosledio u mrežu u 59. minutu. Crno-beli su bez većih problema čuvali prednost i išli ka trijumfu, koji je u 87. minutu potvrdio Pedro Raul.

BRAZIL, 22. KOLO

Subota

Gremio - Sao Paulo 2:1 (0:1)

/Volas 48, Pavon 86 - Antonio 45+2/

Ramo - Atletiko Mineiro 2:2 (1:2)

/Jaja 3, Taljari 74 - Reinije 34, Bernard 38/

Nedelja

Koritiba - Šapokoense 2:1 (1:0)

/Kozer 31, Roča 82 - Tulio 90+5/

Botafogo - Fluminense 1:1 (1:0)

/Telješ 44 - Ignjasio 58/

Kruzeiro - Mirasol 3:1

/Žoao Marselo 12, Kaio Žorže 76, Vesli 84 - Reinaldo 27p/

Baija - Vasko da Gama 0:0

Palmeiras - Internasional 0:0

Santos - Atletiko Paranense 0:2

/Viveros 14, 26/

Bragantino - Korintijans 0:2

/Garo 59, Pedro Raul 87/

Ponedeljak

Flamengo - Vitorija u toku