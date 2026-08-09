Veliki kiks Benfike u prvom kolu: Bod sa Luža odneo klub koji 37 godina nije igrao u prvoj ligi
Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 23:33
Najlepši potez na utakmici bio je divan gol kontroverznog Đanluke Prestijanija, ali ni on nije bio dovoljan za pobedu Orlova
Leto je, a Benfika igra kvalifikacije za Ligu Evrope. Za klub takvog renomea i platežnih sposobnosti, sve ispod igranja u Ligi šampiona je neuspeh, ali je klub sa Luža prethodne sezone završio sezonu tek na trećem mestu u Primeiri, čime je ostao bez šansi da igra u elitnom takmičenju ove sezone. Zato će tim predvođen novim trenerom Markom Silvom usmeriti sve snage na povratak titule šampiona Portugala posle četiri godine i proleća 2023.
Na početku novog ciklusa, niko u crvenom delu Lisabona neće biti zadovoljan. Benfika je u prvom kolu odigrala samo nerešeno na svom stadionu 2:2 (1:0) protiv novajlije u ligi Akademiko De Vizeua. Radi se o klubu koji ove sezone igra u najvišem rangu takmičenja prvi put od 1989. godine (prim.aut. ne mešati sa Akademikom iz Koimbre) i koji je prema Transfermarktu najjeftiniji u Primeiri sa procenjenom vrednošću od oko 15.000.000 evra, što je za više od 25 puta manje od vrednosti Benfikinog tima koji se procenjuje na 385.000.000 evra.
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Ipak, danas je Akademiko De Vizeu uspeo da se otrgne statusa prežaljenog autsajdera, dva puta je uspevao da nadoknadi zaostatak na Lužu i došao do ogromnog boda u svojoj prvoj utakmici u najvišem rangu takmičenja posle 37 godina. A, ništa nije nagoveštavalo da će Benfika imati probleme, budući da je Vangelis Pavlidis doveo domaćina u vođstvo već u 10. minutu (gol za 1:0 pogledajte OVDE) i tako upisao šesti gol u svim takmičenjima ove sezone (prethodnih pet dao protiv Sent Galena i Hartsa u kvalifikacijama za Ligu Evrope).
Olakšavajući faktor za Akademiko bila je činjenica da je utakmica odigrana pred praznim tribinama, budući da je Benfika kažnjena zbog ekscesa iz prethodne sezone i situacije kada su navijači ubacivali veliku količinu pirotehničkih sredstava u teren na velikom gradskom derbiju protiv Sportinga. Izostanak pristiska sa tribina gosti su iskoristili u 55. minutu, kada je gol glavom dao Ruben Pereira na centaršut iz kornera turskog veziste Cihana Karamana (gol za 1:1 pogledajte OVDE).
Najlepši potez na utakmici viđen je u 58. minutu, kada je kontroverzni Đanluka Prestijani dao predivan gol za vođstvo Benfike. Uradio je sve sam, driblingom izbacio dvojicu čuvara, a onda šutirao filigranski precizno, tako da nijedan golman ne bi mogao da odbrani. Pokazao je Argentinac više puta nakon onog incidenta sa Vinisijusom da pored provokatorskog nagona poseduje i zavidan nivo fudbalskog majstorstva (gol za 2:1 pogledajte OVDE).
Ipak, nije ustukao Akademiko. Usledio je novi šok za Benfiku, pošto je u 68. minutu Brazilac Andre Klovis dočekao loptu u šesnaestercu, šutirao iz prve posle ubacivanja Rikarda Ribeira i savladao Samuela Soareša za konačnih 2:2. Gol Akademika vredan remija pogledajte OVDE.
PRIMEIRA – 1. KOLO
Petak
Eštoril - Famalikao 1:1 (0:1)
/Begrui 72 - Kucijas 32/
Subota
Maritimo - Kaza Pija 1:0 (0:0)
/Rafael Guzo 61/
Vitorija Gimaraeš - Aruka 0:1 (0:0)
/Barbero 53/
Estrela Amadora - Sporting Lisabon 2:2 (0:0)
/Antoneti 72, Souza 84 - Zalazar 46, Joanidis 59/
Nedelja
Porto - Alverka 2:0 (2:0)
/Andre Silva pen 9, Gabri Veiga 44 pen/
Moreirense - Braga 2:2 (1:1)
/Džon 8, Veloso 90+1 - Navaro 7, Viktor 66/
Žil Visente - Rio Ave 1:0 (0:0)
/Ernandez Marero pen 87/
Benfika - Akademiko Vizeu 2:2
/Pavlidis 10, Prestijani 58 - Pereira 55, Andre Klovis 67/
Ponedeljak
21.15: (1,90) Santa Klara (3,45) Nasional (4,20)
***kvote su podložne promenama