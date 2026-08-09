Savić nezadovoljan posle Radnika: Ovo nije model kako bi Vojvodina trebalo da izgleda

Pojedinci su protiv Surduličana na terenu izgledali nedovoljno angažovano i bez energije. Stručnjak na klupi Lala veruje da je to odraz umora, a ne neposlušnosti. „Nisam stekao utisak da neko ne želi da se prilagodi mojim zahtevima. E sada, nekom to ide brže, drugima sporije. Nisu svi ni totalno spremni fizički, postoji doza umora kod igrača, ali vidim da se trude. Generalno svi moramo da budemo bolji nego što smo bili večeras. Vidim pomak u odnosu na prošlu utakmicu, pogotovo prvo poluvreme. Ali drugo poluvreme baš nije model kako bi Vojvodina trebalo da izgleda, bez obzira na rezultat. Ne smemo da igramo u odnosu na rezultat, već da se držimo naše igre od prvog do 90. minuta i na kraju pogledamo semafor. A ne da mi nešto zatvaramo utakmicu, da se branimo, da nismo dovoljno organizovani ni hrabri da igramo – to nije model koji želimo. Znam da nije lako, izlazimo iz velikog broja mečeva. Promenili smo neke stvari – hoćemo malo više poseda, malo manje tranzicije. Znam ja da je ova ekipa navikla na tranziciju i bila fenomenalna u tom segmentu, prošle godine su u tome bili najbolji u Srbiji, razumem da im je potrebno određeno vreme da se prešaltaju. Ali, da bi isporučivali rezultat, moramo brže da se adaptiramo.“

Očigledna je večeras bila Savićeva zamisao da uključi i golmana Dragana Rosića u organizaciju napada. Opet je iskusni čuvar mreže spasao tri boda Lalama intervencijama u finišu meča, ali je sa loptom u nogama imao par netačnih dodavanja.

„Želim da imamo organizovan ulazak u igru od golmana. Rosić to može, danas je bio odličan. Imao je tu jednu grešku, ali to može biti naša snaga. Imamo kvalitetne igrače i mislim da možemo da budemo organizovani u svakoj fazi, pa i u tom ulasku u samu igru. Radnik je bio agresivan, kvalitetan, greške su sastavni deo, a sa Rosićem sam prezadovoljan.“

Govorio je potom trener Vojvodine o paklenoj konkurenciji u špicu napada Stare dame.

„Imamo četiri kvalitetna napadača, ne treba zaboraviti ni na Stefana Stanisavljevića. Oni se bore na treninzima i ko u toj nedelji pokaže malo više, odluka o startnom mestu pada na njega. Imamo i taj momenat ‘bonusa‘ sa Vukom Boškanom koji možemo da iskoristimo, jer je on izuzetan potencijal. O Aleksi ne treba trošiti reči, a Nardin je dao već tri gola otkako je došao i sigurno ima svoje kvalitete, dok je Stanisavljević model igrača kojeg ja volim. Ozbiljna je konkurencija, svi zaslužuju šansu i svi kad je dobiju moraju da je iskoriste“, zaključio je Marko Savić.

Svoje utiske nakon prvog poraza u sezoni izneo je i strateg Radnika, Zoran Rendulić.

„Protiv ovakve Vojvoidne ne možete da igrate samo jedno poluvreme u dobrom ritmu. Poklonili smo im prvo poluvreme, iako smo u poslednjih 20 minuta drugog poluvremena stvorili dovoljno situacija da izbegnemo poraz. Drugo poluvreme je model kako bi trebalo da izgledamo. Čekaju nas utakmice sa protivnicima sa kojima možemo da se ‘pobijemo‘", počeo je stručnjak iz Sarajeva i dodao:

„Ova ekipa je selektirana da igra na brzim terenima. Znali smo da će ovaj početak biti težak, gde imamo i odloženu utakmicu sa Crvenom zvezdom. Slede nam sedam utakmica na veštačkoj podlozi i već godinama se tako adaptira i selektira tim Radnika. I pre sezone sam rekao da u svakoj fazi igre možemo sve ekipe da izazovemo i da ih pritisnemo. Naravno, nedostaje nam iskustva, nekad je i do kvaliteta protivnika. Vojvodina je večeras kaznila sve naše propuste, a mi nismo uspeli da rešimo neke dobre situacije iz drugog poluvremena. Ali mi je drago što smo se dobro prezentirali protiv ovakve Vojvodine koja je igrala jedno egal poluvreme sa Ajaksom. Meni je želja da ponovimo prošlu sezonu, pa pojurimo i plej-of. Ovo prvenstvo je maraton i siguran sam da imamo svoje šanse, verujem u ovu ekipu“, završio je Rendulić.