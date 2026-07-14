Milosavljević dobija konkurenciju: Bornmut pretiče Milan i za 20.000.000 kupuje štopera Benfike

Na sve strane je Žorž Mendeš pustio pipke, nema gde ga nema. Ima razgranatu mrežu kontakata, a naročito dobro posluje sa klubovima tamo gde se pitaju njegovi sunarodnici. Nije mu naročito bitno da li su u ulozi trenera, sportskog ili tehničkog direktora. Nađe put do njih, kao što voda nađe svaku pukotinu i provuče se.

Isplanirao je da učestvuje u „portugalizaciji Milana“. Za sada su na San Siro sitigli trener Ruben Amorim, kao i napadač Gonsalo Ramoš iz Pari Sen Žermena u transferu vrednom 74.000.000 evra. Rosoneri su gledali ka Fransisku Trinkau, ali on je na pragu prelaska u Al Ahli za 45.000.000, a mogli bi da ostanu i bez štopera Antonija Silve.