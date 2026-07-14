Milosavljević dobija konkurenciju: Bornmut pretiče Milan i za 20.000.000 kupuje štopera Benfike
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 00:11
Sve ide ka tome da će Antonio Silva, ipak, završiti u Premijer ligi
Na sve strane je Žorž Mendeš pustio pipke, nema gde ga nema. Ima razgranatu mrežu kontakata, a naročito dobro posluje sa klubovima tamo gde se pitaju njegovi sunarodnici. Nije mu naročito bitno da li su u ulozi trenera, sportskog ili tehničkog direktora. Nađe put do njih, kao što voda nađe svaku pukotinu i provuče se.
Isplanirao je da učestvuje u „portugalizaciji Milana“. Za sada su na San Siro sitigli trener Ruben Amorim, kao i napadač Gonsalo Ramoš iz Pari Sen Žermena u transferu vrednom 74.000.000 evra. Rosoneri su gledali ka Fransisku Trinkau, ali on je na pragu prelaska u Al Ahli za 45.000.000, a mogli bi da ostanu i bez štopera Antonija Silve.
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Situacija je trenutno takva da sve ide ka tome da će Antonio Silva, ipak, završiti u Premijer ligi, a ne u Milanu. I to ni manje ni više nego će biti konkurencija Veljku Milosavljeviću.
Tek sedam nastupa u prvoj sezoni na Ostrvu upisao je srpski štoper, nije bio u prvom planu u Bornmutu, što je i bilo razumljivo. Na Vajtalitiju će tokom ovoga leta istumbati poslednju liniju, ali evidentno da će žestoko morati Veljko Milosavljević da se bori za veću minutažu. Portugalac nije neko ko dolazi da bi bio rezervista, već da bude „zakucan“ u prvoj postavi.
Prema navodima A Bole, transfer Antonija Silve u Bornmut trebalo bi da iznosi oko 20.000.000 evra. Imao je u planu Mario Branko, generalni direktor kluba sa Luža, da veže novim ugovorom momka rođenog 2003. godine, međutim, zapelo je oko produžetka. Štoper ulazi u poslednju godinu ugovora i ovo je poslednja prilika za Orlove da zarade iole više novca. Mada, kako se cene igrača danas kreću, i nije preterano velika.
Benfika će izvesno ostati i bez drugog nosioca poslednje linije tima. Prethodno je Nikolas Otamendi napustio klub, otići će i Antonio Silva, a stigao je Klemon Lengle od proverenijih opcija.
Iako je Milan (bio) u priči, nije iznenađenje što bi Antoniju Silvi naredni klub mogao da bude Bornmut. Zašto? Razlog je vrlo jednostavan: direktor fudbalskih operacija u njemu je Tijago Pinto, nekoliko godina radio je u Benfiki i jedan je od onih koji su prepoznali talenat portugalskog štopera. Imaju dobru konekciju i sunarodnici su…