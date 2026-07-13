Grinvudova rampa - Trinkaova sreća: Portuglac u Al Ahliju za 45.000.000 evra

Inače, primarna želja Trinkaa nije bio odlazak u Saudijsku Arabiju, već u Englesku. Nadao se da bi mogao da usledi poziv nekog od klubova iz Premijer lige, pogotovo posle odlične prethodne sezone u kojoj je na 34 utakmice u domaćoj ligi postigao sedam golova i upisao 13 asistencija. Pokušavao je Sporting da ga nekako zadrži time što je izboksovao produžetak ugovora do 2030. uz izlaznu klauzulu od 60.000.000 evra, ali to nije promenilo stav Trinkaa i želju za promenom sredine.

U Al Ahliju su tražili zamenu za Rijada Mareza sa kojim je početkom juna raskinut ugovor. Grinvud je kao desnokrilni napadač bio idealna zamena, ali kako nisu uspeli da ga se dokopaju, u saudijskom klubu su morali za nijansu da koriguju plan. Trinako je tokom najvećeg dela sezone igrao na poziciji desetke, a povremeno dejstvovao po krilima.

Milan jeste bio zaintersovan da vidi Trinkaa u svojim redovima, pre svega zbog Rubena Amorima koji ga je trenirao u Sportingu i oživeo mu karijeru posle lošeg perioda u Barseloni. Međutim, sam Amorim nije želeo da donosi ishitrene odluke pre nego što okupi ekipu i svojim očima se uveri sa koliko kvaliteta na kojoj poziciji raspolaže. Izgleda da je zakasnio za Trinkaa.