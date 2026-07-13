Grinvudova rampa - Trinkaova sreća: Portuglac u Al Ahliju za 45.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 23:38
Reprezentativac Portugalije postaje jedan od najskupljih igrača u istoriji kluba iz Džede
Trener Al Ahlija Matijas Jaisle žarko je želeo da vidi Mejsona Grinvuda u ekipi. Toliko da su emisari saudijskog kluba kontinuirano povećavali ponudu iz dana u dan, čak je Jaisle lično vodio razgovor sa Grinvudom. Na kraju nije bilo dovoljno. Englez je odbio ogromnu platu od 12.000.000 evra godišnje, a Evorpa čeka da odjekne njegov transfer u Fenerbahče. Zato se Al Ahli ubrzo bacio u potragu za alaternativom i završio jedan od najizdašnijih transfera u istoriji kluba dovođenjem Fransiska Trinkaa.
Klub iz Džede je ponovo rešio da otvori sef i Sportingu plati 45.000.000 evra na ime obeštećenja. Portugalski reprezentativac će, kada transfer bude ozvaničen, postati drugi najskuplji igrač u istoriji Al Ahlija. Ispred njega je samo bivši fudbaler Porta, Galeno (50.000.000). I za sada nije najjasnije koliko će novca po sezoni prihodovati Trinkao. A Bola tvrdi preko 10.000.000 evra, transfer ekspert Saša Tavolijeri piše astronomskih 15.000.000 po slovu četvorogodišnjeg ugovora.
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Inače, primarna želja Trinkaa nije bio odlazak u Saudijsku Arabiju, već u Englesku. Nadao se da bi mogao da usledi poziv nekog od klubova iz Premijer lige, pogotovo posle odlične prethodne sezone u kojoj je na 34 utakmice u domaćoj ligi postigao sedam golova i upisao 13 asistencija. Pokušavao je Sporting da ga nekako zadrži time što je izboksovao produžetak ugovora do 2030. uz izlaznu klauzulu od 60.000.000 evra, ali to nije promenilo stav Trinkaa i želju za promenom sredine.
U Al Ahliju su tražili zamenu za Rijada Mareza sa kojim je početkom juna raskinut ugovor. Grinvud je kao desnokrilni napadač bio idealna zamena, ali kako nisu uspeli da ga se dokopaju, u saudijskom klubu su morali za nijansu da koriguju plan. Trinako je tokom najvećeg dela sezone igrao na poziciji desetke, a povremeno dejstvovao po krilima.
Milan jeste bio zaintersovan da vidi Trinkaa u svojim redovima, pre svega zbog Rubena Amorima koji ga je trenirao u Sportingu i oživeo mu karijeru posle lošeg perioda u Barseloni. Međutim, sam Amorim nije želeo da donosi ishitrene odluke pre nego što okupi ekipu i svojim očima se uveri sa koliko kvaliteta na kojoj poziciji raspolaže. Izgleda da je zakasnio za Trinkaa.