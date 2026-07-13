Pri dnu hijerarhije kod Flika, ali cena nije mala: Barsa nudi izdanak La Masije i očekuje do 40.000.000

Nikada mu nije predviđana velika karijere, nikada dok je bio u La Masiji nije najavljivan kao sledeća „velika stvar“. Ali, probio se Mark Kasado pored konkurencije, uskočio je u prvi tim kada se povredio Mark Bernal i nametnuo u prvoj sezoni kod Hansija Flika. Jedno vreme bio je i prvi izbor na poziciji zadnjeg veznog, no vremenom se to promenilo.

Mark Kasado (22) počeo je da pada u drugi plan, našao se pri dnu hijerarhije kod Hansija Flika kada je reč o vezistima. Ispred njega su Frenki de Jong, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo (većina njih igraju ofanzivnije od njega), pa i Mark Bernal. Sve u svemu, prostor je skučen, minutaža mu je opala, a kako je i dalje mlad, Barselona je odlučila da na njemu zaradi.