Pri dnu hijerarhije kod Flika, ali cena nije mala: Barsa nudi izdanak La Masije i očekuje do 40.000.000
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 23:36
Mark Kasado na prodaju, Al Hilal se razmišlja da povuče potez, mada nije jedini…
Nikada mu nije predviđana velika karijere, nikada dok je bio u La Masiji nije najavljivan kao sledeća „velika stvar“. Ali, probio se Mark Kasado pored konkurencije, uskočio je u prvi tim kada se povredio Mark Bernal i nametnuo u prvoj sezoni kod Hansija Flika. Jedno vreme bio je i prvi izbor na poziciji zadnjeg veznog, no vremenom se to promenilo.
Mark Kasado (22) počeo je da pada u drugi plan, našao se pri dnu hijerarhije kod Hansija Flika kada je reč o vezistima. Ispred njega su Frenki de Jong, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo (većina njih igraju ofanzivnije od njega), pa i Mark Bernal. Sve u svemu, prostor je skučen, minutaža mu je opala, a kako je i dalje mlad, Barselona je odlučila da na njemu zaradi.
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Možda nije u prvom planu, ali cena nije mala. Barselona je odredila granicu, a ona je prema Mundo Deportivu između 30.000.000 i 40.000.000 evra. Pokušaće da izvuče gornju granicu.
Presekli su u katalonskom klubu, ovo je leto kada će prodati Marka Kasada. Mogu dobro da popune kasu. Iz nje su već istresli 80.000.000 evra za Entonija Gordona, a do sada je kapnulo tek 14.000.000 evra – od Monaka je dobijeno 11.000.000 za Ansua Fatija (otkupljen posle pozajmice) i još 3.000.000 od Panatinaikosa za golmana Injakija Penju. Ali, isto tako, nije zanemarljivo i što više tu nije Robert Levandovski, jer poljski napadač je imao jaku platu.
Marku Kasadu je zastupnik Žorž Mendeš, a on ima prolaz kroz mnoga vrata. I već je krenuo da pregovara sa nekolicinom klubova, uglavnom sa Bliskog istoka. Ne bi baš svugde da ga pošalje, već tamo gde bi mogao da se bori za trofeje i ubrzo ga neko vrati na Stari kontinent. Al Hilal se razmišlja da povuče potez, mada nije jedini…
Ipak, za sada druga imena nisu isplivala. Što se tiče evropskih klubova, pojavljivale su se informacije, ne naročito proverene, da bi Žorž Mendeš mogao da ga uputi u Milan kod Rubena Amorima, samo što ovo nije svota novca koju na San Siru tek tako izdvajaju. Dobrano se zamisle. Tek je suma između 30.000.000 i 40.000.000 evra previsoka za Monako (toliko je dao tek za sedmoricu, ali samo je Folarina Baloguna poslednjih godina otkupio, sve ostale još pre pandemije), jedino da Barselona snizi zahteve, a to će se teško dogoditi.