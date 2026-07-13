TRANSFERI (ponedeljak, 13. jul)
pon. 13.07.26. | 23:13
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Andrej Santos u Mančester Junajtedu. Opširnije OVDE.
- Juri Tilemans na korak do Mančester Junajteda za 41.000.000. Opširnije OVDE.
- Laporta o Adejemiju, Alvarezu, Rafinji... Opširnije OVDE.
- Aston Vili vezane ruke, PSŽ odvodi Luku Dinja za siću. Opširnije OVDE.
- Đenaro Gatuzo govorio o sudbini Petra Ratkova. Opširnije OVDE.
- Interu propao transfer Anana Halailija. Opširnije OVDE.
- Hvan stiže kod Fariolija, plata veća nego u Zvezdi. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Paulo Dibala u Romi još godinu dana. Opširnije OVDE.
- PSŽ gleda ka Suzukiju i sprema 35.000.000. Opširnije OVDE.
- Čelsi našao zamenu za Kukurelju u Raju, cena 25.000.000. Opširnije OVDE.
- OFK Beograd doveo reprezentativca Perua. Opširnije OVDE.
- Flamengo ušao u trku za Tijaga Almadu. Opširnije OVDE.
- Barsa otvara izlazna vrata Feranu Toresu zbog 8.000.000. Opširnije OVDE.
- Luka Ilić preskup za Segundu, Ovijedo mu traži kupca. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Marko Lazetić u Jermeniji. Opširnije OVDE.
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