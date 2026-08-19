Bor i Voždovac upisali po prvenac i 'zagrljeni' ostali na dnu tabele

Šut Tavaresa sa oko dvadeset metara pravo u ruke Jovana Miladinovića, bila je najava uzbuđenja, pa je nekoliko trenutaka kasnije golman na drugoj strani, Luka Tasić, skrivio penal koji je u vođstvo nominalnog domaćina pretvorio Dejan Milićević, letošnje pojačanje iz Zemuna.

Sredinom prvog poluvrenena gosti iz Beograda su dobili pojačanje, pošto su se u tim trenucima na tribinama pojavili „Invalidi“, navijačka grupa, a samo koji minut kasnije Horike Ju, Japanac u redovima Voždovca, podario im je gol za dobrodošlicu i izjednačenje.

Uz dosta netačnih pasova, pokušaje dubinskim loptama, preskakanja igre, ali i bez prave ideje da se osmisli iole kvalitetan napad, bilo je to gotovo sve što su akteri na terenu ponudili u prvom delu meča.

Lepši početak nastavka Borani nisu mogli ni da požele. Ponovo je u glavnoj ulozi bio Dejan Milićević, koji je uspešno izveo prekid iskosa sa leve strane, loptu uputio ka golu, ona je prošla pored mnogo igrača, prevarila i golmana Tasića i završila u suprotnom uglu – 2:1.

Brojke na semaforu bile su signal za igrače Voždovca da pokušaju da što je moguće pre rezultat vrate u egal. Usledilo je nekoliko napada Beograđana, ali je poslednja linija debitanta u prvoligaškom društvu prilično lako rešavala i svaku najavu opasnosti po mrežu Miladinovića.

Gosti su tražili penal u 65.minuta smatrajući da je jedan od igrača u crno-belim dresovima igrao rukom, ali sudija Đorđević nije mislio tako.

Koliko je trenerima Miljanu Đuroviću i Dejanu Brankoviću bilo stalo da njihovi timovi stignu do željenog rezultata svedoči i to da su se njihova imena našla u beležni delioca pravde zbog prigovora na pojedine odluke. Trener Voždovca je u finišu utakmice izvršio čak četvorostruku izmenu, kao poslednji trzaj na putu do makar izjednačenja.

Mnogo sreće imao je tim iz grada bakra u 85. minutu posle ataka Voždovca, kada se posle odbrane Miladinovića i odbijene lopte zatresla prečka i sprečila Zmajeve da već tada poravnaju rezultat, ali zato jesu u drugom minutu nadoknade preko raspoloženog Luke Nedovića, za konačnih 2:2 i možda pravednu podelu bodova za prvenac oba tima.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 4. KOLO

OFK BOR 1919 – VOŽDOVAC 2:2 (1:1)

/Milićević pen. 8, 51 – Ju 29, Nedović 90+2/

Kruševac. Stadion Mladost.

Sudija: Nenad Đorđević (Guča).

OFK BOR 1919: Miladinović, Redžić, Sušić, Pavlov, Denić (od 85. Marinković), Đukić, Antonijević (od 85. Klop), Đokanović (od 66. Ignić), Matejević, Jorgovanović (od 46. Medić), Milićević.

VOŽDOVAC: Tasić, Mihajlović, Ju, Svetličić (od 73. Dimitrić), Ajdar, Musa (od 73. Milošev), Prodanić, Popović (od 73. Rašljanin), Tavares (od 73. Virsij), Rašković (od 55. Braunović), Nedović.

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

Bor - Voždovac 2:2 (1:1)

/Milićević 8 pen, 51 - Ju 29, Nedović 90+2 /

Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)

/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/

Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)

/Makević 90+7 - Krstić 51 pen/

Borac .- Proleter 023 U TOKU

Metalac - Smederevo 1924 U TOKU

TSC - Spartak U TOKU