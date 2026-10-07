Mesi se oprostio porukom, Ronaldo napisao komentar: Veliko poštovanje za sve što si uradio

Kapiten Argentine je u svojoj poruci izrazio zahvalnost porodici, saigračima, stručnim štabovima, klubovima u kojima je nastupao, ali i legendarnom Dijegu Armandu Maradoni.

„Juče je bila moja poslednja utakmica i već mi nedostaje plavo-beli dres. Znam da donosim pravu odluku. Bilo je ovo neverovatno putovanje, puno radosti, ali i poneke tuge, ali siguran sam da je svaki korak vredeo. Ostalo mi je mnogo toga da kažem, nemoguće mi je da izrazim sve što osećam u samo nekoliko reči. Ovo putovanje bi bilo nemoguće bez moje porodice koja je uvek bila uz mene i podnosila sve, posebno u teškim trenucima kada mi je to bilo najpotrebnije.

Takođe su bili neophodni i moji prijatelji, svi saigrači i treneri koje sam imao. Ne želim da zaboravim Dijega Maradonu, koji je našu zemlju postavio tamo gde zaslužuje da bude i koji nam je, kako uvek kažem, pomagao i dok je bio sa nama i sa neba, u svakom našem koraku. Hvala i klubovima u kojima sam igrao što su uvek poštovali moja osećanja i puštali me u reprezentaciju. I naravno, hvala Bogu - bez Njegovog vođstva ne bismo ni sanjali da stignemo dovde. Mnogo vas volim, nedostajaćete mi i uvek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas.”

Ispod objave komentar je ostavio i Kristijano Ronaldo, koji je uputio reči poštovanja argentinskom fudbaleru i velikom rivalu na terenu.

„Leo, tolike godine odbrane boja svoje zemlje i istorija koja će ostati zauvek. Moje poštovanje za ono što si postigao sa Argentinom. Zagrljaj”.

Mesi i Ronaldo su tokom karijera odigrali ukupno 37 međusobnih utakmica, od čega 36 zvaničnih mečeva i jedan prijateljski susret.