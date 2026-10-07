Ertel spasio Šakotu, Trabzon posle produžetka do pobede
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 21:27
AEK bolji od finskog Salona
Ima šta da ponudi i FIBA Liga šampiona. Prethodnih godina je to takmičenje čak bilo i jače od Evrokupa, ove možda nije, ali je i dalje kvalitetno.
A, AEK iz Atine koji predvodi Dragan Šakota, a asistent mu je Stevan Mijović, otvorio je takmičenje pobedom na finskim Salon Vilpasom - 95:93. Bila je ovo veoma napeta utakmica, a Tomas Ertel je sekund i po pre kraja položio loptu u kontri za pobedu grčkog tima.
Izabrane vesti
Celo drugo poluvreme AEK je bio u zaostatku, ne velikom, ali jeste bio bliži porazu nego pobedi. Dočekali su Šakotini igrači poslednjih 20 sekundi sa -3, ali je onda Frenk Bartli trojkom poravnao rezultat. Na drugoj strani Leland Voker je promašio poludistancu, a to je iskoristio domaći tim da brzo istrči kontru u kojoj je Erlet položio za pobedu.
Francuz je meč završio sa devet poena i šest asistencija, efikasniji od njega bio je Bartli sa 27 poena, Neli Džozef je imao 14, a Lenders Noli 12. Voker je u redovima finskog predstavnika imao 28 poena, a 21 dao je Karl Čejvis.
Napeto je bilo i u Turskoj gde je Trabzonspor tek posle produžetka pobedio Nanter - 93:83.
U produžetku je turski tim dao čak 17 poena i pokazao dominaciju, ali je u regularnom delu morao da se vadi. Iako je imao kontrolu, raspao se u finišu i Nanter je bio na korak do pobede. No, isprečio se Brejdi Menek, nekadašnji centar Žalgirisa koji je pogodio zicer za dodatnih pet minuta.
U timu Trabzona Markus Kin je ubacio 24 poena, 15 je imao Jigit Arslan, Menek i Emanuel Teri su bili na 12, Ksavijer Tilman je dodao 11, a nekadašnji bek Crvene zvezde Ajzea Kenan doprineo je sa 10 poena. Na drugoj strani Donta Skot je imao 15 poena.