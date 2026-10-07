Ertel spasio Šakotu, Trabzon posle produžetka do pobede

Ima šta da ponudi i FIBA Liga šampiona. Prethodnih godina je to takmičenje čak bilo i jače od Evrokupa, ove možda nije, ali je i dalje kvalitetno.

A, AEK iz Atine koji predvodi Dragan Šakota, a asistent mu je Stevan Mijović, otvorio je takmičenje pobedom na finskim Salon Vilpasom - 95:93. Bila je ovo veoma napeta utakmica, a Tomas Ertel je sekund i po pre kraja položio loptu u kontri za pobedu grčkog tima.