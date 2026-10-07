Argentinska atmosfera u Solunu i Nikos Galis na tibinama! Spanulisov Aris pokazao moć u Evropi

U timu Burgosa najbolji je bio Čejs Odidž sa 25 ponea, Seku Dumbuja je ubacio 18, Di Džej Stjuard 13, a srpski centar Balša Koprivica sakupio je devet poena i četiri skoka za 13 minuta na terenu.

Aris je najveću prednost imao na početku treće deonice, kada je otišao na 25 poena prednosti (59:34), nakon čega je bilo jasno da španski tim neće uspeti da se izvuče. Najbolji pojedinac u Spanulisovom rosteru bio je Nenad Dimitrijević sa 21 poenom, a Adam Mokoka , Met Morgan i Džeremaja Robinson Erl dali su po 11.

Zanimljiv meč odigran je i u Rimu gde je Roma Luke Dončića pobedila Lietkabelis 92:87. Vodio je italijanski tim tokom čitave utakmice, ali je sastav Nenada Čanka uspeo da zakomplikuje situaciju na kraju.

Činilo se da je sve rešeno, ali je Aleks Šumaher dao trojku i nadu Lietkabelisu, a onda je Ognjen Jaramaz posle prodora smanjio zaostatak na samo -1 na 45 sekundi do kraja.

Uspela je Roma da se konsoliduje i odigra dobar napad koji je poenima krunisao Marko Simonović, a isti igrač je nakon promašaja Jaramaza došao do važnog skoka, bio fauliran i pogodio dva penala kojim je rešio meč.

Upravo su Crnogorac i Niko Menion bili najefikasniji sa 21 poenom, dok su Erik Stivenson i Pol Votson dali po 11. U protivničkom timu istakli su se Ivan Ferije i Kiondre Kenedi sa po 15 poena, Jaramaz je dao 13, a Šumaher 12 poena.