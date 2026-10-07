Žorž ima jasan cilj, Kruzeiro mora do Kopa Libertadores

Jasno je da za ekipu Kruzeira sledi izuzetno važan period, pre svega u borbi za bodove i poziciju koja bi ih direktno odvela u novi ciklus Kopa Libertadores. Tim iz Belo Orizontea biće bez Fabrisija Bruna, koji se žali na bolove u mišiću, pa će Artur Žorž umesto njega u vatru poslati Žoaa Marsela.

02.30: (1,93) Kruzeiro (3,50) Sao Paulo (4,00)

U svakom slučaju, trener Kruzeira kaže da je ekipa u pauzi nastojala da se oporavi u svakom pogledu, ali i mentalno i fizički pripremi za ono što im sledi od ove noći.

"Iskoristili smo pauzu da radimo na principima naše igre i spremamo se za finalnu seriju utakmica, očekuju nas jake takmičarske utakmice. Imamo zadat cilj, a najbolji način da se započne ova završna kampanja je baš onako kako smo završili prošli ciklus, pobedom. Svesni smo da je Sao Paulo težak protivnik, ali ćemo na terenu pokazati posvećenost zadatku i koliko vredimo", kaže Žorž.

Na putu do plasmana među vodeća četiri tima, Žorž vidi i važnu ulogu navijača, pa ih je pozvao da ispune stadion i pomognu im da ostvare pobedu.

"Još jednom ponavljam navijačima koji su nad i do sada podržavali, dođite i ispunite stadion. Neka i ovaj put opet bude pun tako da tim na terenu bude u stanju da odradi svoj posao i pobedi", dodao je trener Kruzeira.

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Ne krije šta je konačni cilj u ovoj završnoj kampanji.

"Za igrače je bilo važno da se oporave fizički i mentalno. Sada u punoj meri možemo da se koncentrišemo na šampionat, to je jedino takmičenje pred nama. Želimo da prikažemo najbolju igru, ispunimo očekivanja i izborimo direktan plasman u Kopa Libertadores", zaključio je Artur Žorž.

Na drugoj strani, trener Sao Paula Dorival Žunior, dovija se kako da nadomesti izostanak povređenih igrača. Na meču sa Kruzeirom neće moći da računa na napadača Lučijana, Aurelija Butu i Domingosa Duartea, kao i Lukasa Mouru, Jaga, Danijelzinja i golmana Rafaela.

Proletos, Sao Paulo je kao domaćin pobedio Kruzeiro sa 4:1, dok je Krizeiro u avgustu prošle godine kao gost slavio sa 1:0.

BRAZIL 1, 29. KOLO

Četvrtak

00.30: (2,15) Remo (3,45) Gremio (3,35)

00.30: (2,25) Internasional (3,30) Korintijans (3,30)

00.30: (1,80) Bragantino (3,60) Mirasol (4,60)

01.00: (1,60) Vitorija (3,90) Šapokoense (5,80)

01.30: (3,15) Botafogo (3,45) Vasko da Gama (2,25)

02.30: (1,93) Kruzeiro (3,50) Sao Paulo (4,00)

Petak

00.30: (4,10) Santos (3,50) Flamengo (1,90)

01.00: (2,10) Atletiko Paranense (3,40) Atletiko Mineiro (3,60)

02.30: (1,50) Fluminense (4,20) Koritiba (6,75)

02.30: (1,58) Palmeiras (4,00) Baija (5,90)

*** kvote su podložne promenama