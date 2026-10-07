NBA ponudila 520.000.000 za otkup akcija Evrolige

Evroliga je odbila ponudu NBA lige. Šta će to doneti evropskoj košarci - videćemo. Pregovori dve strane će se nastaviti, ali definitivno će Amerikanci morati dodatno da se otvore.

Kako prenosi španski Ser, NBA je ponudila 520.000.000 evra Evroligi za otkup njenih akcija. Ovaj novac bi bio podeljen između 13 klubova osnivača Evrolige, koji su u utorak u Komu, u Italiji, odbili američki predlog. To je delom bilo zato što je finansijska ponuda bila nedovoljna (trenutna vrednost Evrolige procenjuje se na oko 1.400.000.000 evra), ali i zato što bi pristupanje NBA ligi značilo gubitak kontrole i upravljanja takmičenjem.