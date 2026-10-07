NBA ponudila 520.000.000 za otkup akcija Evrolige
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 21:22
Takođe, svaki klub koji bude hteo u NBA Evropu moraće da iskešira 440.000.000 evra
Evroliga je odbila ponudu NBA lige. Šta će to doneti evropskoj košarci - videćemo. Pregovori dve strane će se nastaviti, ali definitivno će Amerikanci morati dodatno da se otvore.
Kako prenosi španski Ser, NBA je ponudila 520.000.000 evra Evroligi za otkup njenih akcija. Ovaj novac bi bio podeljen između 13 klubova osnivača Evrolige, koji su u utorak u Komu, u Italiji, odbili američki predlog. To je delom bilo zato što je finansijska ponuda bila nedovoljna (trenutna vrednost Evrolige procenjuje se na oko 1.400.000.000 evra), ali i zato što bi pristupanje NBA ligi značilo gubitak kontrole i upravljanja takmičenjem.
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Pored toga, da bi se pridružili NBA ligi, svaki od klubova morao bi da uloži po 440.000.000 evra.
Pridruživanje NBA ligi predstavljalo bi radikalnu promenu modela. I to pod pretpostavkom da su cifre koje su Amerikanci predstavili tačne. NBA je klubovima poslala veoma ambiciozan poslovni plan koji četvorostruko uvećava trenutne prihode Evrolige.
Za 10 godina, svaki klub koji bi se pridružio NBA projektu zaradio bi oko 150.000.000, što je isti iznos koji garantuje i Evroliga, ali bez potrebe za početnim ulaganjem od 440 miliona.
NBA se nada da će započeti sezonu u jesen 2027. godine. Imaju 12 gradova koje po svaku cenu žele da uključe u svoj projekat: London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselonu, Rim, Milano, Minhen, Berlin, Atinu i Istanbul.
Kako bi olakšala isplatu tih 440.000.000 evra, NBA bi obezbedila kreditne linije. Klubovi bi morali unapred da plate 150 miliona dolara za pristup novom entitetu, 125 miliona dolara bi došlo iz kredita koji bi sama NBA ponudila klubovima po povoljnijim kamatnim stopama, dok bi preostali iznos morali da plate investitori kupovinom od oko 30% deonica klubova.
Ipak, osim što je za sada odbila američku ponudu, Evroliga je dala zeleno svetlo za uvođenje još osam klubova u vlasničku strukturu. Svaki od ovih klubova morao bi da plati između 50 i 80 miliona evra, a taj novac bi se podelio između 13 klubova osnivača Evrolige, što bi iznosilo približno 40 miliona evra po klubu. Takođe je odlučeno da će izlazna klauzula za napuštanje takmičenja iznositi 20.000.000 evra, umesto dosadašnjih deset miliona.