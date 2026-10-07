Spartak demolirao Vehtu: Start Subotičana u Ligi šampiona koji obećava
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 22:12
Nemački tim ostavljen na -32
Spreman je Spartak za iskorak u FIBA Ligi šampiona. To je bilo najavljivano pred sezonu, a prvi meč je to samo potvrdio.
Subotičani su pobedili Vehtu sa čak 96:64 i tako najavili da na njih treba ozbiljno računati ove godine. Ovakav trijumf niko nije očekivao, ali je prosto sve polazilo za rukom ekipi Vladimira Jovanovića.
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Nametnuo je Spartak ritam od samog početka utakmice i odbranom lomio rivala. Što fizički, što psihički. Nemački tim je dao samo 13 poena u prvoj četvrtini, a na poluvremenu je domaćin imao odličnih +14.
U drugom delu igre Spartak je samo nastavio tamo gde je stao, a u tokom poslednje četvrtine napad je dodatno proradio. Subotičani su dali 28 poena, odlepili se na 30 razlike i onda su svi samo čekali poslednji zvuk sirene za veliko slavlje.
Spartak je imao čak pet dvocifrenih igrača. Džejlon Pipkins je dao 18 poena, Igor Drobnjak i Marko Jeremić po 12, Dalibor Ilić 11, a Marko Tofoski je ostao na 10. Alen Omić je imao sedam poena i čak 13 skokova.
Na drugoj strani istakao se Met Luis sa 12 poena, Lojd Pandi je dao 11, a po 10 su ubacili Džustin Edler Dejvis i iskusni Tibor Plajs.
Pred Spartakom je gostovanje Iliriji, a onda u Dudovu šumu stiže Hapoel Holon.