Spartak demolirao Vehtu: Start Subotičana u Ligi šampiona koji obećava

Nametnuo je Spartak ritam od samog početka utakmice i odbranom lomio rivala. Što fizički, što psihički. Nemački tim je dao samo 13 poena u prvoj četvrtini, a na poluvremenu je domaćin imao odličnih +14.

U drugom delu igre Spartak je samo nastavio tamo gde je stao, a u tokom poslednje četvrtine napad je dodatno proradio. Subotičani su dali 28 poena, odlepili se na 30 razlike i onda su svi samo čekali poslednji zvuk sirene za veliko slavlje.

Spartak je imao čak pet dvocifrenih igrača. Džejlon Pipkins je dao 18 poena, Igor Drobnjak i Marko Jeremić po 12, Dalibor Ilić 11, a Marko Tofoski je ostao na 10. Alen Omić je imao sedam poena i čak 13 skokova.

Na drugoj strani istakao se Met Luis sa 12 poena, Lojd Pandi je dao 11, a po 10 su ubacili Džustin Edler Dejvis i iskusni Tibor Plajs.

Pred Spartakom je gostovanje Iliriji, a onda u Dudovu šumu stiže Hapoel Holon.