Hifi promašio za pobedu Pariza, Asvel pokazao da sa njim nema šale
Vreme čitanja: 5min | sre. 07.10.26. | 23:11
Triler u prestonici Francuski pripao ekipi iz Liona
Najmodernija košarka se igra u Francuskoj! Takva je tamošnja liga, brza i sa mnogo dobrih atleta, a takav je bio i novi francuski derbi (jer Monaka više nema). Pravu dramu priredili su nam Asvel i Pariz, a tim Tonija Parkera je na kraju slavio sa 98:96 (14:21, 32:22, 28:34, 24:19).
Heroj Asvela je definitivno omaleni Tremont Voters koji je 50 sekundi pre kraja utakmice pronašao put do koša i doveo svoj tim u vođstvo nakon što je ukrao loptu. Sebastijan Herera je promašio u narednom napadu, ali je bilo dovoljno vremena da Pariz brani napad rivala. Ugo Beson nije uspeo da pogodi, no ofanzivni skok je uhvatio Džoel Bolomboj. U tom momentu Pariz je ipak morao da pravi faul.
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Bolomboj je promašio prvo i pogodio drugo bacanje. Dakle, Asvel je imao +2, a Nadir Hifi loptu u rukama. Imao je sjajni Francuz 30 poena (rekord karijere), ali doneo je lošu odluku. Iako je mogao da ode na prodor, pogotovo jer je veći i jači od Votersa, odlučio se na šut za tri posle koraka u stranu. Nažalost po domaće navijače, bio je kratak i Asvelovo slavlje je moglo da počne.
Pored Hifija, u timu Pariza se istakao Tajson Etijen sa 27 poena i kada dva igrača daju 57 poena, prirodno je da više niko ne bude dvocifren. Po devet su dali Ti Džej Voren i Momo Faje, dok je do osam brojao Džoel Ajaji.
U pobedničkom sastavu valja istaći Petija Milsa koji je imao 21 poen, 19 je dao Votrers, 17 Bot Gah, 16 Beson, dok je Džej Krauder ubacio 11.
Konstataciju sa početka da se najmodernija košarka igra u Francuskoj potvrđuje i da su timovi kombinovani ubacili 29 trojki, kao i da se ceo meč igrao u neverovatno brzom ritmu. Leteli su i jedni i drugi - što je dovelo i do 19 izgubljenih lopti za Asvel. Na kraju to ekipi Tonija Parkera nije koštalo pobede, na svu sreću.
Asvel je sada na skoru 2-2 i dosad je pokazao da ipak neće biti vreća za udaranje kao što se možda očekivalo. Okej, neće biti ni plej-of tim, ali niko ne može unapred da upiše pobedu protiv Asvela.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)
18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)
20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama