Bor zna da igra takmičarski fudbal, Nađova Dubočica doživela treći poraz u poslednja četiri kola

Ipak, Miloš Mladenović je kapitulirao u petnaest minuta kasnije. Probili su gosti po levom krilu, loptu je posle centaršuta dobio Damjan Đokanović, koji je bio usamljen u petercu i nije mu bilo teško da šutem iz prve postigne prvi gol u novoj sezoni.

Posle toga gosti su se povukli malo niže u blok, prepustili Dubočici loptu, ali njeni napadi su uglavnom bili jalovi. Najbliži golu su bili Bojan Balaž u 35. minutu, kada je Branko Nikolić dobrom intervenciom prebacio loptu u gol-aut, te Mateja Novaković, čiji je šut pred sam kraj prvog poluvremena završio visoko iznad prečke.

18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)

Na poluvremenu je Nađ očigledno očitao bukvicu svojim izabranicima, jer oni su u nastavku ušli sa mnogo više energije. Od 50. do 60. minuta su propustili šest-sedam dobrih prilika, iskusni Petar Đuričković je sam imao tri vrlo izgledne. Pod takvim pritiskom je bilo samo pitanje momenta kada će Branko Nikolić da bude savladan, a to se desilo u 61. minutu. Nekadašnji školarac Partizana i Crvene zvezde David Ivić je dobio savršenu loptu u prostor, izbegao je ofsajd zamku i potom mu nije bilo teško da plasira loptu pored golmana Bora. Bio je to četvrti pogodak bivšeg igrača Železničara iz Pančeva u novoj sezoni, a uz to je zabeležio i tri asistencije. U ovom trenutku je Ivić najbolji igrač Leskovčana.

Posle izjednačujućeg pogotka Dubočica je krenula još silovitije u ofanzivu. Ponovo su Ivić i Đuričković bili najkonkretniji, ali Bor je nekako opstao na konopcima. I, onda onako grogiran u 71. minutu je zadao savršen udarac i nokautirao protivnika.

Pukla je jedna od retkih kontri, Milan Srbijanac je probio sa levog krila. Sve to je pratio Nikola Marinković, ubacio se ispred štopera Leskovčana posle centaršuta i postigao je sličan gol kakav smo već videli u prvom poluvremenu.

Šokiralo je to Nađov tim. Trebalo im je dobrih desetak minuta da ponovo uhvate dah. Tek u finišu su rezervista Mohamed Lamin Parker Sidibe i Đuričković imali dobre prilike, ali nisu bili dovoljno koncentrisani. Doživela je tako Dubočica treći poraz u poslednja četiri kola, dok je Bor vezao četvrti meč bez poraza. Osvojio je važne bodove, koji mogu da budu veoma vredni u borbi za opstanak.

DUBOČICA – BOR 1:2 (0:1)

/Ivić 61 - Đokanović 28, Marinković 71/

Stadion: Gradski (Leskovac)

Sudija: Miroslav Miletić

Žuti kartoni: Marković, Ljubenović, Đuiričković (Dubočica), Denić, Đokanović, Pavlov, Antonijević (Bor)

Dubočica: Mladenović, Marković, M. Stojanović, Đuričković, Ivić, Anđelković (od 75. Topalović), Novaković, L. Stojanović, Pavlović, Balaž (od 79. Petrović), Ljubenović (od 54. Sidibe)

Bor 1919: Nikolić, Redžić, Šušić, Klop, Denić, Medić, Antonijević, Peranović, Đokanović (od 78. Pavlov), Matejević, Milićević

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/

Borac – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Nedelja

Dubočica – Bor 1919 1:2 (0:1)

20.00: (1,55) Loznica (3,80) Teleoptik (5,80)

Ponedeljak

18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)

***Kvote su podložne promenama