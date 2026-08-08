Boru nije pomogao ni Klop, Napredak se bolje snašao po spaljenom terenu

I po takvom terenu Napredak je opravdao zvanje favorita protiv novajlije u Mozzart Bet Prvoj ligi, ekipe Bora – 1:0. Kruševljani imaju dva od dva na startu prvenstva, dve minimalne pobede.

Ako je neko krivac što Bor nije osvojio večeras ni bod, onda je to iskusni ukrajinski napadač Jevhen Pavlov, koji je promašio dve velike šanse u prvom poluvremenu, od kojih je jedna bila sa peterca. Imao je domaćin više prilika za pogodak u prvih 45 minuta, a bila je i jedna sporna situacija u 35. minutu, kada je lopta, bar tako deluje, pogodila u ruku igrača Napretka, koji je uklizao, ali je sudija pokazao da nema jedanaesterca.

Jedinu veliku šansu za Napredak imao je Zuvić, ali je otišao previše ukoso s loptom, pa je golman uspeo da odbrani.

Napretku je pripalo drugo poluvreme, bio je bolji tim, sa više šansi, a pre gola je najbolju promašio Bogdanović sa peterca, posle fantastičnog pasa večeras raspoloženog za igru Zuvića. Upravo je on “namestio” i jedini gol na utakmici, prošao je čuvara, poslao loptu na peterac, gde se ubacio Stevanović i pogodio.

Boru nije pomogao ni – Klop. U pitanju je francuski internacionalac Alesandre Klop, koji je duže vreme u srpskom fudbalu, pre Bora je bio u Vršcu. Posle gola Stevanovića, ostalo je do kraja na semaforu 0:1.

BOR – NAPREDAK 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Stadion: Kraljevica u Zaječaru

Sudija: Aleksandar Lukić

BOR: Nikolić, Matejević, Šušić, Đukić, Srbijanac, Denić (od 84. Jorgovanović), Medić, Stojanović (od 84. Antonijević), Nuredini (od 65. Klop), Milićević, Pavlov (od 72. Đokanović).

NAPREDAK: Balević, Janković, Ristić, Mitrović, Milošević (od 89. Daničić), Krstić, Milić (od 79. Luković), Zuvić (od 80. Novaković), Stevanović, Srećković (od 63. Bogdanović), Stuparević (od 63. Gigić).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okain 72/

Nedelja

17.30: (2,10) Grafičar (3,15) Smederevo (3,50)

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

***Kvote su podložne promenama