Mora Teleoptik da popije još mleka i nabaci mišiće: Lapsusi u odbrani odneli bodove na Ub

Žargonski, moraju da popiju još mleka i nabace mišiće kako bi se bolje nosili sa mnogo namazanijim i iskusnijim rivalima. Istina, Jovanovićeva ekipa imala je veći posed lopte, uspevala u nekoliko navrata da testira veterana među stativama Ivana Jovanovića, pogotovo kad je Dušan Makević sa pet metara promašio čitav gol na dodavanje Viktora Živojinovića ali izuzev te situacije - uvek je nedostajao završni udarac u igri domaćina. I uvek bi na drugoj strani stizala kazna. Najsurovija moguća, ona koja stiže posle sopstvenih lapsusa u odbrani.

Ako je Stailković pogrešio kod prvog gola, samo dva minuta kasnije se - iskupio. Pukla je kontra po levom boku, Ričardson Denzel je mogao da bira u koji ugao želi da pošalje loptu, ali je golman Optičara skinuo zicer. Kod gola Okejna nije mogao ništa, krilnog napadača Jedinstva niko nije pokupio nakon što je Abdulmalik legao na zemlju zbog lakše povrede. Bili su to trenuci kad je Teleoptik pomalo stihijski igrao i opet nije bilo oprosta na drugoj strani.

Pokušao je stručni štab Teleoptika da razmrda ekipu uvođenjem Dušana Jovanovića u drugom poluvremenu. Zaista, mladi krilni napadač je uneo živost u igru Optičara, imao nekoliko interesantnih poteza, ali je njemu, kao i svima - falio završni udarac koji bi uneo neizvesnost u utakmicu. Nije ga bilo, baš kao što Teleoptik u ovom trenutku nema dovoljno iskustva i kvaliteta da se ozbiljnije "rve" sa alama u Mozzart Bet Prvoj ligi.

TELEOPTIK – JEDINSTVO UB 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okejn 72/

Stadion: FK Partizan

Sudija: Petar Živić

Teleoptik: Stailković, Obrenović, Marinković, Bulatović, Abdulmalik, Ivelja (od 46. Jovanović), Makević (od 76. Radović), Ninić, Mladenović (od 63. Virijević) , Bacanović (od 46. Besnar), Živojinović (od 63. Markišić)

Jedinstvo Ub: Jovanović, Nešić, Aćimović, Đurđević, Miljković (od 85. Kesić), Jokić, Terzić (od 78. Lišanin), Okejn, Simić, Vesković, Denzel (od 82. Petrović)

MOZZART BET PRVA LIGA – 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Teleoptik - Jedinstvo 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okejn 72/



Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 - Mulato 28, 48, Trajković 45, Oliveira 59/

Nedelja

17.30: Grafičar – Smederevo