Velez ne kupuje, Velez proizvodi: "Fabrika" talenata stiže na megdan Boki

Upravo tu se krije dodatna težina večerašnjeg susreta. Velez je trenutno na trećem mestu sa 37 bodova i drži poziciju koja vodi u najprestižnije klupsko takmičenje Južne Amerike, dok Boka sa 34 boda vreba priliku. Tri boda u ovakvoj utakmici zato imaju vrednost koja daleko prevazilazi trenutni plasman.

Trener Boke Rodolfo Aruabarena pritom mora da misli i nekoliko dana unapred. U utorak njegov tim očekuje prvi meč osmine finala Kopa Sudamerikana protiv Deportivo Rekolete, takođe na Duku, pa se očekuje da određeni igrači dobiju pažljivo doziranu minutažu. Ipak, utakmica protiv Veleza nije ona u kojoj se olako odustaje od najjačih karata, zbog čega bi od prvog minuta mogli da se nađu u timu Sebastijan Vilja, Malkom Braida, Alan Velasko ili Nikolas Figal.

00.15: (1,88) Boka Juniors (3,35) Velez Sarsfild (4,50)

Na drugoj strani čeka Velez, jedina ekipa u grupi A koja je posle tri kola ostala na maksimalnom učinku. Tri utakmice, tri pobede – 1:0 protiv Instituta, potom velika pobeda od 3:1 u Kordobi protiv Taljeresa i na kraju još jedan minimalac, ovog puta protiv Independijentea. Junak poslednjeg trijumfa bio je mladi Tijago Agire, fudbaler koji je u tek drugom nastupu u prvom timu postigao gol vredan tri boda.

I upravo se u toj priči možda najbolje vidi lice ovog Veleza. Klub je tokom prelaznog roka otišao u krajnost kakva se retko viđa na ovim prostorima - nije doveo nijednog igrača, dok je istovremeno dodatno skratio roster. Između ostalog, prodao je Alvara Monteroa Boki i Tobijasa Andradu River Plati. Na prvi pogled, recept koji teško može da donese sigurnost. Na terenu, međutim, događa se nešto sasvim drugačije.

Jer Velez ne kupuje budućnost. On je proizvodi.

Klub iz Liniersa već decenijama živi od svoje čuvene "Fabrike", koja je kroz istoriju iznedrila ogroman broj fudbalera. Prema podacima istoričara Osvalda Raoa, za prvi tim Veleza debitovalo je čak 535 igrača, a mnogi od njih ostavili su dubok trag u najuspešnijim epizodama klupske istorije. Danas ta tradicija ponovo dobija posebno snažan zamah. Giljermo Baros Skeloto, čovek koji se večeras vraća pred navijače Boke kao trener protivničke ekipe, prihvatio je tu filozofiju gotovo bez zadrške. Iako je Velez ostao bez nekoliko važnih igrača, "Meližo" nije pokušao da praznine popuni iskustvom sa strane. Umesto toga, otvorio je vrata klupskoj omladinskoj školi.

Jedan od najboljih primera je upravo Andrada. Pod Skelotovom komandom dobio je priliku za debi, izborio se za mesto u timu, privukao pažnju međunarodnih skauta i za manje od godinu dana stigao do transfera u River Plejt. Milionima se danas meri ono što je počelo običnim pozivom iz omladinskog pogona. Sličan put prolazi i Dilan Godoj, koji je posle odlaska Florijana Monsona dobio ozbiljniju ulogu i već sakupio više od 20 nastupa u prvom timu. A onda je iza njega počeo da se pojavljuje Agire.

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Sa samo 17 godina, mladi napadač iz Tukumana pokazao je da nije došao samo da popuni broj. Može da igra kao špic, ali i na krilu ili iza napadača, a za nešto više od pola sata po utakmici u svojim prvim nastupima već je uspeo da ostavi trag. Protiv Taljeresa asistirao je za pogodak Dijega Valdesa, a protiv Independijentea sam je rešio utakmicu. Dovoljno da još jedno ime iz Velezove akademije izađe iz senke.

"Fabrika Veleza me je naučila da pobeđujem, pobeđujem i pobeđujem", poručio je Agire posle pobede nad Independijenteom. Rečenica je kratka, ali savršeno opisuje mentalitet kluba koji je odlučio da se osloni na sopstveni izvor.

I nije Agire jedini. Minute polako skupljaju ofanzivni vezista Matijas Arijas i 17-godišnji krilni fudbaler Aleks Veron, dok je Luka Feler već dobio priliku da prvi put bude starter. Tu je i Simon Eskobar, 17-godišnji levi bek koji je tokom priprema čak delovao kao da bi mogao da preuzme mesto od kapitena Elijasa Gomeza. Iskusniji fudbaler je ipak počeo sezonu kao starter, ali Eskobar sve češće dobija priliku da pokaže zbog čega se u klubu toliko veruje njegovom razvoju. A iza njih čeka još čitava kolona. Golman Alvaro Buso, centralni bek Leo Kristaldo, krilni fudbaler Huan Kruz Policela, poznat pod nadimkom "Pibe de las Rabonas", kao i napadač Lautaro Piola, samo čekaju prvi ozbiljan trenutak.

Zato će duel Boke i Veleza biti zanimljiv i izvan onoga što piše na semaforu. Sa jedne strane biće Boka, kojoj su bodovi preko potrebni u trci za Libertadores i koja posle sporog početka pokušava da pronađe pravi ritam. Sa druge Velez, ekipa bez ijednog novajlije u prelaznom roku, ali sa savršenim učinkom na početku Klausure i sve većim brojem tinejdžera koji bez straha zakoračuju na veliku scenu.

Za dodatnu simboliku pobrinuće se i čovek na klupi Veleza. Baros Skeloto će prvi put od povratka u Argentinu stati pred navijače Boke u ulozi protivnika. Kao trener Đenovljana od 2016. do 2018. godine osvojio je prvenstvo i Superligu, ali je ostao upamćen i po dva bolna poraza od Rivera u finalima – Superkupu Argentine i Kopa Libertadores. Večeras će ga dočekati stadion koji dobro pamti njegove dane u plavo-zlatnom, ali ovog puta će pokušati da mu pokvari veče.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA (KLAUSURA), 4. KOLO

Subota

Rosario - Aldosivi 2:1 (0:0)

/Salazar 61ag, Kampac 80 - Sosa 52/

Rivadavija - Estudijantes Rio Kvarto 2:1 (0:0)

/Arse 71p, 80 - Alanis 88/

19.45: (1,90) Atletiko Tukuman (3,35) Sarmijento (4,40)

19.45: (2,90) Deportivo Rijestra (2,75) Estudijantes (2,85)

22.00: (3,40) Tigre (3,10) River Plejt (2,30)

Nedelja

00.15: (1,88) Boka Juniors (3,35) Velez Sarsfild (4,50)

02.30: (1,82) Independijente (3,40) Platense (4,80)

02.30: (1,62) Instituto Kordoba (3,50) Himnazija Mendoza (6,50)

22.45: (2,30) Defensa Hustisija (3,10) Njuels Old Bojs (3,40)

22.45: (1,85) Himnasija La Plata (3,40) Barakas Sentral (4,60)

Ponedeljak

01.15: (2,20) Argentinos Juniors (3,15) Rasing (3,60)

23.55: (3,20) Banfild (3,10) Belgrano (2,40)

Utorak

02.15: (1,53) Union Santa Fe (3,90) Sentral Kordoba (7,00)

Sreda

02.00: Taljeres - Lanus

*** kvote su podložne promenama