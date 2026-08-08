Noć istine za Flu i Zubeldiju: Poraz u derbiju Rija i rastanak je neminovan

Fluminense ne zna za pobedu na poslednjih šest mečeva, ima pet remija i poraz, dok je domaćin u daleko boljoj formi, u poslednja tri kola ima dve pobede i remi i približio se rivalu na samo pet bodova zaostatka, uz meč manje.

Čini se da su i navijači Fluminensea, koji je trenutno četvrti sa 34 boda, izgubili strpljenje, pa otvoreno traže od uprave da smeni Argentinca Zubeldiju. Pominje se i da bi, kao privremeno rešenje u slučaju otkaza Zubeldiji, mogao da bude trener tima do 20 godina, Fred Gedeš, nekadašnji napadač ovog kluba. Reč je o stručnjaku koji je osvojio kao igrač dve titule sa Fluminenseom, 2010. in 2012. Kao direktor sportskog planiranja 2023. je učestvovao u kreiranju tima koji je osvojio Kopa Libertadores.

02.00: (2,40) Botafogo (3,35) Fluminense (2,95)

Brazilski mediji prenose da je derbi sa Botafogom najverovatnije poslednja šansa za Zubeldiju, te da bi u slučaju novog neuspeha, smena bila verovatna opcija.

Da sve bude gore, stigla je i vest je da napadač Džon Kenedi povredio ukrštene ligamenta kolena na kup utakmici sa Vasko da Gamom.

Prema najavama, sezona je za njega definitivno završena jer se očekuje da van terena provede od šest do devet meseci. Tako se na spisku povređenih priključio Tijagu Silvi, Frejtesu i Milanu. Kenedi je ove sezone vodeći strelac ekipe sa 15 golova, a drugi je i po broju nastupa od početka godine (38).

Botafogo nema takvih problema. Za razliku od protivnika, odmorni su, poslednji meč igrali su 26. jula sa Kruzeirom (pobeda od 1:0), dok je rival od te utakmice tri puta morao na teren.

"Period odmora bio je važan. Proletos smo imali period sa 15 utakmica u 52 dana. Ovaj period može da napravi razliku. Imali smo dogovor sa ekipom koja je zavisila od ostvarenja zadataka. Ispunili su ih i zaradili slobodne dane, tako da opet moramo da radimo naporno. Imamo prednost jer protivnik dolazi umoran, ali videćemo kako će tabela izgledatin posle 90 minuta", kaže trener Botafoga Franklim Karvaljo.

On je otkrio da klub i dalje nastoji da se pojača, mada nije želeo da specifično kaže o kojim pozicijama se radi.

"Neću da otkrivam pozicije, ali želim još dva igrača. Ako je klub u mogućnosti da ih dovede, biće sjajno. Ne želim nikog drugog, zadovoljan sam ovim što mi je na raspolaganju", zaključio je trener Botafoga.

Poslednja tri meča u kupu i prvenstvu dobio je Fluminense, jednom je bilo 2:0, a dva puta po 1:0. Botafogo je pre toga poslednji put u derbiju slavio 27. aprila 2025. sa 2:0.

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BRAZIL, 22. KOLO

Subota

21.00: (2,35) Gremio (3,30) Sao Paulo (3,10)

23.30: (2,95) Remo (3,25) Atletiko Mineiro (2,45)

Nedelja

01.30: (1,67) Koritiba (3,70) Šapokoense (5,50)

02.00: (2,40) Botafogo (3,35) Fluminense (2,95)

16.00: (1,70) Kruzeiro (3,60) Mirasol (5,30)

21.00: (1,95) Baija (3,50) Vasko da Gama (3,90)

21.00: (1,60) Palmeiras (3,90) Internasional (6,00)

23.30: (2,15) Santos (3,35) Atletiko Paranense (3,45)

23.30: (2,15) Bragantino (3,35) Korintijans (3,45)

Ponedeljak

00.30: (1,25) Flamengo (6,00) Vitorija (11,0)

*** kvote su podložne promenama