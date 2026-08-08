Uspavanka u srpskom Teatru snova
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 22:50
Remi Dubočice i Loznice bez golova
S obzirom na to kakve su traume doživeli srpske reprezentacije i klubovi kada su igrali u Leskovcu, pre bi taj stadion mogao da se za nas nazove Teatrom košmara, nego Teatrom snova po ugledu na Old Traford. A, večeras je u njemu viđena uspavanka u duelu Dubočice i Loznice u 2. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije.
Malo je bilo šansi, a iz njih – nijedan gol. Ali, kada se podvuče crta, mogu da budu zadovoljni i Dubočica i Loznica, jer posle 180 minuta fudbala ne znaju za poraz – 0:0.
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Prva prava šansa na utakmici viđena je u 18. minutu, kada je Starčević imao čist zicer sa peterca, ali mu je golman Mladenović pao u noge, ušao u šut i spasao svoj tim da ne ode u rezultatski minus.
Poigravanje na svojoj polovini moglo je da košta Leskovčane u 27. minutu, kada je posle akcije koju je poveo Šušnjar, udarcem sa distance završio Jelenić, a lopta je prošla za koji centimetar pored stative.
Najagilniji na drugoj strani je bio Petar Đuričković, koji je pokušavao da organizuje napade Dubočice, pa da uputi i poneki šut sa distance, ali sve to bez efekta.
Centralni događaj meča bio je u 42. minutu: posle nove greške odbrane Dubočice, imala je Loznica situaciju dva na jedan u šesnaestercu, a Čarapić je poslao katastrofalan pas za Šušnjara, koji sa pet metara nije uspeo ni da šutne na gol!
I u nastavku je Loznica imala bolje šanse, Starčević je u 54. minutu promašio glavom iz blizine, pa posle Čarapić udarcem sa desetak metara, a pred kraj je Purtić probao sa više od 60 metara da lobuje golmana Dubočice i nije bio daleko od uspeha…
DUBOČICA – LOZNICA 0:0
Stadion: Dubočica
Sudija: Nenad Đorđević
DUBOČICA: Mladenović, Marković (od 73. Balaž), Pavlović, M. Stojanović, Miraljemović (od 85. Ljubenović), Novaković (od 73. Petrović), L. Stojanović (od 64. Fara), Anđelković (od 85. Živković), Đuričković, Klarić, Ivić.
LOZNICA: Lakić, Ilić, Petrović, Krstić, Pecelj, Trajkovski, Purtić, Čarapić (od 74. Ćirković), Starčević (od 79. Ahčin), Jelenić (od 87. Bakić), Šušnjar (od 79. Stojanović).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO
Subota
OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)
/Petronijević 64/
Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)
/Stevanović 77/
Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)
/Đurić 87/
Dubočica – Loznica 0:0
Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)
/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/
Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)
/Vesković 18, Okain 72/
Nedelja
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