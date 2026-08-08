Uspavanka u srpskom Teatru snova

Prva prava šansa na utakmici viđena je u 18. minutu, kada je Starčević imao čist zicer sa peterca, ali mu je golman Mladenović pao u noge, ušao u šut i spasao svoj tim da ne ode u rezultatski minus.

Poigravanje na svojoj polovini moglo je da košta Leskovčane u 27. minutu, kada je posle akcije koju je poveo Šušnjar, udarcem sa distance završio Jelenić, a lopta je prošla za koji centimetar pored stative.

Najagilniji na drugoj strani je bio Petar Đuričković, koji je pokušavao da organizuje napade Dubočice, pa da uputi i poneki šut sa distance, ali sve to bez efekta.

Centralni događaj meča bio je u 42. minutu: posle nove greške odbrane Dubočice, imala je Loznica situaciju dva na jedan u šesnaestercu, a Čarapić je poslao katastrofalan pas za Šušnjara, koji sa pet metara nije uspeo ni da šutne na gol!

I u nastavku je Loznica imala bolje šanse, Starčević je u 54. minutu promašio glavom iz blizine, pa posle Čarapić udarcem sa desetak metara, a pred kraj je Purtić probao sa više od 60 metara da lobuje golmana Dubočice i nije bio daleko od uspeha…

DUBOČICA – LOZNICA 0:0

Stadion: Dubočica

Sudija: Nenad Đorđević

DUBOČICA: Mladenović, Marković (od 73. Balaž), Pavlović, M. Stojanović, Miraljemović (od 85. Ljubenović), Novaković (od 73. Petrović), L. Stojanović (od 64. Fara), Anđelković (od 85. Živković), Đuričković, Klarić, Ivić.

LOZNICA: Lakić, Ilić, Petrović, Krstić, Pecelj, Trajkovski, Purtić, Čarapić (od 74. Ćirković), Starčević (od 79. Ahčin), Jelenić (od 87. Bakić), Šušnjar (od 79. Stojanović).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okain 72/

Nedelja

17.30: (2,10) Grafičar (3,15) Smederevo (3,50)

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

***Kvote su podložne promenama