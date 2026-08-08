Rezzime dana (subota): Za nijansu više dobrih vesti nego loših

ZAOKRUŽENO

AZ ALKMAR - DEN HAG (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 2:0

Poništen gol u prvom poluvremenu i odlična odbrana gostiju koji su odolevali malo je unelo nervozu, ali onda u drugom delu igre, sve kako treba. Dal je načeo rivala u 61. minutu, zatim je Stengs ubrzo pogodio za dupliranje prednosti i više nije bilo brige do kraja meča.

CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 2:0

Igrali su dobro gosti na najvećem srpskom stadionu, ali nije bilo dovoljno to protiv aktuelnog šampiona. Odmorio je Dejan Stanković nosioce igre za revanš utakmicu u utorak protiv Hapoel Ber Ševe i rutinskom pobedom nastavljen je pobednički niz u Mozzart Bet Superligi Srbije.

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VESTERLO - UNION (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:5

Nikada lakše uhvaćena dvojka. Pregazili su gosti današnjeg rivala, posebno u drugom poluvremenu, kada su mu napunili mrežu do vrha. Nikakvih problema nije bilo za favorita na današnjem meču, koji je bio baš silovit i uživanje je bilo gledati ih na ovom meču.

DINAMO BUKUREŠT - VOLUNTARI (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 4:0

Milina od rezultata u glavnom gradu Rumunije. Domaćin je poveo u 40. minutu sa bele tačke i na kraju napunio mrežu rivala. Prednost su duplirali na vreme, pa u dubokoj nadoknadi sa još dva gola odigrali jedan 'poker'.

TRNAVA - BISTRICA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:0

Gotovo je sve za poluvreme bilo u ovom susretu slovačkog šampionata. Kada je krenulo u 33. minutu, za sedam minuta je bila puna mreža gostiju. Tri gola u kratkom periodu i u drugom poluvremenu rutinsko odrađivanje posla.

SERVET - GRASHOPERS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Svega i svačega je bilo na ovom susretu. Gosti su rano poveli i iznenadili domaćina, koji je uspeo da izjednači u 29. minutu i da zakuva situaciju. Previše su agresivni bili gostujući igrači, žuti kartoni su se samo ređali i na kraju su ostali sa fudbalerom manje u 59. minutu. To je Servet iskoristio i Lamburd je postigao gol za pobedu.

PRECRTANO

PSV - FORTUNA SITARD (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:2

Muka živa za šampiona na startu nove sezone. Obigravali su oko gola rivala i napadali sve vreme, međutim na poluvremenu su otišli sa zaostatkom jer su gosti šokantno poveli. Kada su Flamingo i Noa Fernandez pogodili kasnije za preokret, delovalo je da je to-to. Žurku u Ajndhovenu i na mnogim tiketima je u poslednjim trenucima utakmice ugasio Mičut, koji je pogodio za izjednačenje i bod.

SINT TROJDEN - LOMEL (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Nije uspeo domaćin da opravdu ulogu favorita, a nije imao ni sreće. Morali su da se vraćaju iz minusa na poluvremenu posle napravljenog penala, ali su izjednačili i u 90. minutu i poveli. Međutim, posle reakcije iz VAR sobe im je poništen gol, pa su svi ostali praznih ruku.

SARAJEVO - RADNIK BIJELJINA (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 0:0

Loš start sezone za Sarajevo i to na domaćem terenu, gde su bili izraziti favorita. Samo jedan 'krompir' i bod ide u Bijeljinu, posle velike borbe, posebno u drugom poluvrenu. Neočekivan kiks u prvom kolu.

VOLFSBURG - KAJZERSLAUTERN (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 0:0

Još jedna razočaravajuća nula. Ispali su iz Bundeslige i sada su u Cvajti možda i najjača ekipa na papiru, ali u prvom kolu – 'ćorak'. Razočaranje jer je danas baš bilo golova u Cvajti na svim utakmicama. Ova večernja je podbacila.