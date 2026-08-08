Stanković: Neka ostave momke na miru, moja leđa su dosta šira od njihovih

Kao što je poručio i u Sombatelju i sada kaže da je spreman sav psihološki teret da ponese na svojim leđima. „Moja leđa su dosta, dosta šira od njihovih. Tako da, nek nastave da se bave sa mnom, nek ostave momke na miru. Verovatno nam je svima glava više bila na utorku nego u večerašnjem meču, uz dužno poštovanje Novom Pazaru, koji je odigrao korektnu utakmicu. Mislim da svako ko dođe na Marakanu želi da se dokaže. Ali, nama su misli dosta okupirane utorkom, želimo da pokažemo da smo to mi, da je ono bilo samo loše veče, jedan loš dan mojih momaka“ , poručio je Stanković posle meča.

Zvezda je do pobede došla golovima Kataija i Enema, a u poslednjih pola sata je morala dodatno da kontroliše meč nakon isključenja Radanovića.

„Sastavni deo igre je crveni karton, ali i naša dobra reakcija. Posle toga možda smo imali jednu-dve prilike, ali znate kako, treba izaći iz onog utorka i pripremiti se za sledeći. Dosta rotacija je bilo, dosta novih momaka je počelo utakmicu, bilo je konfuzije u prvih 10-15 minuta, posle toga opet neki pogrešni odabir. Mislim da je samo do te nervoze. Radim na tome da budem mirniji. Samo je fudbal u pitanju, ništa drugo. Oni fudbal znaju da igraju i to dobro. Energetski smo bili okej, možda to još bolje, ali s obzirom šta je sve kroz šta smo prošli ovih par dana, razumem ih. Radićemo na tome da bude mirni. Opet kažem, neka sve ide na mene, slobodno”, poručio je Stanković.

Strahinja Pandurović je u najavi meča poručio da želi da njegova ekipa odigra hrabro protiv Crvene zvezde, što se na kraju i obistinilo.

„Slažem se apsolutno s vama. I ne bih da ponavljam onu neku klasiku što pričaju treneri, da sam ponosan na njih, da nemam šta da zamerim, ali je stvarno tako. Imam jednu zamerku, to je ta koncentracija u nekim završnim fazama prvog poluvremena, u početnim fazama drugog poluvremena. Mislim da smo ušli sa 0:0 u drugo poluvreme, da bi opet bila drugačija utakmica, ali mislim da smo zaslužili više nego 0:2", rekao je Pandurović za Arenu.