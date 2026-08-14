Bouen vraća Vest Hem u sazvežđe Premijer lige, Vulvsi i Barnli u gužvi, Srbija opet sa tri aduta

Uzbuđenja, kada je reč o ovoj ligi nikada ne manjka, naprotiv, očekuje se još jedna dinamična i uzbudljiva sezona za bodove, sa 24 kluba koje broje 662 fudbalera, čija je ukupna vrednost 2.170.000.000 evra. Mnoge elitne nacionalne lige mogu samo da sanjaju toliki novac, pa će Čempionšip i ove sezone biti vrlo neizvestan i atraktivan.

21.00: (1,53) Vulverhempton (4,10) Blekburn (6,50)

Inače, novi članovi Čempionšipa su Vest Hem, Barnli i Vulverhempton, koji su ispali iz Premijer lige, dok su iz Lige 1 ušli Linkoln Siti, Kardif i Bolton. U niži rang su se preselili Oksford, Lester i Šefild Venzdej, dok su u Premijer ligu ušli Koventri i Ipsvič kao prvi i drugi, odnosno Hal, koji je do velikog uspeha došao putem plej-ofa.

Stadion Vest Hema može da primi najviše gledalaca u najbogatijoj drugoj ligi na svetu, tačno 62.500, potom sledi Riversajd na kome igra Midlsbro sa kapacitetom od 34.742, a najmanje je igralište Reksama predviđen za samo 10.771 gledalaca.

Ovo će biti 35. sezona koja se igra u formatu sa 24 ekipe u 46 kola, ali ono što je najveća novina je veći broj timova u plej-ofu.

(©Reuters)

PROŠIRENJE PLEJ-OFA - NAGRADA ILI HOD PO OŠTRICI?

Suštinski, igraće se kao i do sada - prvi i drugi na tabeli će zaraditi direktnu promociju u Premijer ligu, ali nešto drugačije će biti u plej-ofu. Do sada smo imali treći, četvrti, peti i šesti tim na tabeli koji se bore u polufinalu i finalu, a sada će se toj grupi pridružiti i ekipe koje zauzmu sedmo i osmo mesto posle 46 rundi za bodove.

Nagrada za trećeg i četvrtog biće plasman u polufinale plej-ofa, peti će igrati protiv osmog, a šesti sa sedmim i pobednici će igrati protiv trećeg, osnosno četvrtog tima na tabeli u polufinalu plej-ofa.

Vredi napomenuti da će treći u polufinalu igrati sa najnižerangiranim timom koji uđe u polufinale. Ako na primer osmi pobedi petog, a šesti sedmog u eliminacijama, onda će trećeplasirani igrati protiv osmog, a četvrtoplasirani sa šestim. Jasno, pobednik finala plej-ofa je tim koji će pored prva dva ući u Premijer ligu.

Ova promene izazvala je različite reakcije. Mnogi su je toplo pozdravili, smatrajući da će tako više ekipa imati šansu da se domogne velike nagrade od 150.000.000 funti, koliko donosi pomeranje u elitni rang. Drugo, utakmice će biti zanimljivije i biće više neizvesnosti, pa će i zimski prelazni rok biti veoma važan, posebno za klubove koji procene da bi do kraja mogli da se uključe u borbu za plej-of poziciju.

Naravno, ima i skeptika koji smatraju da je odluka pogrešna. Bivši igrač Hadersfilada, neko ko zna šta znači pobediti u plej-ofu, Tomi Smit, kaže da dodavanje sedmog i osmog u igru može da bude veoma nepravedno.

"Shvatam da žele da većem broju ekipa daju šansu da se takmiči, ali ne mogu da se otmem osećanju da nije u redu da ekipa koja je osma, dobije šansu da izbaci ekipu koja je u sezoni bila treća i koja je možda osvojila daleko veći broj bodova. Pada mi na pamet primer Šefild Junajteda u sezoni 2024/25 koji je zamalo izgubio u trci za drugo mesto i onda u finalu plej-ofa izgubio od Sanderlenda koji je u sezoni osvojio 14 bodova manje od njih. Ne znam kako da prihvatim to da tim koji je osmi uđe u Premijer ligu ispred ekipe koja je treća", poručio je Smit.

Otkako je 1989. godine uveden plej-of koji uključuje timove od trećeg do šestog mesta, ekipa koja je bila šesta, uspela je da uđe u Premijer ligu samo sedam puta. Tri od tih su se odmah vratile u Čempionšip. Hal, koji je ove sezone kao šesti, uspeo da se kroz plej-of domogne elite, prvi je klub kojem je to pošlo za rukom posle 16 godina!

NOGE VREDNE DVE MILIJARDE EVRA

Mnogi strani igrači shvataju Čempionšip kao odličnu odskočnu dasku za dolazak do Premijer lige. Velika popularnost lige svakako utiče na to da uvek budu viđeni od strane skauta najvećih klubova, pa otuda veliki broj njih igra u ovom takmičenju.

Ima ih iz ukupno 85 zemalja, najviše iz Republike Irske (39), Škotske (32), Velsa (31), Francuske (19) i Danske (15), ali ima i onih koji dolaze iz zemalja poput Burkine Faso, Komorsa i Haitija...

Čempionšip je takmičenje koje ima veći procenat stranih od domaćih fudbalera. Od njih 662, čak 402 su stranci, što čini 60,72% odsto od ukupnog broja igrača. Tamo odavno ne gledamo tipično ostrvski fudbal, iako je fizička sprema uz izražene atletske sposobnosti nešto što se podrazumeva da bi se igralo u ovom takmičenju, koje pored svega od klubova i igrača zahteva izuzetnu mentalnu snagu jer sve traje predugo. Igra se 46 kola, veoma često po tri utakmice u istoj nedelji, pa samo oni najizdržljiviji i mentalno najjači, stižu da ostvare cilj, promociju u viši rang.

Ukupna vrednost svih fudbalera je 2.170.000.000 evra, a najviše vredi tim Vest Hema, koji se procenjuje na 282.200.000 evra. Iza njih je Vulverhempton koji vredi 264.850.000 evra, potom ide Sautempton sa 187.850.000, te Midlsbro sa 139.000.000 evra. Najmanje vredi novajlija Linkoln Siti, samo 12.030.000 evra.

Toni Movbri (©Reuters)

ŠEST PROMENA NA KLUPI

Biti trener ekipe u Čempionšipu, prilično je nezahvalno, jer promene su česte i mnogi čelnici klubova nemaju previše strpljenja.

Tako je u odnosu na kraj protekle sezone, četvrtina klubova promenila ljude koji će komandovati sa klupe.

Majklu O'Nilu je u Blekbernu istekao ugovor i na njegovu poziciju došao je iskusan trenerski vuk, Toni Movbri (62). Pošto je uspeo da se izbori sa kancerom debelog creva, vratio se poslu. Kako je sam priznao, odbio je četiri ili pet ponuda u poslednjih godinu dana kako bi preuzeo kormilo ekipe sa Ivud parka, na kojem je bio prethodno od februara 2017. do maja 2022.

Iskusnog Roja Hodžsona, koji je obavljao poziciju privremenog menadžera Bristol Sitija, na klupi je nasledio Majkl Skubala, koji je napustio Linkoln Siti, dok ga je tamo nasledio tandem stručnjaka koji čine Kris Koen i Tom Šo.

Novog trenera ima i Votford koji je po otkazu Edvardu Stilu, sredinom juna angažovao Italijana Alesija Dionisija.

Na Turf Moru, po odlasku privremenog menadžera Majka Džeksona, odlučili su da angažuju bivšeg trenera Klub Briža i Genka, Belgijanca Nikija Hajena (45), koji gaji ofanzivan stil igre. Reklo bi se da je to dobar potez, a Barnli je do sada često uspevao da brzo izbori povratak u Premijer ligu. Poslednja dva puta to su uradili sa 100 i više bodova, tako da i ovog puta treba očekivati da budu u gužvi za prvo mesto.

Konačno, u Vulverhemptonu, radikalan potez. Smena Roba Edvardsa je iznenadila mnoge, a posebno potez da se na njegovo mesto dovede Portugalac Sezar Peišoto, koji je prošle sezone bio na kormilu Žil Visentea. Peišoto, koji ima 46 godina, do sada je vodio osam portugalskih ekipa, sa prosekom pobeda od svega 31,52 odsto, pa je nejasno zašto su u Vulverhemptonu odlučili da umesto čoveka koji klub poznaje u male prste dovedu relativno nedokazanog stručnjaka, koji će istina, imati na raspolaganju prilično jak tim.

Generalno, u Čempionšipu čak 14 klubova ima trenere koji su stranci, dok je njih deset sa domaćim stručnjacima.

VIŠE ZARADILI NEGO ŠTO SU TROŠILI

Tokom ovog leta prodata su 252 igrača od čega su klubovi u Čempionšipu inkasirali čak 414.814.840 evra, dok su za kupovinu utrošena 277.922.840 evra i to za 234 fudbalera.

Do sada, najviše je potrošio Midlsbro koji je za napadače Vila Lankšira (Totenhem) i Kajla Džozefa (Hal), zatim golmana Radeka Viteka (Mančester Junajted), krila Maksa Arfstena (Kolumbus) i Džeremija Sarmijenta (Brajton), te vezistu Sebastijana Berhaltera (Vankuver), dao ukupno 36.500.000 evra. Barnli je potrošio 29.000.000 evra, a Stouk 25.410.000.

NAJVEĆI TRANSFERI OVOG LETA

Florentino (Benfika - Barnli) 24.000.000 evra

Vil Lankšir (Totenhem - Midlsbro) 11.700.000

Itan Galbrajt (Svonsi - Stouk) 11.660.000

Luis Dobin (Aston Vila - Sautempton) 10.500.000

Entoni Paterson (Sanderlend - Reksam) 9.350.000

Najviše je zaradio Vest Hem sa 175.200.000 evra, kao i Barnli koji je inkasirao od prodaje šestorice igrača ukupno 101.720.000 evra.

Klub sa Turf Mora je za 24.000.000 evra dveo veznjaka Florentina iz Benfike, dok je za Uga Raghubera iz Lila platio 5.000.000.

(©Reuters)

SVI GLEDAJU U VEST HEM

Prema procenama bukmejkera, najveće šanse da bude prvi u Čempionšipu u novoj sezoni ima tim Vest Hema, čak 64,05 odsto. "Čekičarima" se daje i 84,92% da budu drugoplasirani. Vulvsima se daje 19,75 odsto šansi da prvi prođu kroz cilj, a 51,61 kao drugi.

Prema prognozama, klubovi koji imaju najveće šanse da budu u borbi u plej-ofu su Midlsbro, Barnli, Sautempton, Norič, Birmingem i Milvol, dok su neznatno iza njih Reksam i Šefild Junajted.

Ipak, jasno je da je Vest Hem u ovoj grupaciji, najveći favorit, pre svega jer su uspeli da zadrže menadžera Nuna Espirita Santa i napadača Džareda Bouena.

Istina, ekipa je oslabljena u odnosu na kraj prošle jer je Vest Hem odlučio da prodajom Mateusa Fernadesa Totenhemu za 99.000.000 evra, odnosno Krisensija Samervila Al Hilalu za 64.500.000, napuni klupsku kasu. Od prodaje u koju su uključeni i Fredi Pots i Kalum Maršal zaradili su ukupno 175.200.000 evra, pa treba očekivati da se do kraja prelaznog roka još pojačaju.

Levo krilo Manor Solomon je stigao iz Totenhema za 5.850.000 evra, dok je iz kolumbijske Deportivo La Gvire stigao Keiber Lamadrid, koji igra na istoj poziciji kao Solomon. Džoel Veltman je kao slobodan igrač došao iz Brajtona, ali to ne bi smelo da bude i konačno što se tiče dolazaka u tim Čekićara.

Nuno Espirito Santo cilja još pojačanja za sredinu, ali pre svega napadački red. Poslednjih dana govori se o dolasku veziste Seltika Arnea Engelsa, pa ostaje da se vidi da li će se taj transfer materijalizovati. Troj Parot iz AZ Alkmara je takođe na meti, Holanđani traže 20.000.000 evra, zanimljiv im je i Vilson Isidor, a pominje se da bi čelnici londonskog kluba mogli da se odluče i za iskusnog Džejmija Vardija, u slučaju da ne uspeju da angažuju prve mete.

U svakom slučaju, ključni čovek u ekipi mogao bi biti kapiten Džerod Bouen, koji je i pored brojnih ponuda ipak rešio da ostane i pomogne ekipi u borbi za povratak u Premijer ligu. On će svakako biti prva zvezda Čempionšipa i po mnogima, kandidat za najboljeg strelca lige. Posle pobede nad Portsmutom u prvoj rundi Liga kupa (3:1), Bouen je rekao da je jasno šta se očekuje od Vest Hema.

"Znamo šta se od nas očekuje ove sezone, a to je da iz nedelje u nedelju pobeđujem i beležimo dobre rezultate. Isto tako znamo da će biti i padova i onih dana kada ćemo morati da se žestoko borimo za njih. Najvažnije je da od početka pokažemo da smo pobednički tim. Razgovarali smo o ciljevima, važno je da se držimo zajedno jer svi znamo šta želimo. Znamo šta je cilj za kraj sezone. Moramo da svi idemo u istom smeru i učinimo sve da se vratimo u Premijer ligu", jasan je Bouen.

KO MOŽE JOŠ DO PROMOCIJE?

Vulverhempton je takođe jedan od kandidata da izbori direktnu vizu za povratak u elitu.

U redovima ekipe sa Molinjua, očekuje se da ovo bude sezona u znaku Mateusa Manea, a veoma važan je i povratak iskusnog Raula Himenesa, posle tri sezone boravka u redovima ekipe Fulama.

Uz Andrea, Fera Lopeza i još nekoliko zanimljivih igrača, Vulvsi imaju sa čim da se uključe u bitku, ali ostaje nepoznanica kako će se na ostrvski fudbal privići novi menadžer Sezar Peišoto.

Od ostalih ekipa koje bi mogle da budu u gužvi na vrhu su svakako Midlsbro, Sautempton i Norič. Klub sa Riversajda se prilično pojačao, a što se tiče ekipe sa Sent Meriza, koja je posle "Afere špijunaža" zadržala trenera, nemca Tondu Ekerta, ona će biti pod posebnom lupom. Neprijantna epizoda iz plej-ofa ostavila je trajnu mrlju na klubu sa juga Engleske, pa će biti zanimljivo videti kako će psihološki nositi to breme u ovoj sezoni.

Mihailo Ivanović u akciji (©Reuters)

SRBIJA IMA SVOJE ADUTE - "TRI M"

Kao i prošle sezone, takmičenje u Čempionšipu će započeti tri srpska fudalera.

Svakako da je najveća zvezda napadač Milvola, Novosađanin Mihailo Ivanović, koji je već dve sezone jedna od uzdanica ekipe sa Dena. Malo je nedostajalo prošle sezone da Milvol napravi podvig i plasira se u Premijer ligu, ali stali su kada je bilo najvažnije, u plej-ofu u kojem su izgubili od Hala (0:0 i 0:2).

Ipak, pitanje je šta će biti do kraja avgusta jer se Ivanović dovodi u vezu sa mogućom seobom u Italiju. Do sada, najveće interesovanje je pokazao Kaljari koji je planirao da ponudi 11.000.000 evra, što bi bio najveći transfer u istoriji Milvola.

Ostane li, Ivanović, koji je prošle sezone postigao devet golova na 47 utakmica i bio igrač sa najviše promašenih velikih prilika u redovima Lavova (13), biće svakako veliki adut menadžera Aleksa Nila.

Mirko Topić je prošle sezone doveden sa velikim očekivanjima u redove Noriča, ali ga je povreda prednjih ukrštenih ligamenata sprečila da se pokaže u pravom svetlu. Ova sezona trebalo bi da posluži tome da se pre svega polako vrati na teren, tako da će u Noriču morati da budu strpljivi.

Konačno, u redove Portsmuta ovog leta je iz Almerije za 3.500.000 evra stigao bivši napadač Partizana, Marko Milovanović. Prošle sezone je na pozajmici u Alverki postigao deset golova uz dve asistencije na 32 utakmice, tako da je jasno šta se od njega očekuje na Fraton parku.

Nije imao mnogo vremena da se privikne na novu sredinu, ali trener Džon Musinjo planira da ga što pre uključi u ritam mečeva. Trebalo bi da zaigra u subotu protiv Kvins Park Rendžersa.

"Marko je imao sedam dana da se spremi, tako da verujem da bi mogao da odigra barem poluvreme sa Kvins Parkom. Tek posle toga mislim da će biti spreman potpuno za mečeve sa Linkolnom i Bristol Sitijem", poručio je menadžer Portsmuta.

Tako će Marko, uz Mihaila i Mirka činiti "tri M" srpskog fudbala u Čempionšipu. Šteta je što nema više igrača sa ovih prostora, ali ostaje nada da će njihove dobre igre otvoriti vrata za neke druge u sezonama koje dolaze.

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ČEMPIONŠIP, 1. KOLO

Petak

21.00: (1,53) Vulverhempton (4,10) Blekburn (6,50)

Subota

13.30: (2,25) Bolton (3,40) Preston (3,20)

16.00: (1,35) Midlsbro (5,00) Linkoln (9,00)

16.00: (2,55) Bristol Siti (3,30) Milvol (2,80)

16.00: (2,00) Norič (3,45) VBA (3,80)

16.00: (2,30) Portsmut (3,40) KPR (3,10)

16.00: (2,65) Čarlton (3,15) Derbi (2,80)

16.00: (2,40) Stouk (3,30) Svonsi (3,00)

18.30: (2,50) Šefild Junajted (3,30) Birmingem (2,85)

Nedelja

14.30: (3,35) Votford (3,45) Sautempton (2,15)

17.00: (2,95) Barnli (3,45) Vest Hem (2,35)

Ponedeljak

21.00: (2,40) Kardif (3,40) Reksam (2,95)

*** kvote su podložne promenama