Ćavi Paskval pojačao stručni štab Srbinom iz Partizana

Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 08:37
Doskorašnji zamenik sportskog direktora u Partizan Mozzart Betu, Luka Vulikić ide u Dubaiji na funkciju šefa analitičke službe
Dok se polako u Evroligi sklapaju rosteri, ozbiljna pojačanja stižu i za stručne štabove klubova. Jedno od njih je u stručnom štabu Ćavija Paskvala, koji je ovoga leta preuzeo Dubai, a sada dolazi i doskorašnji operativac iz Partizan Mozzart Beta – Luka Vulikić. Srbin stupa na dužnost u novom klubu od 1. septembra, potvrđeno je Mozzart Sportu.
U pitanju je sada već doskorašnji član Partizana koji je proveo tri prethodne sezone u Humskoj. Prvo kao tim-menadžer u stručnom štabu Željka Obradovića, a potom je prošle sezone prešao na funkciju zamenika sportskog direktora Žarka Paspalja. Bio je jedan od glavnih faktora u pregovorima sa Karlikom Džonsom oko ostanka u crno-belom taboru i naredne dve sezone.
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Tokom leta je njegova epizoda u Partizanu završena, a Dubai je odlučio da ga angažuje posle razgovora sa Željkom Obradovićem, koji je imao sve najbolje da kaže o pomenutom operativcu sa kojim je sarađivao.
„Luku smo doveli kao 'slobodnog agenta' koji je bio slobodan u odabiru nove sredine. Čuli smo mnogo dobrih stvari o njemu i odlučili smo da dodatno ojačamo tim novim snagama“, rekao je generalni menadžer Dubaija, Dejan Kamenjašević, u intervjuu za Mozzart Sport koji ćete čitati tokom vikenda.
Što se tiče Luke Vulikića, prošao je mlađe kategorije Partizana, a studije je završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada karijeru nastavlja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao šef analitičke službe Dubaija.
Vulikić neće biti jedini Srbin u stručnom štabu Paskvala, pošto je tu i Velibor Njegovanović.