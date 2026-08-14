Ćavi Paskval pojačao stručni štab Srbinom iz Partizana

Tokom leta je njegova epizoda u Partizanu završena, a Dubai je odlučio da ga angažuje posle razgovora sa Željkom Obradovićem, koji je imao sve najbolje da kaže o pomenutom operativcu sa kojim je sarađivao.

„Luku smo doveli kao 'slobodnog agenta' koji je bio slobodan u odabiru nove sredine. Čuli smo mnogo dobrih stvari o njemu i odlučili smo da dodatno ojačamo tim novim snagama“, rekao je generalni menadžer Dubaija, Dejan Kamenjašević, u intervjuu za Mozzart Sport koji ćete čitati tokom vikenda.

Što se tiče Luke Vulikića, prošao je mlađe kategorije Partizana, a studije je završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada karijeru nastavlja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao šef analitičke službe Dubaija.

Vulikić neće biti jedini Srbin u stručnom štabu Paskvala, pošto je tu i Velibor Njegovanović.