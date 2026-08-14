NAJAVA DANA (petak, 14. avgust): Kreću Turci i Čemponšip

VULVERHEMPTON – BLEKBURN, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Iako su navijači Vulfsa frustrirani ne tako bogatim prelaznim rokom, tim je pokazao potencijal pobedom od 3:0 protiv Port Vejla, uz očekivanja da će se boriti za promociju nakon teške sezone u Premijer ligi. Blekburn prvotimci su imali uspešnu predsezonu pod vođstvom Tonija Moubreja, a očekuje se tesna utakmica.

BRAUNŠVAJG – BOHUM, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Braunšvajg je u prvom kolu započeo furiozno, savladavši Magdenburg s nestvarnih 1:6. Bohum je poražen od Herte sa 0:1, tako da na ovo gostovanje ide s knedlom u grlu, mada je na pripremama umeo i da zablista, kao na meču sa Svonsijem koji je savladao i Ajaksom s kojim je odigrao nerešeno. Poslednji meč para u aprilu dobio je Bohum sa 1:4.

HOLŠTAJN KIL – SANKT PAULI, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Holštajn Kil je u prvom kolu odigrao nerešeno sa Darmštatom, a oni koji su verovali da će na meču biti hrpa golova, mogli su da prođu čak i sa GG4+ igrom. I uz Sankt Pauli je prošla GG igra, pošto je ova ekipa odigrala nerešeno sa Grojter Firtom. Uošte, pomenuti tip prolazio je na svim utakmicama ovog tima od maja do sada.

VOLUNTARI – PETROLUL, 17.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Petrolul iz prva četiri kola ima po dve pobede i dva poraza. Ono što se da zapaziti svakako skreće pažnju na slabu efikasnost napada ekipe, koja je u istom periodu dala samo dva gola. Voluntari po postigao tri, ali njegova odbrana je šuplja, pa deluje nerealno da je ekipa koja je na četiri utakmice primila 11 golova, uopšte uspela da uzme četiri boda.

SERKL BRIŽ – SINT TROJDEN, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

Standard Lijež je remizirao sa Serkl Brižom u prvom kolu pri konačnih 2:2. Inače, domaćin je i na pripremama često igrao efikasne utakmice, što nije bilo slučaj sa Sint Trojdenom koji je odigrao nerešeno sa Lomelom, pri konačnih 1:1. GG igra je prolazila na poslednjih pet mečeva para, a na poslednjem je Sint Trojden slavio sa 2:1.

FJORENTINA – BENEVENTO, 21.15

(Fudbal, Kup Italije)

Benevento je prošle sezone bio dobar, ali u Seriji C, što samo po sebi znači i da bi Fjorentina s pola gasa trebala da ga savlada, kao i uvek u sitoriji međusobnih okršaja koje je uvek dobijala. Sve u svemu, ovde će izazov biti u tipovanju na golove, buduće da su mečevi Beneventa po pravilu vrlo efikasni.

SPORTING – GIMARAIS, 21.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Niko se nije nadao remiju Sportinga i Esterele, a još manje meču koji će se okončati sa 2:2. Gimarais je poražen od Arruke, tako da će na ovom meču pokušati da osvoji prve bodove. To deluje kao nemoguća misija protiv Sportinga koji ih je u maju bukvalno demolirao sa 5:1. Mečevi para su generalno u prošlosti umeli da budu jako efikasni.

MARSELJ – ATL. MADRID, 17.30

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Odlične pripreme su iza Marselja koji je dobijao recimo Nicu, ali i Bilbao koji je od njih poražen sa 3:1. Dakle, Atletiko Madrid ima jakog rivala, i biće oprezan pod teretom prijateljskih poraza od Mančester junajteda (2:1) i Sitija (3:1). Ti rezultati mogu ozbiljno da opterete Madriđane, koji su sada već davne 2018. godine u Ligi Evrope savladali Marselj i dali mu tri gola.

ATALANTA – ATL. BILBAO, 20.45

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Atalanta je na ovim pripremama poražena od Fajenorda, a uspela je da savlada Šalke. Videli smo i Bilbao, a navijačima ovog kluba nije se svidelo kako ih je Marselj savladao sa 3:1. Dakle, ima rupa u odbrani Francuza, na šta Atalanta svakako mora i treba da računa. Setimo se januarskog meča para u Ligi šampiona, koji je Bilbao dobio sa 2:3.