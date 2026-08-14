Epska bruka Botafoga u Peruu

Ako je pre tri meseca preživeo šokantnu eliminaciju u upu Brazila od Šapekoensea, ubedljivo najgoreg tima prvenstva, teško da će Franklimu Karvalju još jednom progledati kroz prste. Ne posle epske sramote koju je priredio Botafogu i njegovim navijačima. On, ali i svi igrači kluba iz Rio de Žaneira.

Brazilski velikan praktično je eliminisan iz Kopa Sudamerikane već posle prvog meča osmine finala pošto je u Peruu doživeo bruku od slabašnog Sijensijana (6:1), koji je do vrha napunio mrežu favorizovanog rivala. I to samo dan pošto su na stadionu Nilton Santos obeležili 122. godine od osnivanja kluba.