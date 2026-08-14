Epska bruka Botafoga u Peruu
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 04:50
Brazilski klub primio šest komada od skoro 17 puta jeftinijeg tima!
Ako je pre tri meseca preživeo šokantnu eliminaciju u upu Brazila od Šapekoensea, ubedljivo najgoreg tima prvenstva, teško da će Franklimu Karvalju još jednom progledati kroz prste. Ne posle epske sramote koju je priredio Botafogu i njegovim navijačima. On, ali i svi igrači kluba iz Rio de Žaneira.
Brazilski velikan praktično je eliminisan iz Kopa Sudamerikane već posle prvog meča osmine finala pošto je u Peruu doživeo bruku od slabašnog Sijensijana (6:1), koji je do vrha napunio mrežu favorizovanog rivala. I to samo dan pošto su na stadionu Nilton Santos obeležili 122. godine od osnivanja kluba.
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Često gostujućim fudbalerima velika nadmorska visina ume da bude otežavajuća okolnost, ali ne može fudbalerima Botafoga da bude ni najmanje opravdanje to što su igrali na 3.400 metara. Ne za iznanje kakvo su prikazali, posebno ako se u obzir uzme činjenica da je Sijensijano sezonu u Peruu započeo loše, sa samo jednom pobedom u uvodna četiri kola.
Posebno ne ako se zna da je reč o skromnoj ekipi, procenjene tržišne vrednost od nepunih 7.000.000 evra, skoro 17 puta manjom od Botafogove. Međutim, timovi večeras kao da su zamenili uloge. Sijensijano je od prvog do poslednjeg minuta terorisao rivala, šutnuo mu 29 puta ka golu i mrežu mu napunio do vrha. Pogodio ju je šest puta, koliko je zajedno uspelo prethodnih osam Botafogovih rivala u svim takmičenjima!
Brazilskom klubu je, inače, ovo prvi put posle više od decenije i po da na jednom kapitulira šest puta. Isti broj golova poslednji put je primio 2010. u Šampionatu Karioka protiv Vaska. Večeras u Kusku je pak samo do poluvremena četiri puta vadio loptu iz mreže, da bi ga u nastavku dotukli Neri Bandijera i Matijas Sukar, het-trik heroj peruanskog tima.
Najlepši je, međutim, bio delo Markosa Martiniča u finišu prvog poluvremena. Dobio je levi bek Sijensijana loptu skoro kod aut-linije posle akcije iz kornera, uneo je unutra i potom je sa preko trideset metara lansirao u dalji ugao. U same rašlje!
Vrlo lep bio je i utešno gol Botafoga. Ako se uopšte može nazvati utešnim. Postigao ga je Mateš Martins spektakularnim udarcem iz slobodnog udarca. Iako je gađao golmanov ugao sa skoro trideset metara, ništa tu nije mogao Espinoza Gomes. Ali i tada je bilo jasno da od povratka Botafoga nema ništa. Bio je to jedan od tek dva udarca u okvir protivničkog gola. Za ekipu koja u svojim redovima ima reprezentativca Brazila Danila Santosa te još nekoliko zvučnih imena poput Aleksa Teljesa i Artura Kabrala, zaista poražavajuć podatak.
KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF
Utorak
Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)
/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62 - Rios 5/
Sreda
Bolivar - Sao Paulo 1:1 (0:1)
/Melgar 63 - Arboleda 23/
Bragantino – Atletiko Mineiro 0:1 (0:0)
/Kueljo 73/
Tigre – Montevideo Siti 0:1 (0:1)
/Pizičiljo 53/
Četvrtak
Santos - Makara 2:1 (1:1)
/Barbosa 44, Arao 76 - Pose 5/
Vasko da Gama - Olimpija 0:0
Petak
Sijensijano - Botafogo 6:1 (4:0)
/Sukar 18, 30, 78, Bandijera 20, 62, Martinič 35 - Martins 49/