Rijerina laboratorija: Ručno skidao kamere, izbacivao nadređene iz svlačionice...

U Celju nisu marili što je Albert "tempirana bomba". Klupska vrhuška umela je sa njim i nije mu se mešala u trenersku autonomiju. Znala je da ga "zaliva" i listovi su uvek bili zdravi i jaki. Ali prethodno, u ljubljanskoj Olimpiji? E, tamo je bilo muka. I zanimljivih scena. Jednom prilikom su nadređeni instalirali kamere na teren kako bi pratili šta radi na treninzima, uočio ih je Albert Rijera i ručno skinuo. Uzeo alat i jednu po jednu uklonio. Niko ga neće pratiti, kao što nadređenima nije dao ni da mu se mešaju u posao, pa ih je tokom boravka u Ljubljani izbacio iz svlačionice. Sa njima nije imao odnos nalik onom sa Rusima u Celju, pa u Sloveniji znaju da se našale kako ga pola ljudi u Sloveniji voli, a pola ne. Granica je tamo negde kod glavnog grada.

Da li je trenerski sazreo za lige petice podložno je diskusiji, u Frankfurtu ga nisu istrpeli, ili jednostavno nisu želeli. Jer čudna je trenerska voćka Albert Rijera . Karakter kakav teško uspeva u fudbalskim sistemima gde je disciplina glavna referenca. On je, jednostavno, drugačiji. Čovek van okvira, šablona, propisanih i opšteprihvaćenih pravila ponašanja.

Kako u Celju da ga ne simpatišu? Nekada je na utakmicama koje nisu derbi bilo oko 300 ljudi, a sa njim na klupi je znalo da ih dođe i pet puta više. Rukometni grad pretvorio je u fudbalski, udahnuo mu je novu energiju i pokazao da sa minimalnim ulaganjima može da se igra dobar fudbal i napravi rezultat. Igračima je bio autoritet, ali ne na osnovu igračkih dana, već zbog stava, karaktera i pristupa. Nije mu bilo strano da nakon pobeda raspali roštilj, niti da sa osobljem, analitičarima, kuvarima zaigra mali fudbal.

Ali, kada ga neko ne bi slušao, nastajao bi lom.

Samo jedan od primera je onaj kada je pred utakmicu sa Legijom makao iz prve postave Vitalija Lisakoviča zbog nediscipline. Znao je i da promeni golmana na poluvremenu zbog tri ispucavanja, jer hteo je da mu igra od noge do noge, a ne da preskače linije. Kada je objašnjavao zašto ga je izveo, kratko je odgovorio: "Nije me slušao". Njegova je poslednja.

Albert Rijera (©AFP)

Koga precrta, prestaje da bude njegov problem. Igračima na koje ne računa bi rekao: "Od sutra ste problem predsednika". Ipak, nije neko ko se usredsredi samo na nosioce i prvu postavu, pokušava da održi dobru atmosferu unutar celog tima, makar kod onih koje vidi u planovima, a koliko je samouveren slikovito je objasnio Svit Sešlar, koji se minule zime vratio u Celje.

"Momci, pobeđujemo! Šta se smejete? Sad ćemo da analiziramo Fjorentinu. Ovde je slaba tačka, ovde je slaba tačka", prisetio se Svit Sešlar i dodao:

"Dođe revanš sa Fjorentinom i sve je bio u pravu, do nas je koliko ćemo iskoristiti to što nam je predočio".

Bilo je još stvari na koje je Albert Rijera upozoravao, zbog kojih je znao unapred da zapeni…

Gostovanja u Kopru nikako nije voleo. Po njegovom ukusu je da visina trave bude 18 milimetara, tamo su znali kada Celje dolazi da ne podšišaju travu, što ga je izluđivalo, pa je jednom prilikom ženi doneo busen trave da ga stavi među cveće.

Kada smo kod cveća, Alebrt Rijera nije cvećka. Bila je situacija kada ga je slovenački novinar upitao: "Kako ste videli finale kupa?". Na to je Španac odgovorio: "Sledeće pitanje". Zatražio je i da novinar napusti konferenciju i poručio mu da je "copy-paste" novinar, a on mu je uvratio da je "copy-paste" trener. Pokupio se Albert Rijera, otišao je…

Albert Rijera (©Gulliver)

Kada je ekipa Mozzart Sporta jesenas bila u Celju, u vreme kada je prvi put dogovaran Rijerin prelazak u Crvenu zvezdu, a Celje igralo odlučujući meč Lige konferencije protiv poljske Legije, navijači su nam pričali kako u Sloveniji nema trenera poput Rijere i imali su zanimljivo zapažanje: "Neće imati problem sa Zvezdinom veličinom, ako u nju ode, nego sa gradom, jer mnogo je poroka u Beogradu".

Lako bi u njemu mogao da se "izgubi", mnogi su. A možda njegov autentični elektricitet upravo izazove kratak spoj, za šok terapiju koja je pred plej-of za Ligu Evrope sa Viktorijom Plzenj neophodna Crvenoj zvezdi.