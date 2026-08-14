Turski fudbalski vulkan - Saudijska Arabija u malom: Mega zvezde i nikad brutalnija borba za tron

Prethodni šampionat ponudio je očekivanu dramu u kojoj je Galatasaraj uspeo da odbrani titulu sa osvojenih 77 bodova, samo tri više od najljućeg gradskog rivala Fenerbahčea koji je ostao na 74. Trka u sezoni 2025/26 bila je toliko izjednačena da su se istanbulski giganti smenjivali na vrhu, a prelomni trenutak bio je direktni istanbulski derbi u 31. kolu, kada je Galatasaraj na svom terenu slavio sa ubedljivih 3:0 i suštinski rešio pitanje šampiona, iako ne i metematički.

20.30: (1,22) Galatasaraj (6,50) Korum (12,0)

Sa druge strane, elitu su napustili Antalija, Kajseri i Fatih Karagumruk Aleksandra Stanojevića. Njihova mesta zauzela su dva ambiciozna debitanta Čorum i Amed iz Dijarbakira i Erzurum, klub koji se vraća u elitni rang posle pet godina. Pravila za novu sezonu garantuju dramu do kraja: tri najslabija kluba automatski ispadaju na proleće. Dodatni taktički izazov za sve biće i novo pravilo o strancima "10+4", koje primorava klubove da na listi od 14 stranih igrača imaju bar četvoricu mlađih od 23 godine.

©Reuters (Igrači Galatasaraja i Fenerbahčea u klinču prethodnog aprila)

Tradicija se nastavlja, pa će tako i ove sezone Srbija imati predstavnike u turskoj eliti. Tektonski potres napravio je Dušan Vlahović senzacionalnim prelaskom u Bešiktaš, čime je automatski postao prva zvezda i udarna igla napada crno-belih u pohodu na prvi šampionski pehar od 2021. Pored Vlahovića koji će puniti naslovne strane, naš igrački pogon biće aktivan i u taborima klubova van Istanbula, pošto su tu golman Kodžaelija Aleksandar Jovanović i defanzivni vezista Konje Marko Jevtović. Ognjen Mimović je zasad u Fenerbahčeu, ali Kanarinci bivšem beku Crvene zvezde uveliko traže klub kom će ga pozajmiti, najverovatnije nekom od klubova koji su projektovani za donju polovinu tabele u Superligi Turske.

Pored promena na zelenom tepihu, nova sezona donesi i uzbudljive taktičke bitke pored aut-linije, sa nekoliko velikih trenerskih nadmudrivanja. Dok šampionski Galatasaraj i dalje stabilno vodi provereni domaći strateg Okan Buruk, njihovi najveći rivali odlučili su se za radikalne rezove i skupe strane stručnjake kako bi integrisali ove mega-transfere i promenili hijerarhiju na Bosforu. Posebno će biti zanimljivo pratiti taktički rat u istanbulskim derbijima, gde se moderne taktičke ideje sa zapada sudaraju sa vrelim temperamentom turskog fudbala.

Italijan Vinćenco Italijano je u Bešiktašu zamenio domaćeg stratega Sergena Jalčina, dok je Fenerbahče uradio suprotno i Italijana Domenika Tedeska zamenio domaćim strategom Ismailom Kartalom. Trabzon će drugu sezonu zaredom da predvodi Fatih Teke, nekadašnji napadač ovog kluba, ali i Zenita sa kojim je osvojio Kup UEFA i Superkup Evrope 2008. godine. Od stranih trenera, u ligi su i Rumun Mirel Radoi u Gazijantepu, Bugarin Stanimir Stoilov u Geztepeu, nemac Torsten Fink u Samsunu i Portugalac Žoao Pereira u Alanji i stručnjak sa pasošem takozvanog samoproklamovanog Kosova - Besnik Hasi iz debitanta u Superligi Ameda.

©Reuters (Vinćenco Italijano - novi trener Bešiktaša)

SRPSKI FUDBALERI U SUPERLIGI TURSKE:

Dušan Vlahović (Bešiktaš), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Aleksandar Jovanović (Kodžaeli), Marko Jevtović (Konja)

TOP 10 NAJSKUPLJIH POJAČANJA U SUPERLIGI TURSKE (LETO 2026)

1. Mejson Grinvud (iz Olimpik Marselja u Fenerbahče za 39.000.000 evra), 2. Leandro Trosar (iz Arsenala u Bešiktaš za 18.000.000 evra), 3. Vedat Murići (iz Majorke u Fenerbahče za 15.500.000 evra), 4. Aral Šimšir (iz Midtjilanda u Trabzon za 13.000.000 evra), 5. Noa Saviolo (iz Vitorije Gimaraeš u Rendžers za 8.500.000 evra), 6. Nejtan Ake (iz Mančester Sitija u Fenerbahče za 8.200.000 evra), 7. Kasum Uatara (iz Monaka u Bešiktaš za 8.000.000 evra), 8. Sidni Lopes Kabral (iz Benfike u Trabzon za 7.000.000 evra), 9. Aleksander Nibel (iz Bajerna u Bešiktaš za 6.300 evra) i 10. Romelu Lukaku (iz Napolija u Fenerbahče za 6.000.000 evra).

TRŽIŠNA VREDNOST KLUBOVA SUPERLIGE TURSKE PREMA TRANSFERMARKTU

1. Fenerbahče (338.200.000 evra), 2. Galatasaraj (324.700.000), 3. Bešiktaš (237.500.000), 4. Trabzon (156.000.000), 5. Bašakšehir (78.800.000), 6. Geztepe (68.600.000), 7. Samsun (54.300.000), 8. Čorum (47.700.000), 9. Rize (43.400.000), 10. Alanja (35.800.000), 11. Kasimpaša (30.700.000), 12. Konja (29.800.000), 13. Amed (27.500.000), 14. Gazijantep (23.400.000), 15. Kodžaeli (21.300.000), 16. Erzurum (19.000.000), 17. Genčlerbirligi (14.900.000), 18. Ejup (12.600.000).

KAPACITETI STADIONA KLUBOVA SUPERLIGE TURSKE

1. Galatasaraj (60.411), 2. Fenerbahče (47.911), 3. Bešiktaš (42.445), 4. Konja (41.600), 5. Trabzon (40.980), 6. Kodžaeli (34.829), 7. Samsun (33.303), 8. Amed (33.000), 9. Gazijantep (30.320), 10. Erzurum (21, 374), 11. Geztepe (20.756), 12. Genčlerbirligi (20.000), 13. Bašakšehir (17.067), 14. Rize (14.850), 15. i 16. Kasimpaša i Ejup (13.797), 17. Čorum (13.119), 18. Alanja (9.789) .

SVI ŠAMPIONI TURSKE

28 - Fenerbahče

27 - Galatasaraj

21 - Bešiktaš

7 - Trabzon

3 - Harp Okulu

2 - Genčlerbirligi

1 - Bašakšehir

1 - Geztepe

1 - Ankara Demirspor

1 - Eskišehir Demirspor

1 - Guneš SK

1- Istabulspor

1 - Muhafizgudžu

Malo smo se podrobnije osvrnuli na prelazne rokove pet najjačih timova Turske ... Galatasaraj, Fenerbahče, Bešiktaš, Trabzon i Bašakšehir. O tome čitajte u nastavku teksta.

GALATASARAJ

Galatasaraj u novu sezonu ulazi sa oreolom trostrukog uzastopnog šampiona Turske i statusom učesnika osmine finala Lige šampiona iz prošle sezone. Taj uspeh na evro-sceni (mada se moglo i više budući da je na Enfildu ispuštena prednost iz prve utakmice osmine finala) omogućio je upravi kluba da letnji prelazni rok odradi bez ikakve panike i masovnih kupovina. Glavni posao urađen je u prethodne dve godine, pa je kostur tima ostao netaknut i savršeno uigran. Glavna vest za navijače jeste da je u klubu ostala prva zvezda i jedan od najboljih napadača sveta, Viktor Osimen, uprkos pojedinim glasinama da platu nije primao na vreme.

Pored Nigerijca, ofanzivnu i kreativnu moć tima garantuju proverena imena poput Liroja Sanea, Barıša Alpera Jilmaza, kao i veziste Gabrijela Sare. Defanzivni zid i sredinu terena i dalje stabilno drže Davinson Sančes, Vilfrid Singo, Lukas Toreira i Ilkaj Gundogan. Sa tako moćnom i skupom bazom, ovogodišnji prelazni rok bio je posvećen isključivo poliranju i zatezanju rostera za dugu sezonu na svim frontovima.

Najzvučnije i najskuplje letnje pojačanje je Lesli Ugočukvu. Mladi francuski defanzivni vezista nigerijskog porekla stigao je na pozajmicu iz Barnlija uz naknadu od 3.500.000 evra, uz mogućnost otkupa narednog leta za čak 26.500.000 evra. Njegov primarni zadatak biće da rastereti Toreiru i donese preko potrebnu fizičku snagu i skok igru u veznom redu. Jedini preostali novi igrač je levi bek Umut Erdem koji je stigao iz Manise.

Sa druge strane, uprava je bila izuzetno aktivna kada je reč o odlascima i rasterećenju budžeta. Italijanski ofanzivac Nikolo Zaniolo definitivno je završio svoju epizodu u Istanbulu pošto je Udineze iskoristio otkupnu klauzulu i za 5.000.000 evra i 50 odsto od sledeće prodaje trajno otkupio njegov ugovor. Klub je napustio i iskusni čuvar mreže Batuhan Šen koji je nakon niza pozajmica ostvario trajan transfer u Fatih Karagumruk, dok je dvadesetogodišnji ofanzivni vezista Gekdeniz Gurpuz kao slobodan igrač potpisao za nemački Sarbriken. Galatasaraj je tako uspešno očistio roster, inkasirao novac od igrača na koje nije računao, a sačuvao moćan nukleus koji donosi trofeje i koji odmah kreće u juriš na četvrtu uzastopnu domaću krunu.