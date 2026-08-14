Turski fudbalski vulkan - Saudijska Arabija u malom: Mega zvezde i nikad brutalnija borba za tron
Vreme čitanja: 13min | pet. 14.08.26. | 08:42
Salah, Vlahović i Grinvud zapalili Bosfor; večeras počinje najglamuroznija liga u Evropi izvan "liga petica"
Ovogodišnji prelazni rok pretvorio je Superligu Tursku u jednu od centralnih pozornica evropskog fudbala i nešto što je najpribližnije onome što već nekoliko godina gledamo u Saudijskoj Arabiji. Spektakularni dolasci Mohameda Salaha u Trabzon, Dušana Vlahovića u Bešiktaš i Mejsona Grinvuda u Fenerbahče potpuno su pomerili tektonsku strukturu tržišta. Pošto Galatasaraj od ranije u svojim redovima ima superzvezdu Victora Osimena, Turska u novu sezonu lansira četiri kluba sa po jednom mega plaćenom, elitnom svetskom zvezdom. Sa ovakvim imenima turski šampionat postaje nemilosrdna arena gde finansijska moć i ogroman pritisak javnosti primoravaju gigante da od prvog sekunda sve karte bace na osvajanje domaćeg trona. Rezultat toga je liga u kojoj se za titulu i opstanak gine do poslednjeg sudijskog zvižduka.
Nova sezona Superlige Turske počinje večerašnjom utakmicom u Istanbulu (21.30), gde trostruki uzastopni šampion Galatasaraj na svom RAMS Parku dočekuje debitanta i novajliju u eliti, Čorum (21.30). Tokom vikenda, fudbalski karavan seliće se širom Turske kroz uzbudljivo prvo kolo koje se proteže sve do ponedeljka uveče. Svi klubovi ulaze u ovaj trkački maraton od 34 kola potpuno osveženi nakon letnjih priprema, u sezonu koja nosi zvanično ime po trenerskoj legendi Adnanu Suvariju (sa Geztepeom stigao do četvrtfinala Kupa kupova 1970. godine) i koja će trajati do 23. maja sledeće godine.
Izabrane vesti
Prethodni šampionat ponudio je očekivanu dramu u kojoj je Galatasaraj uspeo da odbrani titulu sa osvojenih 77 bodova, samo tri više od najljućeg gradskog rivala Fenerbahčea koji je ostao na 74. Trka u sezoni 2025/26 bila je toliko izjednačena da su se istanbulski giganti smenjivali na vrhu, a prelomni trenutak bio je direktni istanbulski derbi u 31. kolu, kada je Galatasaraj na svom terenu slavio sa ubedljivih 3:0 i suštinski rešio pitanje šampiona, iako ne i metematički.
20.30: (1,22) Galatasaraj (6,50) Korum (12,0)
Sa druge strane, elitu su napustili Antalija, Kajseri i Fatih Karagumruk Aleksandra Stanojevića. Njihova mesta zauzela su dva ambiciozna debitanta Čorum i Amed iz Dijarbakira i Erzurum, klub koji se vraća u elitni rang posle pet godina. Pravila za novu sezonu garantuju dramu do kraja: tri najslabija kluba automatski ispadaju na proleće. Dodatni taktički izazov za sve biće i novo pravilo o strancima "10+4", koje primorava klubove da na listi od 14 stranih igrača imaju bar četvoricu mlađih od 23 godine.
Tradicija se nastavlja, pa će tako i ove sezone Srbija imati predstavnike u turskoj eliti. Tektonski potres napravio je Dušan Vlahović senzacionalnim prelaskom u Bešiktaš, čime je automatski postao prva zvezda i udarna igla napada crno-belih u pohodu na prvi šampionski pehar od 2021. Pored Vlahovića koji će puniti naslovne strane, naš igrački pogon biće aktivan i u taborima klubova van Istanbula, pošto su tu golman Kodžaelija Aleksandar Jovanović i defanzivni vezista Konje Marko Jevtović. Ognjen Mimović je zasad u Fenerbahčeu, ali Kanarinci bivšem beku Crvene zvezde uveliko traže klub kom će ga pozajmiti, najverovatnije nekom od klubova koji su projektovani za donju polovinu tabele u Superligi Turske.
Pored promena na zelenom tepihu, nova sezona donesi i uzbudljive taktičke bitke pored aut-linije, sa nekoliko velikih trenerskih nadmudrivanja. Dok šampionski Galatasaraj i dalje stabilno vodi provereni domaći strateg Okan Buruk, njihovi najveći rivali odlučili su se za radikalne rezove i skupe strane stručnjake kako bi integrisali ove mega-transfere i promenili hijerarhiju na Bosforu. Posebno će biti zanimljivo pratiti taktički rat u istanbulskim derbijima, gde se moderne taktičke ideje sa zapada sudaraju sa vrelim temperamentom turskog fudbala.
Italijan Vinćenco Italijano je u Bešiktašu zamenio domaćeg stratega Sergena Jalčina, dok je Fenerbahče uradio suprotno i Italijana Domenika Tedeska zamenio domaćim strategom Ismailom Kartalom. Trabzon će drugu sezonu zaredom da predvodi Fatih Teke, nekadašnji napadač ovog kluba, ali i Zenita sa kojim je osvojio Kup UEFA i Superkup Evrope 2008. godine. Od stranih trenera, u ligi su i Rumun Mirel Radoi u Gazijantepu, Bugarin Stanimir Stoilov u Geztepeu, nemac Torsten Fink u Samsunu i Portugalac Žoao Pereira u Alanji i stručnjak sa pasošem takozvanog samoproklamovanog Kosova - Besnik Hasi iz debitanta u Superligi Ameda.
SRPSKI FUDBALERI U SUPERLIGI TURSKE:
Dušan Vlahović (Bešiktaš), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Aleksandar Jovanović (Kodžaeli), Marko Jevtović (Konja)
TOP 10 NAJSKUPLJIH POJAČANJA U SUPERLIGI TURSKE (LETO 2026)
1. Mejson Grinvud (iz Olimpik Marselja u Fenerbahče za 39.000.000 evra), 2. Leandro Trosar (iz Arsenala u Bešiktaš za 18.000.000 evra), 3. Vedat Murići (iz Majorke u Fenerbahče za 15.500.000 evra), 4. Aral Šimšir (iz Midtjilanda u Trabzon za 13.000.000 evra), 5. Noa Saviolo (iz Vitorije Gimaraeš u Rendžers za 8.500.000 evra), 6. Nejtan Ake (iz Mančester Sitija u Fenerbahče za 8.200.000 evra), 7. Kasum Uatara (iz Monaka u Bešiktaš za 8.000.000 evra), 8. Sidni Lopes Kabral (iz Benfike u Trabzon za 7.000.000 evra), 9. Aleksander Nibel (iz Bajerna u Bešiktaš za 6.300 evra) i 10. Romelu Lukaku (iz Napolija u Fenerbahče za 6.000.000 evra).
TRŽIŠNA VREDNOST KLUBOVA SUPERLIGE TURSKE PREMA TRANSFERMARKTU
1. Fenerbahče (338.200.000 evra), 2. Galatasaraj (324.700.000), 3. Bešiktaš (237.500.000), 4. Trabzon (156.000.000), 5. Bašakšehir (78.800.000), 6. Geztepe (68.600.000), 7. Samsun (54.300.000), 8. Čorum (47.700.000), 9. Rize (43.400.000), 10. Alanja (35.800.000), 11. Kasimpaša (30.700.000), 12. Konja (29.800.000), 13. Amed (27.500.000), 14. Gazijantep (23.400.000), 15. Kodžaeli (21.300.000), 16. Erzurum (19.000.000), 17. Genčlerbirligi (14.900.000), 18. Ejup (12.600.000).
KAPACITETI STADIONA KLUBOVA SUPERLIGE TURSKE
1. Galatasaraj (60.411), 2. Fenerbahče (47.911), 3. Bešiktaš (42.445), 4. Konja (41.600), 5. Trabzon (40.980), 6. Kodžaeli (34.829), 7. Samsun (33.303), 8. Amed (33.000), 9. Gazijantep (30.320), 10. Erzurum (21, 374), 11. Geztepe (20.756), 12. Genčlerbirligi (20.000), 13. Bašakšehir (17.067), 14. Rize (14.850), 15. i 16. Kasimpaša i Ejup (13.797), 17. Čorum (13.119), 18. Alanja (9.789) .
SVI ŠAMPIONI TURSKE
28 - Fenerbahče
27 - Galatasaraj
21 - Bešiktaš
7 - Trabzon
3 - Harp Okulu
2 - Genčlerbirligi
1 - Bašakšehir
1 - Geztepe
1 - Ankara Demirspor
1 - Eskišehir Demirspor
1 - Guneš SK
1- Istabulspor
1 - Muhafizgudžu
Malo smo se podrobnije osvrnuli na prelazne rokove pet najjačih timova Turske ... Galatasaraj, Fenerbahče, Bešiktaš, Trabzon i Bašakšehir. O tome čitajte u nastavku teksta.
GALATASARAJ
Galatasaraj u novu sezonu ulazi sa oreolom trostrukog uzastopnog šampiona Turske i statusom učesnika osmine finala Lige šampiona iz prošle sezone. Taj uspeh na evro-sceni (mada se moglo i više budući da je na Enfildu ispuštena prednost iz prve utakmice osmine finala) omogućio je upravi kluba da letnji prelazni rok odradi bez ikakve panike i masovnih kupovina. Glavni posao urađen je u prethodne dve godine, pa je kostur tima ostao netaknut i savršeno uigran. Glavna vest za navijače jeste da je u klubu ostala prva zvezda i jedan od najboljih napadača sveta, Viktor Osimen, uprkos pojedinim glasinama da platu nije primao na vreme.
Pored Nigerijca, ofanzivnu i kreativnu moć tima garantuju proverena imena poput Liroja Sanea, Barıša Alpera Jilmaza, kao i veziste Gabrijela Sare. Defanzivni zid i sredinu terena i dalje stabilno drže Davinson Sančes, Vilfrid Singo, Lukas Toreira i Ilkaj Gundogan. Sa tako moćnom i skupom bazom, ovogodišnji prelazni rok bio je posvećen isključivo poliranju i zatezanju rostera za dugu sezonu na svim frontovima.
Najzvučnije i najskuplje letnje pojačanje je Lesli Ugočukvu. Mladi francuski defanzivni vezista nigerijskog porekla stigao je na pozajmicu iz Barnlija uz naknadu od 3.500.000 evra, uz mogućnost otkupa narednog leta za čak 26.500.000 evra. Njegov primarni zadatak biće da rastereti Toreiru i donese preko potrebnu fizičku snagu i skok igru u veznom redu. Jedini preostali novi igrač je levi bek Umut Erdem koji je stigao iz Manise.
Sa druge strane, uprava je bila izuzetno aktivna kada je reč o odlascima i rasterećenju budžeta. Italijanski ofanzivac Nikolo Zaniolo definitivno je završio svoju epizodu u Istanbulu pošto je Udineze iskoristio otkupnu klauzulu i za 5.000.000 evra i 50 odsto od sledeće prodaje trajno otkupio njegov ugovor. Klub je napustio i iskusni čuvar mreže Batuhan Šen koji je nakon niza pozajmica ostvario trajan transfer u Fatih Karagumruk, dok je dvadesetogodišnji ofanzivni vezista Gekdeniz Gurpuz kao slobodan igrač potpisao za nemački Sarbriken. Galatasaraj je tako uspešno očistio roster, inkasirao novac od igrača na koje nije računao, a sačuvao moćan nukleus koji donosi trofeje i koji odmah kreće u juriš na četvrtu uzastopnu domaću krunu.
FENERBAHČE
Fenerbahče u novu sezonu ulazi pod nezapamćenim pritiskom javnosti i sa jasnim ultimatom - titula se mora vratiti na Šukru Saračoglu nakon 12 godina bolnog čekanja. Uprava kluba je zbog toga odgovorila istorijskim, astronomskim ulaganjima u letnjem prelaznom roku. Kostur tima, u kom su od ranije velika imena poput Edersona, Engola Kantea, Andersona Taliske, Matea Genduzija, Marka Asensija, Sofijana Amrabata, Milana Škrinijara, Nelsona Semeda, Kerema Akturkoglua i Dominika Livakovića, sada je nadograđen.
Apsolutna bomba prelaznog roka i najskuplje pojačanje u istoriji kluba postao je Mejson Grinvud. Engleski krilni napadač stigao je iz Marselja u transferu vrednom 39.000.000 evra i potencijalne bonuse, čime je Fener dobio elitno oružje na desnom boku i igrača koji pravi razliku u svakom smislu. Zanimljiv potez je i povratak proverenog golgetera Vedata Murićija iz Majorke za 15.500.000 evra, drugog strelac Primere iz prethodne sezone, čoveka koji je dao 23 gola u La Ligi, samo dva manje od Kilijana Embapea.
Da čitava konstrukcija dobije šampionsku stabilnost, odbrana je osigurana dovođenjem holandskog defanzivca Nejtana Akea iz Mančester Sitija za 8.200.000 evra. Konačno, tačka na čudesan prelazni rok stavljena je angažovanjem prekaljenog Romelua Lukakua, koji je stigao iz Napolija za 6.000.000 evra kako bi doneo surovu fizičku snagu i neophodno iskustvo u borbi za trofeje.
Kada je reč o odlascima, uprava je uspela da zadrži sve ključne poluge tima, a ekipu su napustila samo dvojica igrača na koje stručni štab nije ozbiljno računao u ovoj sezoni. Krilni fudbaler Emre Mor otišao je kao slobodan igrač u holandski NEC (i tamo dao gol za pobedu protiv Olimpijakosa i plasman u plej-of za Ligu šampiona), dok je rezervni golman Irfan Džan Egribajat prešao u Genčlerbirligi. Fenerbahče je ovakvim prelaznim rokom stvorio zastrašujući roster i pokazao mišiće najvećim rivalima, pa sa pravom nosi ulogu tima od kojeg se ove sezone očekuje prva titula šampiona Turske od 2014. i prvi plasman u Ligu šampiona od 2008. (za to će morati da izbace Olimpik iz Liona).
BEŠIKTAŠ
Bešiktaš u novu sezonu ulazi sa potpuno jasnom namerom da razbije dominaciju Galatasaraja i odgovori na megalomanska ulaganja Fenerbahčea. Crno-beli su tokom leta odradili spektakularan prelazni rok, osveživši ekipu na svim ključnim pozicijama igračima vrhunskog evropskog renomea. Kostur tima u kom od ranije glavnu reč vode Orkun Kokču, Emanuel Agbadu i Vilfred Endidi, sada je dobio vanserijsku napadačku moć, pa navijači sa ogromnim optimizmom očekuju start prvenstva. Glavno pitanje koje se postavlja u turskoj javnosti jeste da li je ovaj remont dovoljan da se Bešiktaš ravnopravno upusti u trku sa nikad jačim rivalima.
Apsolutna zvezda prelaznog roka u crno-belom delu Istanbula je srpski reprezentativac Dušan Vlahović. Iako je stigao iz Juventusa kao slobodan igrač bez obeštećenja, uprava kluba je morala da izdvoji visoku platu i bonuse kako bi pobedila konkurenciju i privolela srpskog golgetera na Bosfor. Vlahović odmah preuzima ulogu prve violine u napadu i od njega se očekuje da bude mašina za golove. Da napad dobije još jednu elitnu oštricu, sa Emirata je za 18.000.000 evra doveden belgijski reprezentativac Leandro Trosar iz Arsenala, koji donosi preko potrebno iskustvo, status šampiona Engleske i kreaciju sa levog krila. Defanzivna linija je ozbiljno pojačana dolaskom perspektivnog levog beka Kasuma Uatare iz Monaka za 8.000.000 evra.
Velike promene pretrpela je i pozicija među stativama, gde je Bešiktaš uložio preko 8.000.000 evra obeštećenja za potpunu sigurnost. Iz Bajerna je za 6.300.000 evra kupljen nemački čuvar mreže Aleksander Nibel, dok je njegova podrška i zalog za budućnost mladi turski golman Dogan Alemdar, koji je plaćen Bašakšehiru 2.000.000 evra. Sredina terena je dodatno učvršćena besplatnim dovođenjem turskog reprezentativca Saliha Ozdžana iz Borusije Dortmund, čime je klub dobio ratnika na sredini terena sa ogromnim bundesligaškim iskustvom. Za dubinu u rosteru i dugoročnu investiciju pobrinula se uprava dovođenjem mladog dvadesetogodišnjeg krila Ilhana Fakilija iz francuskog Klermona za 2.700.000 evra.
TRABZON
Trabzon je tokom ovog letnjeg prelaznog roka povukao poteze koji su zapalili maštu navijača više nego ikada ranije od osivanja kluba i pokazao da klub sa Crnog mora ne želi da bude nemi posmatrač u borbi istanbulskih giganata. Apsolutni epicentar svih zbivanja jeste dolazak egipatskog faraona Mohameda Salaha, najtraženijeg slobodnog agenta u svetu fudbala ovog leta.
Iako je stigao kao slobodan igrač nakon završetka epske epizode u Liverpulu, klub je morao da obezbedi astronomsku i nezapamćenu platu od čak 17.000.000 evra po sezoni kako bi obezbedio njegov potpis. Salah na desnom krilu donosi instant svetsku klasu i ulogu apsolutnog lidera aktuelne generacije Trabzona.
Da bi se finansirao ovakav prelazni rok, klub je morao da napravi i nekoliko velikih prodaja, zaradivši ukupno 52.300.000 evra, čime je ostvaren balans na klupskom računu. Glavni izvor zarade bio je veliki transfer mladog veziste Hrista Inao Ulaija, koji je prodat Fiorentini za 26.000.000 evra fiksnog obeštećenja uz potencijalne dodatne bonuse. Klub je odlično naplatio i odlazak brazilskog napadača Felipea Augusta u Zenit za 15.000.000 evra, dok je Oleksandr Zubkov prodat atinskom AEK-u za 4.000.000.
Sredina terena je rasterećena prodajom Saliha Malkočoglua u UAE za 3.750.000 evra, dok su defanzivci Matijas Levik i Arif Bošluk otišli u Molde odnosno Konju. Serdar Satči je prešao u novajliju Čorum, dok je veteran iz Bosne i Hercegovine Edin Višća kao slobodan igrač zatvorio krug i vratio se u Bašakšehir.
Sa druge strane, ulazni transferi doneli su ogroman kvalitet i mladost. Drugo najzvučnije pojačanje je tursko krilo Aral Šimšir, koji je plaćen Midtjilandu čak 13.000.000 evra. Iz Bešiktaša je za 8.500.000 evra doveden albanski ofanzivni vezista Ernest Muči, a ista suma izdvojena je za dolazak talentovanog portugalskog krila Noe Saviola iz Vitorije Gimaraeš. Odbrana je drastično rekonstruisana kupovinom levog beka Sidnija Lopesa Kabrala (strelac najlepšeg gola prethodnog Svetskog prvenstva) iz Benfike za 7.000.000 evra, dok je iz Valensije za 1.750.000 evra stigao turski reprezentativac Dženk Ozkačar, a kao slobodan igrač defanzivu je pojačao i Samet Akajdin.
Napad je dobio zalog za budućnost u osamnaestogodišnjem Belgijancu Reneu Mitongu iz Standarda za 3.000.000 evra, dok sredinu terena zatvara iskusni Melih Kabasakal iz Gazijantepa. Pored Salaha, ogroman posao u besplatnim transferima urađen je angažovanjem ukrajinskog maestra Ruslana Malinovskog iz Đenove, koji će doneti vrhunsku kreaciju i razoran šut sa distance.
BAŠAKŠEHIR
Bašakšehir u novu sezonu ulazi u stanju rane rezultatske krize i pod ozbiljnim unutrašnjim tenzijama. Iako klub tradicionalno cilja sam vrh turskog fudbala, već na samom startu takmičarske godine doživeli su nezapamćen istorijski šamar na međunarodnoj sceni. Tim je šokantno eliminisan u kvalifikacijama za Ligu konferencija od finskog autsajdera Inter Turkua, što je izazvalo pravi zemljotres u klubu. Zbog ovog evropskog fijaska i očajne igre, stolica šefa stručnog štaba Nurija Šahina ozbiljno se drma pre nego što je domaće prvenstvo i počelo, a plasman među pet najboljih ekipa u ovakvim okolnostima bio bi ravan uspehu.
Uprava kluba je tokom leta sprovela prilično racionalan i jeftiniji remont, potrošivši skromnih 9.300.000 evra na obeštećenja za pojačanja. Najskuplja investicija prelaznog roka bio je dolazak domaćeg defanzivca Emina Bajrama, koji je plaćen belgijskom Vesterlou 4.000.000 evra kako bi učvrstio poslednju liniju. Otkupljen je uzbečki golgeter Eldor Šomurodov iz Rome za 2.800.000 evra, dok je za poziciju levog beka kupljen gruzijski talenat, osamnaestogodišnji Saba Harebašvili iz Dinamo Tbilisija za 2.500.000 evra. Istu poziciju po levoj aut-liniji potpuno besplatno je pojačao i Poljak Mihal Karbovnik, koji je stigao iz berlinske Herte.
Besplatan povratak iskusnog tridesetšestogodišnjeg Edina Višće iz Trabzona doneće preko potrebno liderstvo u svlačionici, a napad je bez obeštećenja pojačan i proverenim prvoligaškim imenom Umutom Bozokom iz Ejupa. Sredina terena je proširena dovođenjem Mohameda Hasana Fofane iz Sakarije i Emrea Karala, koji je odmah prosleđen dalje u Kirikale. Veoma pametan posao odrađen je sa nemačkim Volfzburgom, odakle je na pozajmicu stigao danski krilni fudbaler Andreas Skov Olsen, od kojeg se očekuje da odmah pravi razliku u domaćem šampionatu.
Kada je reč o odlascima, Bašakšehir je ostvario zaradu od 2.000.000 evra prodajom perspektivnog turskog golmana Dogana Alemdara gradskom rivalu Bešiktašu. Klub je napustio i brazilski štoper Leo Duarte, koji se kao slobodan igrač vratio u domovinu i potpisao za Atletiko Mineiro, dok je mlado krilo Hamza Ljukovac bez obeštećenja prešao u mostarski Zrinjski. Iskusni vezista Berat Ozdemir je u smiraj prelaznog roka prešao u redove novajlije Čoruma za neobjavljenu sumu novca. Sa ovako skromnim budžetom i teškim bremenom rane eliminacije iz Evrope, Bašakšehir sada mora sve karte da baci na domaći šampionat kako bi Nuri Šahin uopšte preživeo predstojeću jesen.
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TURSKA 1 – 1. KOLO
Petak
20.30: (1,22) Galatasaraj (6,50) Korum (12,0)
Subota
18.00: (4,40) Kasimpaša (3,50) Trabzon (1,85)
18.00: (2,40) Konja (3,40) Rize (2,95)
20.30: (7,25) Genlerbirligi (4,40) Fenerbahče (1,45)
20.30: (2,50) Gazijantep (3,35) Alanja (2,85)
Nedelja
18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)
20.30: (2,30) Amed (3,40) Erzurum (3,10)
20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)
Ponedeljak
20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)
***kvote su podložne promenama