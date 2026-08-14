Dobro veče, ima li koga na drugoj strani? Šelton opet spustio slušalicu

Pamtimo nekada fantastične američke tenisere koji su forsirali servis-volej igru - čitaj Pita Samprasa, Andrea Agasija, Endija Rodika... - a njihova škola tenisa ni danas ne odustaje od te ideje. Možda je Ben Šelton tehnički potkovaniji, što bi bilo bogohuljenje u tenisu, ali od pomenutih, što zbog vremena i konkurencije, možemo da kažemo da dugo Amerikanci nisu imali boljeg tenisera. Od večeras dvostrukog šampiona masters turnira - zaredom.

Prošle godine je osvojio turnir iz serije 1.000 u Kanadi i ove je odbranio. Istina, nije bilo Novaka Đokovića, Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i ostalih, ali Ben Šelton za to neće mariti. Uzeo drugi put masters u Montrealu i zadržao se u TOP10 jer je odbranio 1.000 bodova.