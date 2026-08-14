Dobro veče, ima li koga na drugoj strani? Šelton opet spustio slušalicu
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 04:01
Amerikanac odbranio titulu u Kanadi i tako osvojio drugi masters u karijeri
Pamtimo nekada fantastične američke tenisere koji su forsirali servis-volej igru - čitaj Pita Samprasa, Andrea Agasija, Endija Rodika... - a njihova škola tenisa ni danas ne odustaje od te ideje. Možda je Ben Šelton tehnički potkovaniji, što bi bilo bogohuljenje u tenisu, ali od pomenutih, što zbog vremena i konkurencije, možemo da kažemo da dugo Amerikanci nisu imali boljeg tenisera. Od večeras dvostrukog šampiona masters turnira - zaredom.
Prošle godine je osvojio turnir iz serije 1.000 u Kanadi i ove je odbranio. Istina, nije bilo Novaka Đokovića, Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i ostalih, ali Ben Šelton za to neće mariti. Uzeo drugi put masters u Montrealu i zadržao se u TOP10 jer je odbranio 1.000 bodova.
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U finalu turnira 'spustio je slušalicu' sunarodniku Brendonu Nakašimi, nekada velikom talentu, sada solidnom Amerikancu koji voli da udara po betonima Severne Amerike. Savladao ga je 2:0, po setovima 6:3, 7:6 (4). U dva seta, bez drame, osim možda tog taj-brejka u drugom setu, ali mnogo je jači bio Ben Šelton, nošen podrškom poznate fudbalerke Triniti Rodman, njegove devojke i ćerke čuvenog krilnog centra Denisa Rodmana.
Dva brejka je napravio u prvom setu, a kada na ovako brzoj podlozi u duelu dvojice Amerikanaca jedan drugome makar jednom oduzme servis, a kamoli dva, jasno je da povratka nema. Šibao je Šelton, čistio linije, crtao po kanadskom betonu, mada je nekadašnja velika nada američkog tenisa u drugom setu namestila ruku, pa nije moglo baš tako. Niti je bilo brejkova, niti brejk lopti, ali je u taj-brejku Šelton sa dva mini brejka pokazao da je daleko kvalitetniji.
Ovo mu je drugi masters, odbranio je titulu i sada ima sedam trofeja na ATP turu. Neka uđe u zapisnik i da je zaradio 1.151.420 dolara.