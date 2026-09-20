Brajton ogolio problem šampiona i kaznio ga tamo gde je najjači
Vreme čitanja: 12min | ned. 20.09.26. | 12:14
Visoki presing, dueli i devet osvojenih lopti u završnoj trećini...
U engleskom fudbalskom plebsu se posle subotnjeg programa Premijer lige rasplamsao termin - Trougao smrti. Ima i - Bermudski trougao. Pa - Jahači apokalipse na slobo "B". Brentford, Bornmut i Brajton. Tri simpatična premijerligaša koji terorišu najbolje, najmoćnije i najbogatije. I ne nameravaju da stanu.
Brentford je još u petak uveče osakatio Čelsi sa 3:0. Dan kasnije Brajton je na giljotinu stavio Arsenal i slavio istim rezultatom. U nedelju popodne niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da se isto neće desiti i Liverpulu, na gostovanju Bornmutu.
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Arsenal je u Brajton stigao kao branilac šampionske krune, sa svim pobedama od početka sezone i prilikom da nastavi najbolji start kluba u više od jednog veka. Otišao je sa tri gola u mreži i osećajem da je utakmica mogla da se završi još neprijatnije po tim Mikela Artete. Brajton je pokazao da je uradio domaći zadatak jer je znao šta tačno treba da uradi, kako da napadne šampionski sastav Arsenala i gde mu se nalazi "Ahilova peta". I ne, nije ga nadigrao tek u završnici, niti ga je kaznio zbog nekoliko izolovanih grešaka. Ovaj i ovakav Arsenal nateran je da od prvih minuta izgubi kontrolu utakmice i da uđe u nebrano grožđe. Da ostane bez onoga što su godinama Arteta i njegovi puleni znali i te kako da kontrolišu.
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Zato je Artetina formulacija na konferenciji za novinare, da njegov tim "nije poštovao igru" možda i najprecizniji opis onoga što se dogodilo, više i od samog rezultata. Brajton je bio brži na lopti, agresivniji, jači u duelima i spremniji da svaki Arsenalov pokušaj iznošenja lopte pretvori u novu priliku za visok pritisak. Arteta je posle utakmice priznao da je protivnik u osnovnim elementima bio za stepen iznad njegovog tima, ali posebno nezadovoljan bio je načinom na koji je Arsenal reagovao na presing "čovek na čoveka". Iz takvih grešaka Arsenalovih fudbalera, Brajton je samo dodatno hranio ego tima jer je postajalo jasno da sve ide po planu...
I, nije to bio samo utisak sa terena. Kako su kasnije primetili viđeniji fudbalski analitičari na Ostrvu, Brajton je čak devet puta osvojio posed u poslednjoj trećini terena. Bio je to drugi najbolji učinak nekog premijerligaškog tima ove sezone, međutim ono što će posebno zaboleti sve u Arsenalu je činjenica da im nijedan protivnik toliko puta nije oduzeo loptu tako visoko ni tokom ove, ni tokom prethodne sezone. Tim koji obično protivnika tera da igra pod njegovim uslovima, sada nije uspevao da iznese loptu na protivničku polovinu u miru.
Arteta je govorio o "poštovanju igre" i tu nije doveo u pitanje odnos ili želju njegovih igrača, već njihovu nemogućnost da prepoznavanju situaciju i šta je utakmica zahtevala od njih, odnosno kakvu vrstu adaptacije. Kada rival izlazi visoko i prati čoveka po čoveka, tu nema prostora za neprecizno dodavanje ili nepotrebno zadržavanje lopte, a Arsenalovi fudbaleri su iste greške ponavljali toliko dugo i očigledno da je Španac kasnije rekao kako se problem mogao naslutiti već kod prvog auta. Njegov tim je sebi rano napravio problem, zatim ponovo, pa još jednom... I nikako nije uspevao da se prilagodi novim uslovima i nešto promeni. Arteta je upravo to označio kao jednu od najvećih lekcija iz ovog poraza.
Brajton je spremno čekao da iskoristi ono što mu Arsenal ponudi. Paskal Gros je potpuno otvorio utakmicu golom u 31. minutu, međutim najveći udarac za Arsenal stigao je neposredno pred odlazak na veliki odmor. Bukajo Saka imao je veliku priliku za 1:1, međutim Bart Verbrugen je odbranio, a samo petnaestak sekundi kasnije Haralambos Kostulas je na drugoj strani pogodio za 2:0! Arsenal je praktično iz svoje najbolje situacije u prvom poluvremenu stigao do dva gola zaostatka. Čema Andres je početkom nastavka, posle kornera Grosa i loše reakcije odbrane, potpisao Arsenalovu kapitulaciju, no sve što se kasnije dešavalo otvaralo je samo pitanje može li branilac trona da preživi totalni debakl.
Zato i ishod utakmice ne treba predstavljati kao loš dan šampiona, jer bi to umanjilo Brajtonove zasluge za pobedu, prikazanu igru i generalno način na koji je došao do tri boda. Fabijan Hirceler je upravo u osnovnim elementima igre video razlog velike i ubedljive pobede. Nije u prvi plan stavio taktiku kojom je pronašao skrivenu slabost Arsenala, već je naglasio intenzitet, zajedništvo i čvrste duele. Njegov rezon bio je da je njegov tim bio "užasan protivnik", ali u najpozitivnijem smislu, upravo zato što je radio jednostavne stvari kako treba.
Hirceler je od početka insistirao na tome da plan ne bude bio toliko zasnovan na traženju Arsenalovih slabosti, koliko na vernosti sopstvenim principima. Ono što se posebno isticalo tokom meča jeste koliko su Brajtonovi fudbaleri bili spremni da "poginu" jedni za druge, jer kada jedan uđe u duel, imao je iza sebe saigrača spremnog da pokrije svoj i njegov prostor. Takvi detalji doveli su do toga da čitava ekipa igra agresivno i bez straha da će jedan izgubljeni duel odmah otvoriti Arsenalu prostor za kontranapad.
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Brajton je Arsenal napao visoko i bez povlačenja, a takođe gostu nije dozvoljavao da drži loptu duži vremenski period i određuje ritam utakmice. Ukratko, to je bio ključ pobede. Što je najvažnije, Brajton nije samo branio stečenu prednost, već je nastavio da pritiska, napada prekide i traži četvrti gol. Kidisali su Galebovi do poslednjeg sudisjkog zvižduka.
Posle ovakvog šamara Arteta je posle utakmice u razgovoru sa novinarima istakao bitnu razliku između ovakvog poraza i problema koji mora odmah da se sanira, kako ga protivnici ne bi dugoročno eksploatisali. Naravno, niko Arsenalu ne sme i ne može da spori sve što je urađeno od početka sezone, niti ovako loših 90 minuta mogu da to ponište. Arsenal je pre Brajtona imao osam uzastopnih premijerligaških pobeda, ali baš zato ovakav meč i poraz imaju veću težinu jer ih je Brajton, blago rečeno - razmontirao.
Brajton je pokazao da Arsenal može da bude izbačen iz svoje tipične strukture kada mu se istovremeno oduzmu vreme u posedu lopte i komfor u duelima. Srećom po Arsenal, sada slede tri nedelje reprezentativne pauze, pa u klubu imaju dovoljno vremena da se pobrinu da ono što se dogodilo na Ameksu ne preraste u katastrofu širih razmera.