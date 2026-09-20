Brajton ogolio problem šampiona i kaznio ga tamo gde je najjači

Arsenal je u Brajton stigao kao branilac šampionske krune, sa svim pobedama od početka sezone i prilikom da nastavi najbolji start kluba u više od jednog veka. Otišao je sa tri gola u mreži i osećajem da je utakmica mogla da se završi još neprijatnije po tim Mikela Artete. Brajton je pokazao da je uradio domaći zadatak jer je znao šta tačno treba da uradi, kako da napadne šampionski sastav Arsenala i gde mu se nalazi "Ahilova peta". I ne, nije ga nadigrao tek u završnici, niti ga je kaznio zbog nekoliko izolovanih grešaka. Ovaj i ovakav Arsenal nateran je da od prvih minuta izgubi kontrolu utakmice i da uđe u nebrano grožđe. Da ostane bez onoga što su godinama Arteta i njegovi puleni znali i te kako da kontrolišu.

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Zato je Artetina formulacija na konferenciji za novinare, da njegov tim "nije poštovao igru" možda i najprecizniji opis onoga što se dogodilo, više i od samog rezultata. Brajton je bio brži na lopti, agresivniji, jači u duelima i spremniji da svaki Arsenalov pokušaj iznošenja lopte pretvori u novu priliku za visok pritisak. Arteta je posle utakmice priznao da je protivnik u osnovnim elementima bio za stepen iznad njegovog tima, ali posebno nezadovoljan bio je načinom na koji je Arsenal reagovao na presing "čovek na čoveka". Iz takvih grešaka Arsenalovih fudbalera, Brajton je samo dodatno hranio ego tima jer je postajalo jasno da sve ide po planu...

I, nije to bio samo utisak sa terena. Kako su kasnije primetili viđeniji fudbalski analitičari na Ostrvu, Brajton je čak devet puta osvojio posed u poslednjoj trećini terena. Bio je to drugi najbolji učinak nekog premijerligaškog tima ove sezone, međutim ono što će posebno zaboleti sve u Arsenalu je činjenica da im nijedan protivnik toliko puta nije oduzeo loptu tako visoko ni tokom ove, ni tokom prethodne sezone. Tim koji obično protivnika tera da igra pod njegovim uslovima, sada nije uspevao da iznese loptu na protivničku polovinu u miru.

Arteta je govorio o "poštovanju igre" i tu nije doveo u pitanje odnos ili želju njegovih igrača, već njihovu nemogućnost da prepoznavanju situaciju i šta je utakmica zahtevala od njih, odnosno kakvu vrstu adaptacije. Kada rival izlazi visoko i prati čoveka po čoveka, tu nema prostora za neprecizno dodavanje ili nepotrebno zadržavanje lopte, a Arsenalovi fudbaleri su iste greške ponavljali toliko dugo i očigledno da je Španac kasnije rekao kako se problem mogao naslutiti već kod prvog auta. Njegov tim je sebi rano napravio problem, zatim ponovo, pa još jednom... I nikako nije uspevao da se prilagodi novim uslovima i nešto promeni. Arteta je upravo to označio kao jednu od najvećih lekcija iz ovog poraza.