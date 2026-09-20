Evroliga i dalje ne dozvoljava utakmice u Izraelu
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 11:05
Saopštio je Makabi iz Tel Aviva u ime sva tri kluba koja igraju takmičenja pod okriljem Evrolige
Nadaju se izraelski timovi da bi u nadolazećoj evroligaškoj sezoni mogli da igraju domaće utakmice pred svojim navijačima u domovini, ali od toga, bar ne još uvek, nema ništa.
Makabi se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je naveo da i pored svih razgovora između klub ai vodećih ljudi elitnog takmičenja dogovora nema.
Izabrane vesti
Međutim, Ponos Izraela takođe navodi da ova odluka nije konačna, već da će se uskoro očekuje još jedna procena bezbednosne situacije.
"Predsednik kluba Šimon Mizrahi i sportski direktor Kladuio Koldebela održali su u Abu Dabiju dug sastanak sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i direktorom za takmičenje Dijegom Gilenom u vezi sa povratkom domaćih utakmica u Izrael za sva tri tima koja učestvuju u takmičenjima pod okriljem Evrolige. Nije bilo nikakvih promena , ali će izvršni direktor za takmičenje Gilen otputovati u Izrael u naredne dve nedelje, kako bi u poseti mogao da proceni situaciju i to kao gost košarkaškog kluba Makabi", stoji u saopštenju šestostrukog prvaka Evrope.
Kada je reč o igranju izraelskih timova van granica zemlje, ova situacija prisutna je u poslednje dve godine. Tamošnji timovi uglavnom igraju svoje evropske utakmice kao domaćini u Beogradu ili Bugarskoj, a prošle sezone, tačnije u decembru 2025. evroliga se na kratko vratila u Izrael, ali ovo nije dugo trajalo.
Kakva će biti konačna procena elitnog takmičenja, očigledno će se znati u narednih nekoliko nedelja, ali je trenutno situacija takva da Makabi i Hapoel Tel Aviv u Evroligi, odnosno Hapoel Jerusalim u Evrokupu neće imati u pravom smislu prednost domaćeg terena na početku sezone.