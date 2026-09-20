Evroliga i dalje ne dozvoljava utakmice u Izraelu

Međutim, Ponos Izraela takođe navodi da ova odluka nije konačna, već da će se uskoro očekuje još jedna procena bezbednosne situacije.

"Predsednik kluba Šimon Mizrahi i sportski direktor Kladuio Koldebela održali su u Abu Dabiju dug sastanak sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i direktorom za takmičenje Dijegom Gilenom u vezi sa povratkom domaćih utakmica u Izrael za sva tri tima koja učestvuju u takmičenjima pod okriljem Evrolige. Nije bilo nikakvih promena , ali će izvršni direktor za takmičenje Gilen otputovati u Izrael u naredne dve nedelje, kako bi u poseti mogao da proceni situaciju i to kao gost košarkaškog kluba Makabi", stoji u saopštenju šestostrukog prvaka Evrope.

Kada je reč o igranju izraelskih timova van granica zemlje, ova situacija prisutna je u poslednje dve godine. Tamošnji timovi uglavnom igraju svoje evropske utakmice kao domaćini u Beogradu ili Bugarskoj, a prošle sezone, tačnije u decembru 2025. evroliga se na kratko vratila u Izrael, ali ovo nije dugo trajalo.

Kakva će biti konačna procena elitnog takmičenja, očigledno će se znati u narednih nekoliko nedelja, ali je trenutno situacija takva da Makabi i Hapoel Tel Aviv u Evroligi, odnosno Hapoel Jerusalim u Evrokupu neće imati u pravom smislu prednost domaćeg terena na početku sezone.