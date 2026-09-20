Grci nikad moćniji, nikad talentovaniji... Srbija ima zbog čega da strahuje
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 11:07
I bez povređenog Konstantelijasa ovo je navala koja svakome može da napravi ozbiljne probleme
Videli smo čime raspolažu Holanđani, odnosno na koga sve računa njihov novi selektor Ćavi Ernandez; videli smo pre toga i 44 imena za koja se odlučio Jirgen Klop, a evo dočekali smo i sastav Grčke koji je odabrao Ivan Jovanović za predstojeće utakmice Lige nacija.
Podsetimo, Srbija u novo izdanje ovog takmičenja ulazi upravo utakmicom protiv Helena. Taj duel na programu je 24. septembra u Beogradu. Grci tri dana kasnije idu u Augzburg, na okršaj sa Nemačkom, pa onda 1. oktobra u Solunu dočekuju Holandiju. U ovom 'prozoru' odigraće odmah i revanš sa Nemcima, 4. oktobra...
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Srpski strunjak nije napravio prevelike promene u odnosu na popis iz maja i juna, ali neka 'jaka' imena ipak su izostala. Jovanović ovoga puta nije pozvao jednog od kapitema - Tasosa Bakasetasa, zatim Lazarosa Rotu, Pantelisa Hacidijakosa, Sotirisa Konturisa i Dimitrisa Janulisa. Ovaj poslednji prijavio je povredu. S druge strane, u nacionalni tim su se vratili Manolis Saliakas, Janis Mihalidis i Fotis Joanidis.
Svakako najveći hendikep za Grčku predstavlja teška povreda Janisa Konstantelijasa, supertalentovanog ofanzivca Borusije Dortmund, letos plaćenog PAOK-u 26.000.000 evra. Imajući u vidu kakva je sezona iza njega, odnosno kako je ušao u ovu novu, nema sumnje da će ovaj momak i te kako nedostajati Jovanoviću...
Naravno, to ne znači da Grčka nema odgovarajuće zamene. Ono što je vrlo važno, Konstantinos Karecas, takođe letošnja skupa akvizicija Milionera, oporavio se i zaigrao juče u Štutgartu, što će reći da je potpuno spreman za beogradski izazov.
Grci su upravo u tom ofanzivnom delu i najmoćniji. Pored Karecasa mogu da računaju na sjajnog Hristosa Colisa, novu zvezdu Arsenala, pa na sve boljeg Brajtonovog 19-godišnjaka Haralamposa Kostulasa, na raspucanog centarfora Anastasiosa Duvikasa iz Koma, na iskusnog Vangelosa Pavlidisa... U vezi su vrlo opasni i kreativni Hristos Zafeiris, njegov imenjak Muzakitis iz Hala, prekaljeni veteran Georgios Masuras...
Poslednja linija sa Mavropanosom i Kulierakisom kao stubovima možda nije top klasa, ali nije ni za potcenjivanje. Baš kao ni troijka na golu.
Sve u svemu, činjenica je da Grci nikada nisu bili talentovaniji, niti su u istoriji imali ovako veliki broj igrača u velikim ligama i klubovima. Zaključak: Srbija ima zbog čega da strahuje.
Pogledajte kompletan spisak Grčke za predstojeće mečeve protiv Srbije, Holandije i Nemačke:
GOLMANI
Odiseas Vlahodimos (Sevilja)
Hristos Mandas (Lacio)
Konstantinos Colakis (Hal)
ODBRANA
Konstantinos Mavropanos (Vest Hem)
Janis Mihailidis (PAOK)
Panajotis Recos (Olimpijakos)
Konstantinos Kulierakis (Roma)
Andreas Entoj (Rio Ave)
Manolis Saliakas (Olimpijakos)
Georgios Vajanidis (Sporting Lisabon)
Georgios Kirijakopulkos (Panatianikos)
Konstantninos Cimikas (Liverpul)
VEZNI RED
Atanasos Andrucos (OFI)
Hristos Zaferis (PAOK)
Nektarios Triantis (Minesota)
Dimitrios Kurbelis (Asteras Tripolis)
Hristos Muzakitis (Hal)
Konstantnios Karecas (Borusija Dortmund)
Hristos Colis (Arsenal)
Georgios Masuras (Neom)
Aleksandros Kiziridis (Čorum)
NAPAD
Focis Joanidis (Sporting Lisabon)
Vangelis Pavlidis (Benfika)
Anastasios Duvikas (Komo)
Andreas Tete (Panatinaikos)
Haralamposa Kostulas (Brajton)