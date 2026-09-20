Grci nikad moćniji, nikad talentovaniji... Srbija ima zbog čega da strahuje

Videli smo čime raspolažu Holanđani, odnosno na koga sve računa njihov novi selektor Ćavi Ernandez; videli smo pre toga i 44 imena za koja se odlučio Jirgen Klop, a evo dočekali smo i sastav Grčke koji je odabrao Ivan Jovanović za predstojeće utakmice Lige nacija.

Podsetimo, Srbija u novo izdanje ovog takmičenja ulazi upravo utakmicom protiv Helena. Taj duel na programu je 24. septembra u Beogradu. Grci tri dana kasnije idu u Augzburg, na okršaj sa Nemačkom, pa onda 1. oktobra u Solunu dočekuju Holandiju. U ovom 'prozoru' odigraće odmah i revanš sa Nemcima, 4. oktobra...