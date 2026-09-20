Opet se šapuće o tituli u Splitu: Hajduk protiv tradicije u Rijeci i Keka kao večite mine

Do tada ima mnogo vremena, ali Hajduk bez Marka Livaje u glavnoj ulozi je mnogo bolji, kompaktniji tim nego prethodnih sezone. Uprava je stala iza trenera, nije odsluškivala čaršiju i to daje rezultate. Primorski derbi u Rijeci igra se ove nedelje (17.00). Bili će igrati protiv negativne tradicije koja kaže da Hajduk ne zna za pobedu u gradu na Kvarneru od oktobra 2022.

17.00: (1,95) Rijeka (3,50) Hajduk (3,90)

Posle ovog duela sledi tri nedelje reprezentativne pauze, a onda odmah i najveći derbi Hrvatske sa Dinamom na Poljudu. Ta dva meča mogla bi da daju odgovor na pitanje može li Hajduk konačno da dosanja san i stigne na hrvatski tron? Gorica, Osijek, Lokomotiva, Rudeš i Slaven - to su timovi koje je Hajduk dobio u nizu u poslednjih mesec i po dana u šampionatu. Mreža Splićana se nije zatresla na prethodna četiri meča. Poslednja linija sa Marešićem, Raciom, Hrgovićem i Asapandijem deluje odlično.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Na Rujevici neće biti Marka Livaje, ali tu je Mikele Šego koji ga je istisnuo iz prvog tima, uz Šotičeka i Bambu na krilnim pozicijama. Sve je bolji i letnje pojačanje, Dalison de Almeida. Ovog leta na klupu Rijeke vratio se Slovenac Matjaž Kek. U prvom mandatu na Rujevici koji je trajao 2.045 dana, čak 22 utakmice je iskusni strateg vojevao protiv Hajduka i izgubio je samo jednu, uz čak 13 pobeda.

20.00: (1,17) Dinamo Zagreb (8,00) Lokomotiva Zagreb (14,0)

Riječani jure prvu veliku pobedu ove sezone, posle kraha u Evropi, sa Tonijem Frukom kao specijalistom za mečeve sa Splićanima. Rijeka je ove sezone prava „domaćica”, kod kuće ima sve tri pobede, uz devet postignutih golova. Hajduk je vezao dva trijumfa na gostovanjima, posle početnog poraza u Varaždinu (1:2).

HRVATSKA 1 – 8. KOLO

Petak

Rudeš – Slaven 2:2 (0:0)

/El Hadad 54Zebić 90+2 – Nesterovski 75, 79/

Subota

Varaždin – Osijek 0:0

Istra – Gorica 0:1 (0:0)

/Pranjić 90+6/

Nedelja

17.00: (1,95) Rijeka (3,50) Hajduk (3,90)

20.00: (1,17) Dinamo Zagreb (8,00) Lokomotiva Zagreb (14,0)

***kvote su podložne promenama