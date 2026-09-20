PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Puno razloga da verujete u Mozzart Relax i spremljenu ponudu

FIKSEVI DANA

OLIMPIK MARSELJ - PSŽ (tip 2, kvota 1,45) - MOZZART RELAX

Marselj u „Klasik“ ulazi sa četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima, dok je PSŽ vezao pobede nad Slovanom (6:1) i Brestom (1:0). Parižanima leži i ovaj rival – dobili su 23 od poslednjih 30 međusobnih duela obuhvaćenih statistikom, pa dvojka deluje kao najlogičniji izbor uprkos težini gostovanja na Velodromu.

PORTO - BENFIKA (tip GG, kvota 1,57)

Forma oba napada daje dobar oslonac za GG, jer je Porto postigao 11, a Benfika 14 golova na poslednjih pet utakmica. Gosti pritom dolaze sa pet uzastopnih pobeda, dok Vangelis Pavlidis već ima osam ligaških pogodaka, pa u portugalskom klasiku vredi očekivati da oba rivala pronađu put do mreže.

MANČESTER SITI - SANDERLEND (tip 1, kvota 1,33) - MOZZART RELAX

Siti dočekuje Sanderlend u seriji od pet pobeda, a na prethodna tri meča nije primio gol, uključujući trijumfe nad Portom i Mančester Junajtedom. Sanderlend pritom tradicionalno teško prolazi na Etihadu, gde u eri Premijer lige još nema pobedu, pa jedinica ovde ima vrlo čvrstu statističku osnovu.

VOLOS - AEK ATINA (tip 2, kvota 1,30)

Volos posle četiri prvenstvena kola još nema pobedu, dok je AEK bez poraza sa učinkom 2-2-0. Razlika je još izraženija kroz međusobne duele: AEK je dobio 14 od poslednjeg 21 susreta sa Volosom, a domaćin je poslednji put slavio još 2022. godine.

VREDI PROBATI

ATLETIKO MADRID - REAL MADRID (tip 2, kvota 2,10) - MOZZART RELAX

Metropolitano je poslednjih godina bio veoma neugodno mesto za Real, koji je prošle sezone ovde izgubio čak 5:2, i upravo zbog toga dvojka nosi ozbiljnu kvotu. Ipak, Real u derbi stiže sa šest pobeda na poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima i dovoljno individualnog kvaliteta da kazni Atletiko, pa 2,10 predstavlja rizik koji ima logiku.

ŠALKE - ELVERSBERG (tip 1, kvota 1,97) - MOZZART RELAX

Šalke je prethodno kolo dobio Union u Berlinu sa 3:1 i tako stigao do prve bundesligaške pobede po povratku u elitu. Uz domaći teren dodatni argument je prošla sezona: Šalke je dobio oba prvenstvena duela sa Elversbergom na putu ka tituli u Cvajti, pa je kvota blizu 2,00 dovoljno zanimljiva za jedinicu.

FIORENTINA - NAPOLI (tip 2, kvota 2,25) - MOZZART RELAX

Napoli nije dobro otvorio sezonu, ali je protiv Bolonje prekinuo niz od tri poraza u svim takmičenjima, dok je Fiorentina izgubila tri od prva četiri prvenstvena meča i već dva puta poražena kod kuće. Posebno privlači međusobni skor - Napoli je dobio poslednja četiri ligaška okršaja, uključujući poslednja dva gostovanja u Firenci rezultatima 3:1 i 3:0, zbog čega dvojka na 2,25 zaslužuje pokušaj uprkos brojnim izostancima gostiju.

ZA IZBEGAVANJE

BORNMUT - LIVERPUL (tip 2, kvota 2,20) - MOZZART RELAX

Ime Liverpula i odličan istorijski skor na Vitalitiju lako mogu da navedu na dvojku, ali trenutna slika nije toliko ubedljiva. Redsi imaju samo jednu pobedu u prva četiri prvenstvena kola i svega četiri ligaške pobede u gostima od prošlog Božića. Bornmut još nema ligaški trijumf, ali je vodio na sve četiri utakmice i u četvrtak savladao Real Sosijedad u Evropi, dok Liverpul dolazi i bez Ekitikea i Kjeze – dovoljno razloga da se dvojka po ovoj kvoti preskoči.