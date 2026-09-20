Enrikeova revolucija na Parku prinčeva: Nema startera ni zone komfora, samo je Vitinja “beli medved”

Velika je borba za mesto u taboru dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, posebno u napadu. Ostali su Usman Dembele, Hviča Kvarchelija i Dezire Due, otišli su Bredli Barkola, Gonsalo Ramos i Korejac Li, a stigla su trojica napadača, Mika Godst iz Ajaksa, Magnes Akliješ iz Monaka i Feran Tores iz Barselone. L'Ekip se prethodnih nedelja bavio lošim početkom Parižana. Enrike želi da izbegne samozadovoljstvo, da rasturi ustaljenu hijerarhiju u timu. Nema neddodirljivih, pa je tako i Zlatna lopta Usman Dembele često na klupi.

20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) DERBI NA VELODROMU JE U PONUDI MOZZART RELAXA

Kako piše ugledni pariski dnevnik, računica je jasna: nema zaštićenih, udobnosti ni rutine, već svaki minut na terenu mora da se zasluži. Nije redak slučaj ove sezone da Enrike posegne za izmenama već na poluvremenu. Nema zone komfora. Novajlija iz Barse Feran Tores se nametnuo kao prva napadačka sila, na štetu Dezirea Duea koji je u drugom planu. Žrtva Enrikeove rotacije na Parku samo nije Vitinja. Portugalac se smatra ključnim čovekom trenerske filozofije trofejnog stručnjaka.

Pred veliki derbi na Velodromu (20.45) protiv poljuljanog Marselja, Enrike je tek na dan utakmice izbacio 21 igrača koji konkurišu za meč. Nema Marokanca Ašrafa Hakimija koji se povredio prošle nedelje u Brestu. Očekuje se da će Voren Zair-Emeri da ga zameni na desnoj strani terena. U konkurenciji za tim nije svetski šampion iz Rusije 2018. godine Lukas Ernandez, za njega nema mesta ni na klupi, dok su u Parizu ostali i mladi Kventin Enđantu i David Boli.

Na Velodromu tinja požar. Klub je u agoniji, finansijskoj krizi, četiri vezana poraza je doživela ekipa sa juga Francuske pa su dani odbrojani iskusnom strategu Brunu Ženesiju koji je letos seo na užarenu klupu velikana. Poslednji neuspeh je bio u četvrtak protiv Bešiktaša na startu Lige Evrope (1:4).

17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR

Na poslednjih sedam utakmica na Velodromu ovih timova, PSŽ ima pet pobeda i po remi i poraz (prošle sezone kada je domaćin prekinuo crnu seriju - 0:1). Samo jedan gol je Olimpik postigao pred svojim navijačima na prethodnih sedam duela sa dvostrukim uzastopnim vladarom Starog kontinenta.

FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Monako - Lans 2:1 (1:0)

/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/

Subota

Pariz - Strazbur 2:1 (1:0)

/Kebal 18, Pažo 57 - Embou 88 autogol/

Lion - Ren 4:0 (2:0)

/Nuama 7, 30, Atekame 48, Toliso 76/

Tuluz - Avr 3:2 (0:0)

/Tengstet 49 pen, 51, Jorgensen 79 - Madža 71, Samata 88/

Le Man - Lorijen 2:1 (1:0)

/Buraba 3, Dijalo 57 - Jensen 79/

Anže - Troa 2:0 (1:0)

/Peter 42, Sbai 57/

Nedelja

15.00: (2,95) Okser (3,40) Brest (2,40) MR

17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR

20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR

***kvote su podložne promenama