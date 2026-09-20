Karte skupe i za gradonačelnika: Brate, nemam 2.000 dolara

Njujork Niksi osvojili su lane prvi šampionski prsten posle pauze duge 53. godine. Prava euforija zavladala je na ulicama Velike jabuke, jer su njihovi ljubimci konačno stigli do trona posle više od pet decenija, a slavljeničko raspoloženje prenelo se i na nadolazeću sezonu koja je iza ugla.

Šampionski baner u čast titule biće podignut pod svodove Medison Skver Gardena uoči prve utakmice u nadolazećoj sezoni (protiv Filadelfije 20. oktobra), a ko će tome prisustvovati veliko je pitanje, jer su cene karata toliko paprene da ni gradonačelnik Njujorka ne može tek tako da ih priušti.