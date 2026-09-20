Karte skupe i za gradonačelnika: Brate, nemam 2.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 11:48
Prvi čovek Njujorka po svemu sudeći neće prisustvovati otvaranju nove sezone, a indirektno je kritikovao cenu karata za utakmice Niksa
Njujork Niksi osvojili su lane prvi šampionski prsten posle pauze duge 53. godine. Prava euforija zavladala je na ulicama Velike jabuke, jer su njihovi ljubimci konačno stigli do trona posle više od pet decenija, a slavljeničko raspoloženje prenelo se i na nadolazeću sezonu koja je iza ugla.
Šampionski baner u čast titule biće podignut pod svodove Medison Skver Gardena uoči prve utakmice u nadolazećoj sezoni (protiv Filadelfije 20. oktobra), a ko će tome prisustvovati veliko je pitanje, jer su cene karata toliko paprene da ni gradonačelnik Njujorka ne može tek tako da ih priušti.
Izabrane vesti
KO OSVAJA EVROLIGU? POGLEDAJTE SVE KVOTE
Naime prvi čovek najpoznatijeg grada na zemaljskoj kugli Zohran Mamdani, inače veliki navijač Niksa, upitan je da li će biti na toj utakmici, a njegov komentar brzo se proširio medijima i društvenim mrežama.
"Brate, nemam spremnih 2.000 dolara za kartu", bio je odgovor gradonačelnika na pitanje novinara da li će biti deo istorijskog meča.
Mamdani je potom dodao da bi mogao da porazmisli o najjeftinijim mestima, koja su skroz gore na tribinama, a cela ova situacija još jednom pokazuje da su karte za Nikse preskupe. Konkretno za ovaj meč koštaće u proseku pomenutih 2.000 dolara, dok su one najjeftinije 1.000, što je nepristojna suma i za prvog čovek grada.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Inače, nije ovo prvi put da vlada nezadovoljstvo zbog cene karata Njujorka. Mamdani je svojevremeno već kritikova skupoću ulaznica za utakmice Niksa, a očigledno je ova situacija uoči nove sezone kulminacija svega, pa se često komentariše da na utakmicama više nema pravih Njujorčana.