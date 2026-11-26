Duže od jedne decenije PAS Janjina je bila standardan grčki superligaš. Poslednji put u elitnom rangu smo je gledali tokom proleća 2024. godine, ali je u međuvremenu upala u velike probleme i ispala je čak do trećeg ranga. Tamo se trenutno takmiči, pokušava da se domogne druge lige, a u tome pokušava da joj pomogne i nekadašnji srpski fudbaler Brana Ilić.

Bivši fudbaler Zemuna, Rada i Partizana, koji ima i jedan nastup za reprezentaciju Srbije, nosio je dres Janjine od 2012. do 2016. godine. Odigrao je 138 utakmica za taj tim, uz učinak od 28 golova i 26 asistencija. Očigledno je ostao u kontaktu sa Grcima, pošto kako pišu tamošnji mediji Ilić je na trening doveo dvojicu srpskih fudbalera koji će probati da pomognu timu iz Epira u nastavku sezone.