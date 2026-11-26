Brana Ilić odveo dvojicu srpskih fudbalera u Janjinu
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 15:40
Nekadašnji napadač Zemuna, Rada i Partizana pokušava da pomogne posrnulom grčkom klubu
Duže od jedne decenije PAS Janjina je bila standardan grčki superligaš. Poslednji put u elitnom rangu smo je gledali tokom proleća 2024. godine, ali je u međuvremenu upala u velike probleme i ispala je čak do trećeg ranga. Tamo se trenutno takmiči, pokušava da se domogne druge lige, a u tome pokušava da joj pomogne i nekadašnji srpski fudbaler Brana Ilić.
Bivši fudbaler Zemuna, Rada i Partizana, koji ima i jedan nastup za reprezentaciju Srbije, nosio je dres Janjine od 2012. do 2016. godine. Odigrao je 138 utakmica za taj tim, uz učinak od 28 golova i 26 asistencija. Očigledno je ostao u kontaktu sa Grcima, pošto kako pišu tamošnji mediji Ilić je na trening doveo dvojicu srpskih fudbalera koji će probati da pomognu timu iz Epira u nastavku sezone.
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Reč je o nekadašnjem napadaču Voždovca Itanu Dervišiju (23) i vezisti koji je nastupao za BASK, Sinđelić i Jedinstvo iz Surćina Aleksandru Andriću (25). Obojica su u prethodnom periodu bili u nižim srpskim ligama, Derviši je nastupao za Kabel, a Andrić za Bežaniju, tako da im je ovo lepa prilika da se oprobaju u grčkom fudbalu.
21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)
PAS Janjina je posle osam kola treća u Grupi 3 grčke treće lige. Sakupila je 15 bodova, sedam manje od lidera Makedonikosa, a četiri od Verije.
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