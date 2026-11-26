Pojedini mediji išli su toliko daleko sa pričom da je Amerikanac dobio neverovatno unosnu ponudu iz Soluna, što je možda i tačno, ali i dalje nema nikakvih zvaničnih potvrda o tome.

Kada je reč o Andersonu, od starta se videlo da Paskval ne računa na nekadašnjeg igrača Barselone. Snažni krilni igrač ove takmičarske godine nema nijednu utakmicu u Evroligi, što je bio jasan signal da mu je bolje da ide iz Dubaija.

Nije ništa veću ulogu imao ni u regionalnom karavanu. Jedini meč za koji se Anderson "skinuo" bio je okršaj protiv Mege u kojem je na parketu proveo osam minuta, upisao pet poena, skok, dve asistencije i ukradenu loptu.

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Posle sumornog početka sezone, odlazak u PAOK za njega deluje kao prava premija. Solunski tim spada u najuži krug favorita za osvajanje Evrokupa, dok se već neko vreme priča kako su crno-beli jedni od timova za koje se sprema status evroligaške franšize.

Naravno, ništa nije gotovo dok ne bude zvanično, a prema rečima Eurohoopsa očekuje se da ceo posao uskoro obelodani i sam PAOK.