Trinkijeriju stiže evroligaško pojačanje
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 15:13
Džastin Anderson navodno potpisao dvogodišnji ugovor
Odlučio je Ćavi Paskval da ne računa na Džastina Andersona koji je dobio potpunu slobodu u izboru nove sredine, a ono o čemu se već neko vreme šuškalo sada bi moglo da se ispostavi kao tačno.
Kako javlja Eurohoops, iskusni krilni igrač je potpisao dvogodišnju saradnju sa PAOK-om i spreman je da se stavi na raspolaganje treneru Andrei Trinkijeriju.
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Pojedini mediji išli su toliko daleko sa pričom da je Amerikanac dobio neverovatno unosnu ponudu iz Soluna, što je možda i tačno, ali i dalje nema nikakvih zvaničnih potvrda o tome.
Kada je reč o Andersonu, od starta se videlo da Paskval ne računa na nekadašnjeg igrača Barselone. Snažni krilni igrač ove takmičarske godine nema nijednu utakmicu u Evroligi, što je bio jasan signal da mu je bolje da ide iz Dubaija.
Nije ništa veću ulogu imao ni u regionalnom karavanu. Jedini meč za koji se Anderson "skinuo" bio je okršaj protiv Mege u kojem je na parketu proveo osam minuta, upisao pet poena, skok, dve asistencije i ukradenu loptu.
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Posle sumornog početka sezone, odlazak u PAOK za njega deluje kao prava premija. Solunski tim spada u najuži krug favorita za osvajanje Evrokupa, dok se već neko vreme priča kako su crno-beli jedni od timova za koje se sprema status evroligaške franšize.
Naravno, ništa nije gotovo dok ne bude zvanično, a prema rečima Eurohoopsa očekuje se da ceo posao uskoro obelodani i sam PAOK.