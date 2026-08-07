Brazilski skaut napravio dupli problem Partizanu

Kako je danas objasnio Radosav Petrović, sportski direktor Partizana, Baba se „polomio“ preko pola Evrope da na vreme stigne u Beograd za lekarske preglede i potpisivanje ugovora, ali je Brazilac odigrao podlu igru i sve je propalo.

To je, ipak, samo jedan deo problema. Drugi se tiče dvomeča sa Hetafeom, ako Partizan odbrani prednost u Kazahstanu. Prema propozicijama UEFA, za svako novo kolo kvalifikacija klub može da registruje dvojicu novih igrača. A, kako crno-beli pregovaraju trenutno i sa krilnim napadačem Nikolom Čumićem i centralnim vezistom Igorom Miladinovićem, čak i ako se dogovore sa obojicom, jedan će morati da „visi“ za dvomeč sa Hetafeom.

Jedno mesto za novog igrača je sasvim sigurno rezervisano za Idrisu Babu, jer Partizanu „gori“ pozicija zadnjeg veznog, a za drugog bi Saša Ilić morao da prelomi da li mu je potrebniji Čumić ili Miladinović.

Da je Partizan uspeo na vreme da registruje Babu za Tobol, onda ove dileme ne bi bilo, jer bi protiv Hetafea mogli da igraju i Čumić i Miladinović.

Naravno, prvo da se Partizan dogovori sa obojicom...