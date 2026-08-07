Olimpijakos u potrazi za levim bekom došao do Tiknizjana

Tiknizjan je zimus bio jedan od igrača za koje je Dejan Stanković, koji se tada vratio na Zvezdinu klupu, rekao da nikako nije na prodaju. Da li se ovog leta status promenio, otvoreno je pitanje, ali je Jermen bio u startnoj postavi za meč sa Hapoel Ber Ševom minulog utorka u Mađarskoj.

Tiknizjan je zablistao po dolasku u Srbiju do te mere da su se brojni ruski klubovi javljali sa idejom da ga odvedu, međutim, zov Lige šampiona je njemu bio primamljiviji od ponuda da se vrati u najveću zemlju sveta.

Štaviše, pre dva meseca jermenski fudbaler je dao zanimljivu izjavu za jedan ruski podkast:

„Ako postoji dobra ponuda iz Rusije i nešto manje dobra iz Evrope, naravno da ću da odaberem Evropu. Radije bih igrao tamo. Novac će doći pre ili kasnije”, rekao je Tiknizjan.

Ipak, završna meč je kod Crvene zvezde, pošto levi bek ima ugovor do juna 2028. godine.