Srbi startuju u uvek ujednačenoj Cvajti: Mijatoviću uzdrman status, za razliku od Ivezića i Vukotića

Na prvi pogled, ekipe koje ne spadaju u krug favoriza za plasman u Bundesligu, ali to se sa Nemcima nikad ne zna. Da su uvek favoriti nedodirljivi ne bismo sada gledali Elverzberg u eliti ili prošle sezone Hajdenhajm.

Mijatović, kao mladi reprezentativac Srbije, najinteresantniji nam je iz trija u Cvajti. On je u Ajntrahtu samo na pozajmici iz Njujork Sitija, pa i to može da utiče negativno na njegov status.

20.30: (2,30) Bohum (3,45) Herta (3,05)

U Braunšvajg je Mijatović došao prošle zime i pomogao je ekipi da opstane u ligi. To mu je donelo automatski produžetak pozajmice, očekivalo se da će biti prva opcija u napadu u novoj sezoni, ali tokom priprema je izgubio svoj status.

Nešto očigledno 21-godišnjak nije dobro radio, jer u finišu priprema trener Lars Kometka uopšte nije ni gledao ka njemu. Čitavu generalnu probu protiv belgijskog La Luvjera (0:0) je presedeo na klupi, prednost je imao Sidi Sane. Uz to, Maks Entrup, koji nosi devetku na leđima, propustio je veći deo priprema zbog povrede kolena i on tek treba da se uključi u konkurenciju za mesto špica.

Kometka nije pričao konkretno o Mijatovićevom statusu, ali nemački mediji ga očekuju da se nađe na klupi u subotu (13 časova) na gostovanju Magdeburgu. Za kasnije, videćemo, ali prognoze iz Nemačke nisu dobre...

Jovan Mijatović (©Guliver)

S druge strane, potpuno je drugačija situacija sa Ivezićem. Nekadašnji defanzivac Voždovca (pokriva pozicije zadnjeg veznog i štopera) je ostao u Holštajn Kilu i kada je taj tim ispao iz Bundeslige, te ima bitnu ulogu u timu.

Na početku sezone Rode imaju problem sa povredama u defanzivnoj liniji. Premijeru sa Darmštatom (takođe subota, 13) propustiće Frederik Rosling zbog povrede meniskusa i Sebastijan Šonlau, koji se tek nedavno oporavio. Ivezić bi trebalo da bude starter na premijeri.

Ugostiće ga baš Aleksandar Vukotić, kojem će ovo biti treća sezona u Darmštatu. Tokom leta je 31-godišnji štoper iz Kraljeva dobio unapređenje u zamenika kapitena, što samo po sebi pokazuje kakav status ima u Nemačkoj. Kapiten je i dalje golman Fabijan Nirnberger.

13.00: (2,25) Darmštat (3,50) Holštajn Kil (3,10)

Kao i ranijih sezona, u Bundesligu ulaze sigurno samo dva najbolja tima posle 34 kola, dok će trećeplasirani igrati dvomeč u baražu sa 14. timom elitnog ranga.

Kao apsolutni favorit izdvaja se Volfzburg, koji je šokantno ispao iz Bundeslige prošle sezone. Prognoze su takve da su na primerku od 100.000 simulacija Vukovi u 81,3 odsto slučaja zauzeli prvo mesto, a čak u 94 odsto izborili promociju.

Mada, tradicija baš i nije na strani Volfzburga, Sankt Paulija i Hajdenhajma. U 21. veku samo 22 od 64 tima koja su ispala iz Bundeslige uspevala su da se vrate odmah u elitu. Odnosno 34,4 odsto.

U pet navrata u tom periodu čak se dešavalo da odmah ispadnu u treći rang – 2001. godine Ulm, 2002. Unterhaking, 2003. Sankt Pauli, 2016. Paderborn i 2023. Arminija Bilefeld.

Fudbaleri Volfzburga posle ispadanja u Cvajtu (©AFP)

Očekivano, Volfzburg je morao da smanji budžet i pusti neke od prvotimaca iz prošle sezone da promene klub. Konstantinosa Kulierakisa je prodao Romi za 16.500.000 evra, Patrika Vimera Hofenhajmu za 10.000.000, Lovra Majera AEK-u za 6.000.000, Jakuba Kaminskog Kelnu za 500.000 manje... Otišli su i Bartol Franjić (Venecija), Jonas Vind (Braga), Kevin Paredes (Utreht) i Nikolas Koca (bez ugovora). Tako da, moralo je da bude i puno dolazaka.

Ukupno sedmoricu novajlija je Volfzburg promovisao, uglavnom igrača koji imaju iskustvo iz Cvajte. Od Herte je kupljen krilni napadač i najbolji asistent prošle sezone Fabijan Ris, od Darmštata napadač Frejzer Hornbi, od Hofenhajma ofanzivni vezista Muhamed Damar, od Sankt Paulija štoper Hauke Val, od Hamburgera centarfor Robert Glacel... Sveukupno potrošeno je više od 20.000.000 evra na obeštećenja za njih.

20.30: (1,60) Volfzburg (4,10) Kajzerslautern (5,50)

Prema prognozama iz Nemačke, osim Volfzburga nema direktnog favorita. Očekuje se da se za promociju bore još Hajdenhajm, Sankt Pauli, Hanover i Nirnberg, tim koji i ove sezone trenira nekadašnji reprezentativac Nemačke Miroslav Klose. U drugoj grupi, oni koji bi mogli da zaprete iz senke, nalaze se Holštajn Kil, Arminija, Herta i Bohum.

S druge strane, najveći favoriti za ispadanje su novajlije Osnabrik i Energi Kotbus, dok su nešto bolje šanse Grojter Firta, Karlsruea i Braunšvajga.

Pred novu sezonu nije mnogo klubova promenilo trenere, samo četiri njih. Volfzburg je preuzeo Tobijas Štrobl, Sankt Pauli Marsel Rap, Arminiju Oliver Kirh, a Karlsrue Austrijanac Maksimilijan Senft. On je jedan od samo dvojice stratega koji nisu Nemci, drugi je Švajcarac na klupi Dinama iz Drezdena Tomas Štam.

Zanimljivo je da više od pola lige igra na stadionima na kojima bi mogli da pozavide i bundesligaši, mada to i nije toliko neočekivano kada uzmemo u obzir koliko velikana je u Cvajti. Najveći i najbitniji objekat definitivno je Hertin dom u Berlinu, Olimpijski stadion, na koji staje 74.649 gledalaca. Ogromne domove imaju i Hanover, Kajzerslautern i Nirnberg (svima kapacitet blizu 50.000), dok su iznad granice od 30.000 i Volfzburgova Folksvagen arena, Magdeburgova Avnet arena, Drezdenof „Rudolf Harbig“ i Karlsrueov Vildpark.

I ne sumnjajte u Nemce, većinom će stadioni biti puni, bez obzira na to što je reč o drugoj ligi. Cvajta je tradicionalno jedna od najgledanijih liga Evrope, a tako će biti i ove sezone. Zašto i ne bi, kada se igra vrlo kvalitetan fudbal tamo.

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NEMAČKA 2 – 1. KOLO

Petak

20.30: (2,30) Bohum (3,45) Herta (3,05)

Subota

13.00: (2,25) Darmštat (3,50) Holštajn Kil (3,10)

13.00: (1,60) Hajdenhajm (4,00) Osnabrik (5,70)

13.00: (2,65) Karlsrue (3,85) Arminija Bilefeld (2,40)

13.00: (1,80) Magdeburg (3,60) Ajntraht Braunšvajg (4,60)

20.30: (1,60) Volfzburg (4,10) Kajzerslautern (5,50)

Nedelja

13.30: (3,20) Energi Kotbus (3,50) Hanover (2,20)

13.30: (2,25) Nirnberg (3,45) Dinamo Drezden (3,15)

13.30: (1,90) Sankt Pauli (3,50) Grojter Firt (4,10)

***Kvote su podložne promenama