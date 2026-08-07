Dete htelo kući, Real ni da čuje: I tako Franko završi u Firenci

Mastantuono je uprkos tome želeo da pokuša. Da se dokaže novom treneru Žozeu Murinju i pokaže da mu je mesto na Santijago Bernabeuu. Međutim, Portugalac je tokom pripremnog perioda saopštio Argentincu da se naredne sezone neće naigrati u Madridu te da mu je bolje da privremeno promeni sredinu, što je ovaj na kraju bio primoran da uradi.

Takva Murinjova poruka alarmirala je brojne klubove u Evropi, od Fulama u Engleskoj, preko Benfike u Portugaliji, pa sve do Rome, Napolija, Fjorentine i Milana u Seriji A. Ambiciozno se javio i Mastantuonov bivši klub River, kojem je 18-godišnjak dao prednost u odnosu na druge. Dete u Franku poželelo je da se vrati kući, makar na tih godinu dana, ali u Realu nisu hteli ni da čuju. Insistirali su tome da Mastantuono ostane u Evropi kako bi na vrhunskom nivou sticao iskustvo.

I tako je Franko završio u Fjorentini, koja je bila najkonkretnija i usput iskoristila dobre odnose sa madridskim klubom izgrađene prethodnih nedelja kada je pregovarala o dovođenju Viktora Valdepenjasa. S tim da je njega delimično otkupila (50 odsto ugovora) za 8.000.000 evra, dok je Mastantuono stigao privremeno, na suvu, jednogodišnju pozajmicu. Italijanski mediji pisali su da bi Argentinac mogao da ostane i za sezonu 2027/28 u slučaju da se Fiorentina plasira u Ligu Evrope ili Ligu šampiona, ali ni jedan ni drugi klub to nisu potvrdili u zvaničnom saopštenju.

Pored pomenutog dvojca, Fjorentina je ovog leta dovela još Žoaa Marija iz Juventusa (pozajmica 1.800.000), Krista Inaa Ulaija iz Trabzona (26.000.000), Aleksa Himenesa iz Bornmuta (pozajmica), Radua Dragušina iz Totenhema (pozajmica 1.500.000), Artura Atu iz Udinezea (25.000.000) te Vijerija iz Gremija (15.000.000).