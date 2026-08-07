Miljković zna kako je na Marakani: Nije dobro za nas što je Zvezda izgubila u Evropi

" Svi znamo šta nas čeka, ne treba previše trošiti reči i ulaziti u neke detalje. Gledamo sebe, imamo neki naš put i cilj. Mislim da smo na dobrom putu, sa mladim šefom struke, koji nam do detalja prenosi šta treba da radimo, a šta ne treba. Najveća odgovornost je na nama, igračima, mi donosimo odluke na terenu. Očekujem da tako bude i na predstojećoj utakmici. Ako ispunimo sve zahteve do najmanje sitnice, što je na stadionu Crvene zvezde jako bitno, možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Imamo jednu novu ekipu i daće Bog da bude sve bolje ", naveo je Miljković .

" Po mom mišljenju, rezultat Crvene zvezde u Mađarskoj stavlja nas u nepovoljniju poziciju. Radio sam dugo u velikom klubu, znam kako mladi rezervisti čekaju šansu. Grizu da bi zaslužili evropske minute. Ko god izađe na teren, mi imamo našu ideju ".

" Najlakše je, jer idemo tamo bez velikih očekivanja, možemo da se pokažemo u dobrom svetlu, a najteže je iz mnogo razloga. Crvena zvezda već deceniju dominira u srpskom fudbalu i regionu, dobro izgleda i u evropskim takmičenjima. Imaju dosta kvalitetnih domaćih i stranih igrača, mladih reprezentativaca, zaista preozbiljna ekipa. Pokušaćemo da ispoštujemo to što smo ispravili u odnosu na prethodnu utakmicu, što smo vežbali u prethodna dva-tri dana. Želimo da se pokažemo u što boljem svetlu na njihovom stadionu, gde retko gube bodove. Nadam se nekom pozitivnom rezultatu. Svesni smo da su u neugodnom trenutku, da su možda očekivali bolji rezultat u Evropi, da će možda nešto i menjati. Opet, to je mač sa dve oštrice, jer igrači sa manjom minutažom, a podjednako kvalitetni, sigurno žele da se dokazuju ", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare u dodao:

Pazarci su skupo platili greške protiv Romantičara, koje će možda dovesti do određenih promena u timu.

"Teško je pričati o taktici pred utakmicu i otvarati se javno. Uvek ćemo imati naš stil, biće slično protiv bilo kog protivnika. Normalno da ima nekih promena. Ne mogu da kažem da momci koji su igrali na prethodnoj utakmici nisu to izneli kako treba, ali smo pojedinosti zadržali za sebe. Pričali smo u svlačionici. Videli smo u prva dva kola da isti momci mogu da izgledaju mnogo pozitivnije. Nisam neko ko će da seče posle jedne utakmice, pogotovo to važi za pojedince. Volim kada se pruži šansa. Opet, u odnosu na protivnika imamo neke naše zahteve i promene. Sigurno će nekih promena biti, ali zadržavamo to za sebe", poslovično Pandurović ne želi da otkriva detalje.

Poslednje akvizicije već su upisale minute protiv OFK Beograd Mozzart Beta - Kahim Dikson kao starter, Tomislav Dadić i Dimitrije Janković ulazeći sa klupe.

"Od početka nedelje se briše prethodna utakmica i svi dobijaju neku svoju šansu. Neki je zaslužuju malo više, imaju kredit zbog prethodnih izdanja, dok bi drugi trebalo da se malo više potrude tokom čitave sedmice. Trenažni proces mi otvara oči, ako ne za startnu postavu, onda sigurno za prvu, drugu i treću izmenu. Imamo veći roster, ali nisu prošli pripreme s nama i još ne poznaju do tančina neke taktičke zahteve. Nije lako sve to uigrati. Pokazujemo video analize, ali neki ne mogu bez utakmice sve to da prihvate stoprocentno. Zavisi od mnogo faktora", krije karte Pandurović.

Miljković je mnogo puta igrao protiv Crvene zvezde, radovao se i tugovao.

"Drago mi je što se vraćam tamo gde sam poslednji put igrao pre tri ili četiri godine. Mislim da sam preko 15 puta igrao protiv Crvene zvezde. Odavno sam igrao protiv Crvene zvezde kao član Metalca, ostalo je sve bilo u dresu Partizana. Drugačiji je to osećaj. Veliko poštovanje za uspehe Crvene zvezde, uvek su jaki, ali u školi Partizana sam učio da se baziram na sebe. Apsolutni su favoriti, ali mi smo dobra ekipa, na pravom putu i fizički dominantna. Pokazaće se to u budućnosti".

Mlađim saigračima može da pomogne njegovo veliko iskustvo, pa i nakon ubedljivog poraza od čete sa Karaburme.

"Normalno je da se gubi i pobeđuje. To je put sazrevanja. Ponavljam, najveća odgovornost je na nama igračima. Na terenu nismo donosili prave odluke, nismo bili agresivni. Nismo preuzeli odgovornost kako treba prema klubu i navijačima. Iako je Crvena zvezda apsolutni favorit, svaki od nas treba da preuzme dozu odgovornosti. Samo s takvim stavom treba da se predstavimo. I ja mislim da je lošije po nas što su izgubili u Evropi, pa će sada pokušati da se vade. Ipak, fokusirani smo na nas", kazao je Aleksandar Miljković.