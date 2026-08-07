Raća: Ako se uprava povuče, odoh i ja! Ali to bi usporilo Partizanov oporavak

U delu javnosti ta odluka rukovodstva ocenjena je ishitrenom.

"Ne bih se usudio da analiziram odluku uprave i predsednika. Rekao sam svoj stav. Takva vrsta promene ne bi donela boljitak klubu. Potrebni su nam stabilnost i mir. Vidim da su ljudi oko mene optimisti i pozitivni“.

Ponekad deluje, makar sa strane posmatrano, da su ogromne amplitude u samom klubu i česta promena raspoloženja. Od očaja posle poraza od IMT-a do ushićenja zbog 3:0 protiv Tobola.

"Nije bilo nezadovoljstva u nedelju. Naprotiv. Imali smo momentum da možda i okrenemo meč. Trener je rekao da je to bila možda naša najbolja utakmica, mi smo bili zadovoljni zalaganjem i odnosom igrača. Poraz od IMT-a nije drastično poremetio stvari u klubu. Nemam sumnju da je Partizan krenuo uzlaznom putanjom. Ona je dugačka, ne krećemo se brzo, ali se krećemo putem oporavka, da bismo opet bili – Partizan“.

Na tom putu možda crno-belima pomogne Bibars Natho, jer je Radosav Petrović dobio zadatak da razgovara sa doskorašnjim kapitenom o njegovom eventualnom budućem angažmanu.

"Natho je trebalo da putuje sa nama u Luksemburg, ali je morao zbog privatnih razloga da ostane u Beogradu. Zbog gužve oko transfera još nismo upriličili sastanak, to ćemo obaviti ovih dana. Rekao sam da bih voleo da bude zajedno sa nama u klubu i nadam se da ćemo pronaći rešenje“.