Raća: Ako se uprava povuče, odoh i ja! Ali to bi usporilo Partizanov oporavak

Vreme čitanja: 3min | pet. 07.08.26. | 15:51
„Natho nam je potreban“, nagoveštava sportski direktor razgovor sa doskorašnjim kapitenom
Mandat na funkciji sportskog direktora mu je na papiru oročen na dve godine. Tako je u ugovoru. No, u stvarnosti je Radosav Petrović vezao sudbinu za ostatak rukovodstva.
Čelnici Partizana su u ponedeljak objavili saopštenje u kome su precizirali da će se povući sa funkcija u slučaju izostanka plasmana u Ligu konferencije. Bude li se to desilo, sa njima će poći i Raća.
"Mislim da bi promene te vrste veoma usporile oporavak Partizana koji je u toku. Svejedno, ja se solidarišem sa svakom odlukom uprave. Ako se uprava povuče, da li ja odlazim? Odgovor je da, bez sumnje“, pojasnio je Radosav Petrović.
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U delu javnosti ta odluka rukovodstva ocenjena je ishitrenom.
"Ne bih se usudio da analiziram odluku uprave i predsednika. Rekao sam svoj stav. Takva vrsta promene ne bi donela boljitak klubu. Potrebni su nam stabilnost i mir. Vidim da su ljudi oko mene optimisti i pozitivni“.
Ponekad deluje, makar sa strane posmatrano, da su ogromne amplitude u samom klubu i česta promena raspoloženja. Od očaja posle poraza od IMT-a do ushićenja zbog 3:0 protiv Tobola.
"Nije bilo nezadovoljstva u nedelju. Naprotiv. Imali smo momentum da možda i okrenemo meč. Trener je rekao da je to bila možda naša najbolja utakmica, mi smo bili zadovoljni zalaganjem i odnosom igrača. Poraz od IMT-a nije drastično poremetio stvari u klubu. Nemam sumnju da je Partizan krenuo uzlaznom putanjom. Ona je dugačka, ne krećemo se brzo, ali se krećemo putem oporavka, da bismo opet bili – Partizan“.
Na tom putu možda crno-belima pomogne Bibars Natho, jer je Radosav Petrović dobio zadatak da razgovara sa doskorašnjim kapitenom o njegovom eventualnom budućem angažmanu.
"Natho je trebalo da putuje sa nama u Luksemburg, ali je morao zbog privatnih razloga da ostane u Beogradu. Zbog gužve oko transfera još nismo upriličili sastanak, to ćemo obaviti ovih dana. Rekao sam da bih voleo da bude zajedno sa nama u klubu i nadam se da ćemo pronaći rešenje“.
Petrovića svakako raduje veliki broj bivših asova na pozicijama.
"Saša Ilić, Ljuba Ranković, Nemanja Jovšić, Marko Jovanović, Miralem Sulejmani, Nenad Marinković, Ivan Radovanović, Miroslav Vulićević, Miloš Karšik, Đole Lazić, Danko Lazović, ja... Ne govorim da je bivši igrač nužno dobar trener i funkcioner, ali se radujem da ih vidim i nadam se da će ih biti još više na utakmicama. Najviše su me obradovale poruke i iskrena radost u njima, koje sam dobijao od nekadašnjih fudbalera. Za neke znam da nisu dolazili ranije, a sad su tu. Svaka kritika i sugestija su dobrodošle, niko od nas nije bogom dan. Pre godinu dana sam završio igračku karijeru, gušter sam u ovom poslu, nemam predrasude. Došao sam zato što sam imao strah jer sam tek okončao karijeru, imao sam dilemu da li sam spreman za tako nešto, ali Lazović i Ranković su mi navodili primere bivših igrača koji su odmah seli u fotelju i obrazložili zašto mogu da radim. Jer, nisam sam, imam njihovu podršku. Generalni direktor i stručni štab skidaju odgovornost sa mene“.
Kad je reč o podršci, Radosav Petrović je apostrofirao onu sa tribina.
"Hvala navijačima kako su nas bodrili protiv Tobola. Posle dugo vremena izveštaj delegata je bio bez ikakvih primedbi. To nam olakšava posao, uživali smo i zato se nadamo u plej-ofu fantastičnoj atmosferi. Hvala na ambijentu i ponašanju“, završio je sportski direktor Partizana.