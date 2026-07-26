Brojke ne lažu, Žardim preporodio Flamengo

Flamengo u susret 20. kola ulazi sa dugom mesta i sedam bodova manje od lidera Palmeirasa, ali uz utakmicu manje. Statistika pokazuje da je od dolaska Žardima na kormilo, ekipa postigla najviše golova (31) i ima konverziju šuta u golove od čak 14 posto. Uz to, Flamengu je u proseku trebalo najmanje šuteva da bi postigli gol, 5,1

Napredovali su i u broju tačnih pasova (1.736) i imaju 2,7 velikih šansi po utakmici. Činjenica je da sada uspevaju lakše da kontrolišu tempo i pronalaze različita rešenja da postignu gol, veruje se da je upravo to bio ključ boljih rezultata.

I odbrana se znatno popravila. Protivniku je potrebno u proseku 17 šuteva da bi dali gol Flamengu, a imaju i najveći broj mečeva bez primljenog gola, ukupno osam. Drugi su po najmanjem broju primljenih golova (12), što pokazuje čvrstu i organizovanu strukturu.

23.30: (1,47) Flamengo (4,20) Sao Paulo (7,50)

Kada se pogleda učinak ovog leta, u prijateljskim i jednoj prvenstvenoj utakmici, imaju remi i četiri pobede. Sa River Plejtom su odigrali 2:2, potpm su pobedili Lozanu (2:0), Benfiku (2:1), Olimpiju (4:2) i konačno u ligi Šapokoense sa 4:0.

Sao Paulo je u istom periodu upisao samo jednu pobedu, protiv Boston Rivera u Kopa Sudamerikana (2:0), 1:1 je odigrao sa Miljonariosom u istom takmičenju. U prvenstvu je bilo 1:1 sa Botafogom, te su usledila dva poraza, od Rema (0:1) i Atletiko Paranensea (1:2).

Flamengo ove večeri neće moći da računa na Ekvadorca Gonzala Platu, za kog se takođe priča da je na meti ruskog vicešampiona Krasnodara. Plata je povređen, mada je zaigrao na prethodnom meču sa Šapokoenseom, ali je zamenjen u 33. minutu.

"Ima manji problem sa kolenom, mada mislim da to nije ništa preterano ozbiljno. Stigao je s tom povredom sa obaveza u reprezentaciji. Na prošlom meču smo rizikovali s tim da igra. Iako smo mislili da nije ništa strašno, osetio je bol i bilo je bolje da ga izvedemo iz igre. Bilo nam je jako važno da ostvarimo pobedu", poručio je Žardim.

Odsustvo Plate usloviće promene u timu. Za nekoliko dana, tačnije 29. jula, sledi im nezgodno gostovanje Internasionalu u Porto Alegreu. Potom igraju tek 9. avgusta sa Vitorijom. Ta mala pauza, jer u ispali iz kupa, usloviće da se tim osveži, ali svakako će biti neophodno ostvariti dobre rezultate.

Umesto Plate, Žardim bi mogao da ukaže poverenje mlađim igračima poput Lorana ili Evertona Sebolinje, ili da pomeri De La Kruza na napadačku poziciju. Dobra vest je i povratak oporavljenog Lea Ortiza koji je zalečio povredu desne butine. Pod suspenzijom je Karaskal, dok se očekuje da na mestu levog beka zaigra Aleks Sandro.

Na drugoj strani, Dorival Žunior mora da rešava brojne probleme.

"Situacija nije dobra, ali ne možemo kažemo da je kriza došla tek tako. Nemamo prava na to, moramo da budemo svesni realnosti. Bez da uperimo prst u nešto ili nekoga. Da li je to zdravo za klub? Ne i nikada neće ni biti. Ja sam nedavno prošao kroz sličan problem. Čini se da se putevi ponavljaju, samo se mete menjaju", poručio je trener Sao Paula.

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BRAZIL 1, 20. KOLO

Subota

Santos - Šapokoense 2:2 (1:0)

/Nejmar 36, 89p - Marsinjo 51, Ananijas 62ag/

Atletiko Paranense - Internasional 2:0 (1:0)

/Leozinjo 45+1, Viveros 60/

Nedelja

Vasko da Gama - Mirasol 1:1 (0:1)

/Gomez 80 - Formiga 30/

21.00: (1,80) Kruzeiro (3,60) Botafogo (4,60)

21.00: (2,40) Baija (3,35) Korintijans (2,95)

23.30: (1,47) Flamengo (4,20) Sao Paulo (7,50)

23.30: (1,62) Bragantino (3,80) Koritiba (5,80)

23.30: (2,80) Gremio (3,25) Fluminense (2,60)

Ponedeljak

00.30: (1,65) Palmeiras (3,70) Atletiko Mineiro (5,60)

00.30: (2,20) Remo (3,35) Vitorija (3,35)

*** kvote su podložne promenama