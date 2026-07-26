Partizan – jad, beda i malo stranog šmeka, ko zna šta bi bilo da ne beše Seka (VIDEO)

Tim Saše Ilića odigrao je sramotnu utakmicu i samo zahvaljujući šmeku stranaca je poneo tri boda za Beograd. Ako to raduje čelnike kluba, koji su osmislili kako izgleda ovaj tim, onda Grobari mogu spokojno da spavaju. Svi znamo da nije tako i da će na Topčiderskom brdu morati najpre da priznaju sebi da su pogrešili u vođenju transfer politike i da pod hitno moraju da se pojačaju.

Trebalo je da bude rutina, pretvorilo se u slike strave i užasa. Sve što se desilo u Ubu, umalo da se reprizira u Šapcu. Na papiru je Partizan imao najlakši mogući posao u uvodna dva kola šampionata, igrao je protiv novajlija u Mozzart Bet Superligi, ukalkulisao maksimalan učinak i pošto je zastao protiv Zemuna (2:2), malo je nedostajalo da ga ukoči Mačva, čija je prkosna partija, pred sjajno popunjenim tribinama, gde većina publike navija za domaćina, kao da smo usred Baskije, ostala bez nagrade – 1:3.

Pobedu nad ekipom koja je u oktobru prošle godine izbacila Parni valjak iz Kupa Srbije obezbedili su Ibrahim Zubairu, Demba Sek i Čaka Traore. Ključnim se ispostavio pogodak Senegalca, dva minuta pre kraja, kada je naplatio inicijativu gostiju koja je trajala maltene celo drugo poluvreme. U tom periodu Partizan je igrao sa fudbalerom više posle isključenja Boška Vraštanovića (faulirao Žea, što je protumačeno da je učinio kao poslednji igrač odbrane), ali se mučio, najpre primio gol (spretna reakcija Milana Vidakova), pa onda praćen velikom tenzijom obezbedio pobedu, ispod koje se potpisao i Čaka Traore, pogotkom u nadoknadi. Vredi istaći da je Demba Sek samo nekoliko minuta pošto je postigao odlučujući gol i sam dobio crveni karton, jer je rivala naočigled celog sveta uhvatio za – vrat!?

Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Svaka utakmica Partizana s početka sezone liči jedna na drugu. Tim iz Humske ozbiljno počne, načne rivala na vreme, a onda ne samo da stane, nego počne da paniči i prava je sreća što ga to ovoga puta nije koštalo. Mada, dobro su se tresli i navijači i čelnici u loži, a ko zna šta je prolazilo kroz glavu Saši Iliću koji je posle meča rekao da je zadovoljan reakcijom igrača posle 1:1. Smešno, nedostojno, otužno. Tako ne sme da se ponaša trener Partizana, jer su reakcije pojedinih njegovih igrača bile skandaloznije od te izjave. Pogledati pod – Sek. Značajno izmenjen sastav, sa čak petoricom novih lica u odnosu na prvi susret sa UNA Štrasenom (bez Stefana Mitrovića, Samsona, Aleksa Zekovića, Dembe Seka i Erika Kojzeka, a sa Nikolom Simićem, Vukašinom Đurđevićem, Milanom Aleksićem, Nemanjom Trifunovićem i Brazilcem Žeom), bolje je otvorio duel kraj Save i već u desetom minutu stekao prednost. Milan Vukotić je ubacio loptu u kazneni prostor, ona je preletela sve fudbalere oba tima i na drugoj stativi stigla do Zubairua, koji je imao toliko vremena da proveri da li je prvi vek pre nove ere ili treći milenijum posle toga i da u toj beskonačnosti osmisli gde da gađa. Tačno tamo gde Kosta Rakonić nije mogao da se pruži – 0:1.

Od tog trenutka do kraja prvog poluvremena utakmica je za Partizan postala teška, o čemu svedoči nervoza i bespotrebni žuti kartoni Žeu i Trifunoviću. Novi napadač je udario Tojčića bez potrebe na 20-ak metara od gola domaćina (ko to objasni, može komotno da dobije UEFA Pro licencu), dok je Trifunović povukao Milana Vidakova sa leđa i dodatno unervozio tim koji se ionako suočavao sa napadima kočopernih „srpskih rosonera“. Mada, ni domaći nisu bili cvećke. Naprotiv. Na primer, Kristijan Tojčić je najpre zbog prigovora opravdano sankcionisan, a onda je u 2026. godini, kad je kamerama pokriven svaki deo planete, a ne fudbalskog terena, pokušao da nasamari sudiju Lazara Lukića odglumivši da ga je Že udario u lice (iako ga je napadač Partizana glavom doslovce dotakao u grudi), pa se kandidovao za mesto na večernjoj sceni Šabačkog pozorišta. Osim Tojčića, tenziju u taboru ekipe Nemanje Glušice emitovali su Abdulahi, Nemanja Stevanović i Darko Terzić, uglavnom nekontrolisanim startovima, pa je sudija Lukić još pre odmora zapisao čak šestoricu fudbalera. U takvim okolnostima fudbala jedva da je bilo. Više jurnjave sa jednog na drugi kraj terena. Statični Partizan pokušavao je glavom preko Zubairua (nije svaki dan UNA Štrasen), a ratoborni novajlija u eliti oslonio se na dalekometnu paljbu. Đorđe Đorđić je probao sa 30-ak metara i pošto je lopta zakačila Stefana Milića, umalo je prevarila Miloša Krunića (inače, nesigurnog, nespretnog i dekoncentrisanog, posebno pred odlazak na odmor), dok je Vladimir Rakić prebacio konstrukciju gola... Sve to pred navijačima obučenim u dresove Mačve. Mališanima, mamama i tatama, dekama i bakama... Slika kakvu ne bi bilo loše da vidimo i na drugim stadionima, slika koja sugeriše kako se voli klub. Čist lokalpatriotizam. (Star sport) Drugo poluvreme je bilo sadržajnije u svakom smislu. Kontroverzno i napeto, a na trenutke otužno za gledanje, jer su se igrači jurili po terenu kao da su akteri Gradske lige Šabac. Sramota! I za jedne i za druge. Počelo je odlukom Lazara Lukića da isključi Boška Vraštanovića kada je vezista Mačve zaustavio Žea. Posle toga je Brazilac – a proverili smo, živi su i hvala Bogu zdravi, Milan Vukotić i Ognjen Ugrešić – dao sebi za pravo, ili mu je neko dozvolio, da izvede slobodan udarac. Naravno da nije pogodio.

Zato jeste Milan Vidakov. Špic Mačve, koji se nadavao golova u mlađim kategorijama Vojvodine, ima njuh pravog golgetera. Iskoristio je krater u odbrani Partizana posle kornera Đorđića i dodavanja Sladojevića, da publiku na stadionu „provincijskog Urugvaja“ baci u trans. Sa igračem manje u polju, domaćin je izjednačio i delovalo je da može i do preokreta, jer je svaki prelazak na polovinu rivala izazivao paniku pred golom Krunića.

Nervoza je „jela“ crno-bele, koji su birali loša rešenja i pucali nasumično, ali su imali na koga da se oslone. Bogdan Kostić je doneo promenu ritma, Demba Sek ponudio opciju po krilu, Erik Kojzek malo više mirnoće u napadu umesto Žea i taj pritisak na gol Koste Rakonića se postepeno pojačavao. (Star sport) Odluka je pala u 88. minutu, kada je Mačva imala devetoricu igrača na terenu (Lainović zbog novog pravila nije mogao u polje). Bogdan Kostić je uzdrmao prečku, a u nastavku akcije poentirao je Sek posle dodavanja Kojzeka, koji je upisao još jednu asistenciju u nadoknadi za Traorea. (Star sport) Posle toga je nastala velika gužva na terenu, crveni karton za Seka, povreda Vukotića, žuti i za Luku Pejovića, ali su najjači utisci sledeći: Mačva će kod kuće biti nezgodna kao zimske noći kraj Save, a Partizan ovakav kakav je – trenutno jadan i bedan – neće daleko stići ako se ne pojača.